Un cántabro encuentra una granada 'Guernica' de la Guerra Civil en Cangas de Onís

En plena naturaleza y rodeados por un riachuelo, un grupo de cántabros de la Asociación Familiar Los Senderistas encontró hace unos días una granada de tipo 'Guernica' de la Guerra Civil que conservaba aún la carga explosiva en la entrada de la cueva del Agua de Bobia de Onís, en Asturias.

"Bajé el último al arroyo seco para intentar ver la cueva. Me topé con un extraño y oxidado objeto posado en las rocas, próximo a la entrada de la cueva, a unos cinco metros. En un principio parecía que podía ser una granada pero no tenía el aspecto de las actuales que se ven en películas y documentales", explica el cántabro Iván Calvo de la Torre.

Dudó, observó el artefacto explosivo, "de fabricación española en 1925", y fue un día después cuando el senderista, ya de vuelta en Cantabria, dio aviso al cuartel de la Guardia Civil. "El resto del grupo me dijo que no era una granada, pero me quedé mosqueado. Mandé la imagen a un amigo y me confirmó que se trataba de una granada. Así que avisé a los agentes", explica a este periódico.

La Guardia Civil de Cantabria dio aviso al mando de Asturias que desplazaron hasta el lugar al grupo especializado de los Tedax. Allí, en la misma zona donde se encontró la granada y con garantías de seguridad, la hicieron explotar.

No tocar ni manipular

Los cuerpos de seguridad recuerdan que ante la aparición cualquier artefacto explosivo, no se debe tocar, manipular ni mover, dando de forma inmediata aviso de su localización al teléfono 062 de emergencias.

"En algunas ocasiones estos artefactos han sido golpeados y manipulados, entrañando estas actitudes un gravísimo peligro para la integridad de las personas, que puede desencadenar en un desenlace fatal", explica la Guardia Civil.