Cantabria registra la incidencia de psoriasis más elevada de España

"La psoriasis ha pasado de cenicienta a princesa". La afirmación de Susana Armesto, dermatóloga del Hospital Valdecilla, ilustra la evolución de los tratamientos frente a esta enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza inmune "cuya afectación va más allá de la piel" y que en Cantabria tiene una incidencia que duplica la media nacional (2,3%), siendo la comunidad autónoma con la tasa más alta de pacientes diagnosticados (4,1%) de toda España, según un reciente estudio de prevalencia.

Sin embargo, no se han determinado las causas que han engrosado esta notable diferencia. "Puede ser que haya tenido algo que ver una cierta endogamia de la región –la enfermedad es hereditaria–, por haber estado durante mucho tiempo mal comunicada, o tal vez el hecho de contar con un hospital de tercer nivel que ha sido referente, más puntero que el de las comunidades del entorno, lo que implica que proporcionalmente ve más casos y, por tanto, diagnostica más", explica esta profesional, recientemente galardonada en el Congreso Nacional del Grupo de Psoriasis (GPS) de la Academia Española de Dermatología con el premio al mejor póster.

El abordaje de esta patología en el servicio de Dermatología de Valdecilla, con el acceso a alternativas terapéuticas innovadoras que "han cambiado la vida de estos pacientes", fue merecedor en 2015 del reconocimiento Best in Class (BIC), los premios nacionales de mayor prestigio en Sanidad, quedando como finalista también en las ediciones anteriores. Este será uno de los temas que se expondrá a partir del 10 de mayo en el Congreso Nacional de Dermatología que se celebrará en Madrid. Como experta en la materia, Armesto señala que "esta enfermedad está minusvalorada entre la gente que no la padece. E incluso los propios pacientes a veces no la comprenden. ¡Aún hay quien pregunta si es contagiosa! ".

"Es esperanzador el futuro de la psoriasis, no podemos curarla pero sí controlarla con los nuevos fármacos"

Recuerda que además de tener una manifestación cutánea, con aparición de eccemas (con picor, dolor...), está considerada una inflamación sistémica, es decir, que afecta a otros órganos, por lo que aumenta el riesgo de sufrir obesidad, diabetes, hipertension, insuficiencia cardiaca e infarto de miocardio, al tiempo que provoca alteraciones a nivel psicológico, reduciendo la calidad de vida de forma sustancial. "Hay gente que renuncia a ir a la playa o no viste con manga corta y falda para ocultar las lesiones. Les delimita la forma de vestir, su ocio...", explica. Hasta el punto que "el 37% de los pacientes con psoriasis presenta cuadros de ansiedad –según una encuesta de salud física y mental, asimilan peor esta enfermedad que los que sufren cáncer, un infarto o artritis–, llegando un 5% de ellos a plantearse ideas suicidas". Unos datos que reflejan "el profundo impacto en la imagen que el paciente tiene de sí mismo, en su autoestima, en su sentido de ‘estar bien’ y en su salud física".

El estrés, el mayor detonante

Como apunta la dermatóloga, "la psoriasis puede aparecer a cualquier edad e incluso se ha observado en recién nacidos, mostrando la clara influencia genética en el desarrollo de la enfermedad". Afecta por igual a hombres y mujeres y, por edad, los principales picos se registran entre los 15-20 años y los 55-60.

La predisposición genética no es suficiente para que brote, sino que tiene que haber un desencadenante, "siendo el más frecuente el estrés", añade. También los climas fríos, ciertos medicamentos o unas anginas pueden provocar su aparición, que en los casos más graves (el 1,8%) desemboca en una psoriasis eritrodérmica, aquella que alcanza al 90% de la piel. "Este es uno de los principales motivos de ingreso hospitalario en Dermatología, con una media de un caso al mes".

Armesto destaca "el esperanzador futuro de esta patología, que no tiene cura pero que podemos controlar con los nuevos medicamentos, favoreciendo que las señales desaparezcan y los pacientes recuperen una vida absolutamente normal". Son más de 600 los casos que llevan en la actualidad los dermatólogos de Valdecilla, beneficiándose un número importante de ellos de los tratamientos biológicos y la fototerapia. Sin duda, añade, "se ha convertido en una de las enfermedades que nos gusta para tratar, porque ahora sí podemos combatirla, mientras que años atrás no podíamos hacer demasiado. Las nuevas moléculas que van llegando mejoran cada vez los indicadores y la eficacia de las anteriores, lo que amplía el abanico de pacientes a los que podemos tratar de forma eficaz".

Los profesionales admiten la creciente demanda que soporta Dermatología, uno de los servicios con más peso en el hospital, que juega un papel clave en la prevención del melanoma (cáncer de piel). Sin embargo, reconocen también la necesidad de profundizar en la cultura social "para evitar que las cuestiones meramente estéticas saturen las consultas a nivel sanitario".