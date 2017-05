La educación pública tendrá el próximo curso 23 clases más y la concertada cuatro menos

La educación pública de Cantabria contará el próximo curso con, al menos, veintitrés clases más. Esta es una de las principales conclusiones que dejó la última reunión de la Mesa Sectorial, donde además del denominado 'arreglo escolar', procedimiento mediante el cual se planifica el número de unidades -grupos de alumnos- con el que van a contar los centros públicos en el curso siguiente, la Consejería de Educación y los sindicatos -STEC, ANPE, CC OO y UGT- negociaron también las plantillas de personal docente. Por su parte, la enseñanza concertada verá reducido su número en cuatro aulas.

En lo que respecta a la educación pública, en los ciclos de Infantil y Primaria se pondrán en marcha el próximo curso 18 nuevas unidades jurídicas -las creadas oficialmente-, mientras que se suprimirán 24. Por su parte, se instaurarán 14 unidades habilitadas más que este año, que pasarán de 58 a 72. Estas son las que se habilitan en función de las necesidades de cada curso y que, o bien desaparecen en los siguientes o bien se convierten en jurídicas a los dos o tres años si el grupo se estabiliza. Mientras, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) contará con once clases más y Bachillerato, con cuatro más, que es el ciclo que menos modificaciones sufre.

el calendario UGT propone reducir las evaluaciones de cinco a tres El sector de Enseñanza Pública de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FESP) de UGT planteará en la negociación del calendario escolar de Cantabria del próximo curso –que está a punto de comenzar– la reducción del número de evaluaciones de las cinco actuales a tres. El sindicato asienta su petición en "la carga burocrática desmedida a la que se han visto abocados los docentes" este curso, cuando se ha estrenado la estructura de cinco evaluaciones apoyada en los cinco bimestres lectivos del nuevo calendario escolar. "La introducción de las cinco evaluaciones ha provocado efectos perniciosos para la labor diaria del docente", subraya UGT, que pide a Educación que, antes de tomar una decisión al respecto, "tenga en cuenta" la jornada lectiva de todos los docentes y el ratio de alumnos por profesor, "que sigue estando por encima de lo fijado en el acuerdo firmado con los sindicatos". Por ello, reitera su propuesta de retornar a las tres evaluaciones y que se sigan programando actividades de seguimiento de carácter interno para que los profesores informen a las familias cuando observen o prevean un bajón en el rendimiento del alumno, "tal y como han venido haciendo en su práctica docente".

El cómputo global de la educación pública arroja por tanto 23 unidades más para el próximo curso, entre las ocho de Infantil y Primaria y las quince de Secundaria, a las que podría sumarse alguna más en función del proceso de escolarización que se cerró el viernes y de los nuevos ciclos de Formación Profesional que se implanten. "Estos nuevos grupos son ya fijos, pero lo normal es que el número pueda crecer un poco en junio, porque la educación pública tiene la obligación de matricular a todo el mundo y estamos a expensas de los resultados del proceso de matriculación. Entonces -en junio- es cuando ajustaremos el presupuesto, los grupos y las plantillas definitivas y preferimos añadir algo más que tener ya algo dado que no va a funcionar", explica el director general de Personal Docente y Ordenación Académica, Francisco Javier López Nogués.

Entre las novedades se encuentra la apertura de otras dos aulas para alumnos de dos años en los colegios José Luis Hidalgo y Fernando de los Ríos, ambos en Torrelavega, elevándose así el total a más de 180 clases de este tipo, que permiten escolarizar, de forma gratuita, al 70% de los niños de esa edad.

La ratio de 25 alumnos por clase se extenderá a todas las etapas de la Educación Primaria

Además, durante el curso 2016-17 se van a cumplir "al 100%" las ratios de estudiantes por clase -18 en el primer ciclo de Educación Infantil y 25 en el segundo de ciclo Infantil y en toda Primaria- que se acordaron en junio de 2016 por la Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación. "Salvo casos muy excepcionales, así será", anuncia López Nogués. En el presente curso, en los colegios de Cantabria existen 32 aulas, entre Educación Infantil y la primera etapa de Primaria (1º, 2º y 3º), que cuentan con más de 25 alumnos y que, por tanto, incumplen las ratios pactadas para estos niveles. Este límite se hará extensible el próximo año también a 4º, 5º y 6º de Primaria, cerrando así el proceso de reducción de estudiantes por aula que se considera como un "elemento fundamental de calidad" para el sistema educativo.

Mínimo descenso

Por su parte, la educación concertada tendrá durante el curso 2017-18 cuatro clases menos que en el actual ejercicio, un mínimo balance negativo que surge de la supresión de siete grupos -seis en Infantil y uno en FP Básica- y de la creación de tres -dos en Primaria y uno en los ciclos formativos de Grado Superior de FP-. En total, habrá 1.313 unidades. "La falta de matrículas, de alumnos, es el único motivo de las eliminaciones", razona Alonso Gutiérrez, director general de Centros e Innovación, departamento del que depende este tipo de enseñanza.

LA CIFRA 76,5 millones de euros es el dinero público que destinará el próximo curso la Consejería a financiar los conciertos educativos de los centros concertados.

La asignación de fondos públicos a los conciertos educativos de los centros concertados ascenderá el próximo curso a 76,5 millones, un 0,3% más -200.000 euros- que este año.

