Los guardianes de las cumbres

En poco más de diez minutos se han puesto sobre el uniforme de guardias civiles los arneses y el material de seguridad, han desplegado un complejo entramado de cuerdas y están preparados para la escalada. Ni las alturas ni los desniveles les pillan de nuevas. Los miembros del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (Greim) de Potes están habituados. Porque en eso consiste su trabajo, en responder a las llamadas de auxilio que realiza desde el alpinista más avezado hasta el senderista dominguero que se pierde en la niebla o tiene un accidente cuando sube por una ladera.

Aunque actúan en toda la región, la mayoría de las salidas las realizan al macizo Central de Picos

Llegan a la zona, reconocen el terreno y se ponen manos a la obra para conseguir el objetivo de trasladar la camilla con el herido hasta una zona segura en la que pueda ser evacuado. Dentro va Roberto, un compañero. Está sano. Todo es un simulacro. "Por suerte las intervenciones que hacemos son pocas, unas 20 o 30 de media cada año. El resto del tiempo lo dedicamos a prepararnos", explica Mariano, otro de los miembros de este cuerpo de élite que lleva 36 años auxiliando en Liébana y que, a nivel nacional, este 2017 celebra sus bodas de oro. Para las prácticas del día han elegido la zona de Puente Hinojo. A sólo cinco minutos del cuartel de la Benemérita que comparten con los agentes de calle y el Seprona para tener una rápida intervención en caso de que suene el teléfono.

Eso ocurrió el pasado 25 de abril cuando los familiares de los tres montañeros zamoranos que habían desaparecido el Espolón de El Jiso y que posteriormente fueron encontrados muertos dieron la voz de alarma. Mientras continúan con la maniobra para llevar a Roberto hasta el punto final del recorrido que han diseñado, comentan que, "por fortuna, aquello fue un caso puntual y la mayoría de las actuaciones son por asuntos leves y producto de imprudencias". Utilizando su símil médico, acostumbrados a poner tiritas –una de las últimas fue auxiliar a un ciclista que se había caído en la bajada de Mogrovejo al que trasladaron al ambulatorio–, aquello fue toda una operación a corazón abierto. Pero con una diferencia, en ese caso, el ‘medico’ también estaba arriesgando su vida.

video con los greim / Fotos: María Gil Lastra | Vídeo: Pablo Bermúdez

Fran, la persona que está al mando de un grupo formado por once agentes que todavía no ha dejado de recibir muestras de agradecimiento y de cariño por su entrega en esa actuación, lo relativiza. Señala a Alarik, colgado a 15 metros frente a una pared vertical y reflexiona:"Habrá gente que eso lo vea imposible, pero como a mí me parece imposible programar un ordenador. Estamos preparados para esto. Claro que estamos agradecidos, pero otros compañeros con peor imagen como los de Tráfico se la juegan mucho más y tienen menos reconocimiento. En cualquier momento puede llegar un camión y llevarles por delante".

Tan importante como el entrenamiento sobre el terreno o en el gimnasio es el apartado mental

"¿Miedo? Que va. La confianza aquí es fundamental", cuenta ya liberado de todos los seguros el herido improvisado. No sólo es fundamental, también puede ser vital cuando realizan un rescate y están sometidos a grandes dosis de presión. Para no dejar nada a la improvisación realizan las prácticas periódicas. Y para que el estrés del momento no afecte al éxito de la misión tienen que seguir unas pautas. En lo más alto de la pirámide de prioridades está la seguridad, la propia y la de las personas a las que están auxiliando. Pero cuando una vida depende de ellos también entra en juego el factor tiempo. Ahí es donde alguien tiene que tomar una determinación, y nadie mejor que ellos por su conocimiento del terreno. "No hay dos rescates iguales". Por eso, antes de salir a la montaña, si las circunstancias lo permiten, intentan reunir toda la información sobre la zona y los afectados. Una mala decisión puede ser crucial.

A eso de las 10.30 horas, los cinco agentes que han realizado su práctica diaria en Puente Hinojo vuelven al cuartel. Otros tres siguen en Picos en lo que denominan ‘niveles técnicos’, salidas mucho más largas en las que los especialistas pretenden reconocer el terreno y localizar nuevas vías o cavidades. En su caso, no es necesario que estén comunicados en todo momento y sólo en momentos extraordinarios se incorporarán a una posible intervención.

Preparación exhaustiva

Ya en las dependencias, a José Ángel le toca revisar el material. Comprobar que los mosquetones que han utilizado funcionan correctamente, que las cuerdas no se han dañado por el contacto con las rocas, organizar los piolets para que todo esté en su sitio en caso de que llegue una alarma... Los días sin intervenciones –la mayoría– nunca son perdidos. Horas de gimnasio –la parte física es primordial, pero también la mental–, en el rocódromo, perfeccionando las técnicas y aprendiendo otras nuevas y sobre los mapas de Cantabria, su ámbito de actuación. Sobre todo los del macizo Central de Picos, el entorno de la estación superior del teleférico y Áliva, donde se concentran el grueso de las rutas y también de sus intervenciones. En montaña, en escalada y también en barranquismo y espeleología. De hecho, en el interior de las cuevas es donde tienen lugar los rescates más complicados por la falta de espacio y la imposibilidad que utilizar una herramienta que se ha convertido en fundamental para el Greim: el helicóptero. Una ayuda que se vuelve inútil cuando, como ocurrió en el rescate de El Jiso, aparece la niebla, el viento o la nieve. Los mismos elementos que pueden convertir la ladera más sencilla en una trampa mortal.

Para entrar en el grupo tienen que hacer una de las pruebas más complicadas de la Guardia Civil

Con una de las pruebas de acceso más exigentes de la Guardia Civil, sólo los mejores –aclaran que hace falta tener vocación por la montaña, aunque a ellos la montaña no siempre les haga disfrutar– llegan al Greim. Así se ha nutrido la base de Potes, que nació como consecuencia de una petición al Ministerio del Interior por parte la Federación y los montañeros debido al riesgo que entraña la zona. Ahora, se ha convertido en un elemento más del paisaje. Tan familiar como fundamental.