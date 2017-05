De la Serna afirma que la sede asociada al Reina Sofía puede "irse al traste" por el Gobierno cántabro

El exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ha asegurado que el proyecto de la sede asociada del Museo Nacional de Reina Sofía en el antiguo edificio del Banco de España en la capital cántabra puede "irse al traste" si el Gobierno de Cantabria pone "más excusas" y el próximo 24 de mayo no firma el convenio. De la Serna advierte al bipartito PRC-PSOE que, si no se establece un acuerdo, hay un evidente riesgo de que los cántabros pierdan la sede asociada del Reina Sofía. De la Serna ha lanzado este aviso este sábado en Santander, donde ha presentado un proyecto de su departamento en las autovías A-67 y A-8 en el entorno de Torrelavega.

Además, ha manifestado la "preocupación" del Gobierno de España por la situación que atraviesa la implantación de la sede asociada del Reina Sofía para mostrar el Archivo Lafuente debido a la actitud del Ejecutivo regional que parece que "ha pasado de una situación de desinterés a una que pudiera entenderse que es de oposición al proyecto". El exalcalde de Santander ha asegurado que tanto el Ministerio de Cultura, desde la Secretaría de Estado, como el Ayuntamiento de Santander están trabajando "intensamente" en este proyecto cultural y ha indicado que ambas administraciones esperan que el Gobierno de Cantabria demuestre interés en el asunto.

Una demostración que ha confiado en que tenga lugar el próximo 24 de mayo en Madrid, donde se espera que "el Gobierno de España firme ya el convenio que se está redactando con los compromisos acordados previamente por todas las partes implicadas".

"Se trata de no perder una oportunidad histórica y de no romper un acuerdo cerrado que se ha hecho público en innumerables ocasiones", ha enfatizado el exregidor santanderino, que impulsó este proyecto en 2014 junto al expresidente regional Ignacio Diego (PP) y el exsecretario de Estado de Cultura y actual responsable para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, el también cántabro José María Lassalle. De la Serna opina que a el Ejecutivo cántabro ya no le quedan "más justificaciones ni excusas posibles" porque es "uno de los proyectos más importantes para esta tierra y su capital" y de "importancia estrategica para el Gobierno de España".

Por ello, ha reiterado que espera que el 24 de mayo las "dudas justificadas" que tienen el Gobierno central y el Ayuntamiento de Santander sobre el apoyo del Ejecutivo regional al proyecto "se despejen con un compromiso firme y la firma del acuerdo". Y es que, si el Gobierno de Cantabria no firma, "hay un evidente riesgo de que los cántabros pierdan la sede asociada del Reina Sofía". "Si el día 24 el Gobierno no está en disposición de firmar y sigue retrasando injustificadamente su compromiso, el proyecto corre un riesgo cierto de irse al traste", ha apostillado.

Así, el exalcalde y ministro ha asegurado que podría ser "otra oportunidad histórica perdida para Cantabria" y acabar implantándose la sede asociada del Reina Sofía en otro lugar, algo de lo que "tendríamos que lamentarnos toda la vida, como ha ocurrido ya en alguna otra ocasión".