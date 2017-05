El PP culpa del déficit a la "negligencia" del bipartito y exime al Gobierno de Rajoy

Con un déficit disparado y la amenaza de los primeros recortes del año, el Ejecutivo regional mira a Madrid buscando un culpable. El bipartito reclama 89,6 millones de euros comprometidos, pero no pagados y responsabiliza al Gobierno central de su suerte financiera. Pero la oposición no le compra los argumentos. PP, Podemos y Ciudadanos consideran que si Cantabria ha duplicado el objetivo de déficit y ahora se enfrenta a una reforma del Presupuesto se debe, en gran medida, a la "mala gestión" del propio Gobierno autonómico.

La primera en levantar la voz fue la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien descartó que los problemas de Cantabria se deban, como aseguraron Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos, "a los incumplimientos del Estado". "Se derivan de la incapacidad y la negligencia en la gestión del bipartito", destacó.

Verónica OrdóñezPortavoz de Podemos Cantabria está con el agua al cuello por el mal cálculo presupuestario y la gestión del Gobierno"

Rubén GómezPortavoz de Ciudadanos La reclamación de 89 millones es un maquillaje, el bipartito trata de desviar la atención"

Una opinión compartida por la que fuera consejera de Economía con el PP y actual diputada, Cristina Mazas, que mostró su sorpresa y su preocupación por las "lamentables excusas" esgrimidas por el Gobierno de Cantabria. "No se pueden imputar al déficit partidas que no figuran en el presupuesto. Si es así como gestionan las cuentas públicas no me extraña que seamos los campeones del déficit autonómico", destacó.

Lomce, Comillas y Valdecilla

Mazas explicó que tanto la implantación de Lomce, la Ley de Dependencia o los compromisos con el Proyecto Comillas "no figuran en el documento presupuestario que estuvo vigente en 2016 y, por lo tanto, lo que han hecho ayer el presidente y la vicepresidenta es sacarse varios conejos de la chistera para desviar la atención de lo que realmente ocurre, y es que PRC y PSOE son letales para la gestión del presupuesto de Cantabria".

La diputada regional se refirió también al dinero de las obras del Hospital Valdecilla. "Esos 22 millones no han llegado porque no se han justificado adecuadamente. Es decir, sí que contaban con ellos y sí es cierto que el Estado no los ha abonado, pero que cuenten todo, no se ha recibido porque no han sido capaces de justificar las obras ejecutadas", señaló. En opinión de Mazas, el Gobierno "está intentando tapar con una densa cortina de humo su mala gestión", sabedores de que tienen que explicar en el Parlamento los recortes que tendrán que hacer del actual Presupuesto de 2017.

Por su lado, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, está de acuerdo con reclamar al Estado el dinero que debe, pero también cree que si la región se encuentra "con el agua al cuello" es por culpa de "la mala gestión del Gobierno de Revilla y el mal cálculo presupuestario". "Tratan de esconder el debate parlamentario sobre los 40 millones dilapidados en Comillas y los 32 que van a recortar", denunció.

Desde Ciudadanos tacharon de "mero maquillaje" la reclamación de 89,6 millones al Estado. El Ejecutivo autonómico, señalaron, "no está en condiciones de exigir inversiones cuando es incapaz de llevar a cabo una gestión solvente". "Socialistas y regionalistas deben gestionar el dinero público de forma adecuada en lugar de dedicarse a desviar la atención y culpar al Gobierno nacional de la falta de inversiones, una estrategia que siempre han utilizado", denunció Rubén Gómez.