En este presupuesto se incluye el incremento del concierto educativo en los centros San Vicente de Paúl (Limpias), Cumbres, Altamira, Niño Jesús, Calasanz (Santander) y Liceo San Juan de la Canal (Bezana), en todos los casos con media unidad de apoyo a la inclusión por necesidades educativas especiales o dificultades específicas de aprendizaje. Asimismo, la Consejería ha dado el visto bueno al concierto de una unidad de educación especial básica obligatoria en el colegio Doctor Fernando Arce (Torrelavega); y de una unidad de compensación de desigualdades en la educación en el Niño Jesús de Praga (Torrelavega) y en el Cristo Rey (San Vicente de la Barquera).

Necesidades especiales

La comunidad educativa de Cantabria cuenta este curso con 94.000 alumnos, de los cuales 66.435 estudian en los 236 centros públicos que existen en la comunidad y otros 27.645 en los 75 concertados. En principio, la estimación para el próximo es que haya unos 1.000 alumnos menos -en virtud de los censos de los ayuntamientos-, pero sin embargo, el número de clases aumenta en la enseñanza pública y desciende sólo mínimamente en la concertada, cuando en el resto de España la tónica general es que las eliminaciones superan a las creaciones.

Javier López Nogués, director general de Ordenación Académica: "Se hace un esfuerzo por no eliminar clases en colegios de zonas rurales o con necesidades especiales"

¿Las razones? Que no se van a suprimir algunas clases en colegios públicos de zonas rurales o que tienen alumnos con alguna necesidad especial, pese a que el mínimo número de estudiantes invitarían a hacerlo. Son, por ejemplo, los casos de los centros Antonio Muñoz y Gómez (Casar de Periedo), José María de Pereda (Los Corrales), Jesús Cancio, Dionisio García Barredo, Ramón Pelayo, Simón Cabarga (Santander) y Nuestra Señora del Roble (San Pedro del Romeral), entre otros. "El consejero -Ramón Ruiz- se ha comprometido a tener en cuenta las especiales circunstancias de estos centros y no se van a eliminar aulas porque consideramos que son casos excepcionales. No podemos mantenerlas como unidades jurídicas porque no hay alumnos suficientes, pero las dejaremos como habilitadas para no perjudicar a los niños y no desplazar a los profesores", apunta López Nogués, que continúa la explicación con un colegio concreto. "En el de San Pedro del Romeral este curso no hay ningún alumno de 5, 4 y 3 años, pero nos han dicho que en el próximo van a escolarizar a dos niños de 3 años y les vamos a dar una unidad. ¿Qué podemos hacer si no?", razona el director general. El objetivo, mantener con vida los centros educativos del ámbito rural -y otros con problemas de escolarización- e intentar relanzarlos en los próximos cursos apoyando la puesta en marcha de proyectos educativos innovadores y atractivos, incluyendo apoyos y recursos que faciliten un mejor aprendizaje o fomentando intercambios.

Federico de los Ríos, sindicato ANPE: "Hay supresiones por criterios meramente cuantitativos que suponen una amenaza de cierre para algunos centros"

Críticas de los sindicatos

Los cuatro sindicatos que forman parte de la Junta de Personal Docente han criticado la previsión de plantillas docentes realizada por la Administración, ya que consideran que son "totalmente insuficientes" y "no resuelven los problemas de la enseñanza pública en Cantabria". "Que la plantilla orgánica de profesores y la real sea la misma es imposible, nunca lo ha sido y nunca lo será. En cualquier caso, nadie puede decir que la plantilla orgánica que tendremos el próximo curso sea inferior al actual, y la real crecerá en sintonía a las necesidades de las nuevas aulas", responde Nogués.

Respecto al 'arreglo escolar' ha sido ANPE el único que ha evidenciado un rechazo explícito. "En algunos casos la supresión de clases es evidente y no hay nada que objetar, ya que se trata de alumnos que pasan de Infantil a Primaria -y por tanto la unidad que se suprime en la etapa inicial se crea en la siguiente- y en otros casos son estudiantes que dejan Primaria para acceder al instituto, pero hay algunas eliminaciones por criterios meramente cuantitativos -la matrícula de alumnado- que pueden suponer una amenaza de cierre para determinados centros en zonas rurales, desfavorecidas o con circunstancias específicas. Y mientras se cierran unidades de Infantil y/o Primaria en centros públicos, alegando escasez de alumnos, se mantienen abiertas otras en centros concertados con el mismo o menor número de estudiantes, lo que supone un grave perjuicio para la enseñanza pública", expone Federico de los Ríos, portavoz de ANPE.

La contestación no se hizo esperar. "Este año, y a corto plazo, no está planificado el cierre de ningún centro, no hay riesgo de desaparición. Luego, a medio plazo, si algunos de los centros con problemas de escolarización siguen así, pues se podrían producir, pero hoy en día no se puede aventurar qué sucederá", señala el director general de Personal Docente y Ordenación Académica para a continuación recordar al sindicato que la Consejería de Educación ha tomado decisiones para mantener unidades en zonas rurales o con circunstancias específicas aún con un número mínimo de estudiantes -recuerda los ejemplos ya citados-, por lo que piensa que la crítica vertida "no tiene ningún sentido".

Los números, siempre fríos, indican que el saldo final en la educación pública entre el presente curso y el siguiente es positivo -las citadas 23 clases más-, pero también que la mitad de las supresiones se producen en el ámbito rural -en algunos casos se sustituyen por unidades habilitadas- mientras que la gran mayoría de las nuevas unidades jurídicas se crean en núcleos urbanos.