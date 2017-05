Más bocarte y de mejor tamaño

La flota de cerco andaba cabizbaja, pero en dos días le ha cambiado el semblante. Los 480.000 kilos de bocarte que han desembarcado en Cantabria entre el martes y miércoles es casi la mitad de lo que se había vendido en las lonjas de la región desde que el primero de marzo se abrió la costera. La proximidad de las puntas de pescado, que se han acercado a las costas de la región, y el tamaño de las capturas, de un ‘grano’ –piezas por kilo, en el argot pesquero– más apetecible para las conserveras y, por tanto, mejor pagado, "aportan un soplo de esperanza pues la costera no venía buena, sobre todo de tamaño de las capturas", señala Marcelino Valle, armador del ‘Maremi’, cerquero santoñés. "El viernes pasado la gente estaba desilusionada", corrobora César Nates, presidente de la Cofradía de Pescadores de Laredo, "pero el martes han recobrado la moral al encontrarse con mucho pescado y de buen tamaño". Y otro tanto cabe señalar de la actividad en las lonjas. Sólo ayer, por ejemplo, en los muelles de los puertos de Santoña y Laredo, los principales de la región, se despacharon 26 barcos con bocarte en sus bodegas.

Y es que cuanto ha habido hasta ahora, con las excepciones lógicas, han sido capturas irregulares, a cuenta gotas y pobre de calidad debido a que las capturas eran, generalmente, de pesca pequeña y menor valor en lonja. Luego de un prometedor inicio de temporada y de jornadas de gran ajetreo, como las que hubo en vísperas de Semana Santa, el resto del mes de abril y lo que llevamos de mayo la costera estaba resultado un tanto aciaga. Pero entre el martes y ayer, la mar ha dado un vuelco a esa situación. Al menos, ha mostrado otra cara más amable y ha permitido que la flota, además de tenerlo a las puertas de casa –a una veintena de millas de Santoña y Laredo–, topara con buen bocarte.

Los barcos han celebrado estas buenas jornadas. / Andrés Fernández

En la lonja de Santoña se han subastado estos dos días 170.000 kilos, y en la de Laredo han llegado hasta los 260.000. En el puerto de Colindres se alijaron el martes otros 50.000 kilos; ayer, sin embargo, su lonja no pudo hacer ventas de bocarte debido a que los doce barcos de su flotilla no remontaron la ría, que sigue sin dragarse, para no depender del ritmo de las mareas. "Hoy no ha entrado ninguno", corroboraba José Luis Bustillo, patrón mayor de la Cofradía de Colindres;"nuestros barcos no suben para no perder jornadas de pesca, y desembarcan en Laredo o en Ondárroa, si andan navegando al este".

De lo que se vendió ayer en la lonja de Laredo, la mayoría de lo desembarcado fue "de tamaño bueno", señala Nates, con buenas partidas de bocartes de entre 30 y 40 granos y abundando la pesca de 30/35 granos. El martes, el precio medio estuvo en 2,70 euros el kilo;ayer rondaron los 2,30 euros el kilo.

En Santoña, del total subastado ayer más de la mitad (58.000 kilos) correspondía a bocarte menor de 36 piezas en kilo, que se cotizó a 3,19 euros de media, mientras que los otros 44.500 kilos desembarcados, de más de 36 granos, se pagó a una media de 1.90 euros el kilo. "Ha sido una jornada de gran actividad, de bastante movimiento con bocarte en cantidad y de calidad", apuntaba Luis Herrera, secretario de la cofradía santoñesa, en referencia a que los 170.000 kilos vendidos allí en dos días es más de un tercio de lo que llevan subastado en los dos meses y medio que llevan de costera. Pero lo que más destacaba era la calidad del bocarte:"Es fundamental que el pescado que entre sea grande. Es lo que necesitamos", señalaba con el deseo de que estas dos jornadas "sean la señal de que llega el bocarte de mayor tamaño".

En Laredo, los 260.000 kilos de estos dos días es algo más de la mitad del bocarte que habían recibido desde que se abrió la temporada. "De la desilusión del viernes a la abundancia de estos días; lo mejor es que han dado con mucho pescado y de tamaño", dice Nates.

"Hay satisfacción en la flota por las capturas que valen para fábrica pues han sido de un tamaño aceptable", rubrica Valle, "y esperamos que aguante por aquí esta punta de pescado" dice ante el temor de que el desplazamiento del bocarte hacia el oeste coincida con el descanso de fin de semana "y no podamos seguirle y lo perdamos. Ojalá dure".