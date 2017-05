Sota explica que el Gobierno no ha decidido si va a hacer recortes o no

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha dicho hoy que el Gobierno de Cantabria no ha decido si realizará ajustes presupuestarios para este ejercicio. "Todavía no está decidido si vamos a hacer recortes o no", ha subrayado.

Sota se ha pronunciado así en Torrelavega, a preguntas de la prensa respecto a la reunión que el Gobierno mantendrá el 10 de mayo con el Grupo Ciudadanos, cuyo apoyo ha permitido al Ejecutivo PSOE-PRC aprobar los Presupuestos Generales de Cantabria 2017.

En este sentido, el consejero sí ha sido tajante al reiterar que el Gobierno tiene "muy claro" que, en el caso de tener que realizar "ajustes", éstos no afectarían "en ningún caso" a los compromisos adquiridos con Ciudadanos. "Eso es algo que tenemos muy claro", ha enfatizado.

El titular de Economía ha recordado que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, han reclamado al Gobierno de España lo que "debe" a Cantabria, "lo que no se ha ingresado este año".

Al respecto, el consejero ha defendido que el "desequilibrio" en las cuentas públicas de la comunidad en 2016 --Cantabria cerró el año con un 1,4% cuando el objetivo estaba fijado en 0,7%-- se ha producido "no por hechos que se deban al Gobierno" regional sino porque "gran parte" de los ingresos que esperaba la comunidad "no han llegado".

Es el caso de los 22 millos no recibidos de la partida para pagar las obras del Hospital Valdecilla, que han computado como déficit a la Comunidad, o los fondos para la puesta en marcha de la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), entre otros.

"Eso para nosotros es déficit, pero es superávit para el Gobierno de España y por tanto, estamos pendientes de esa reclamación", ha indicado.

El consejero ha realizado estas declaraciones tras asistir a la clausura de un Taller de Empleo en el Centro de Formación de Barreda, en Torrelavega.