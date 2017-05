Revilla dice que le gustaría que el proyecto para extraer zinc funcionase "antes de un año"

El Gobierno de Cantabria ha confirmado este viernes que hay varias empresas interesadas en la mina de zinc de Reocín, cuya explotación podría comenzar en un plazo "no mucho mayor a un año". De hecho, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha calculado que "antes un año" la mina estará "a plena actividad".

Tanto el presidente como el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, han hablado del proyecto a preguntas de la prensa tras publicar este viernes el Gobierno de Cantabria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el concurso para las exploraciones mineras de zinc de la Cuenca del Besaya. En concreto, se abre el proceso para la presentación de propuestas para los derechos de exploración de las cuadrículas mineras de la antigua explotación de Asturiana de Zinc.

Un concurso que se ha dividido en dos lotes "pensando que iban a ser dos empresas" las interesadas, aunque será el concurso el que determine el concesionario de la explotación.

En este sentido, Revilla ha explicado que él ha mantenido varias reuniones con una empresa, que también se ha entrevistado con los grupos parlamentarios. "Es una empresa de gran solidez y da todas las garantías de que no va a originar ningún problema a Cantabria", ha asegurado.

Al respecto, ha insistido en que "todo lo que se va a hacer allí va a tener una seguridad extraordinaria" y "no afectará para nada" al entorno, al que "no tenía porqué afectar" puesto que la extracción se realizará a través de un túnel "puro y duro". El mineral saldrá "por donde está Sniace y se va a transportar en tren al Puerto de Santander", ha explicado.

Al hilo, ha negado las declaraciones de quienes decían que "esto eras una disculpa para hacer fracking". "En Cantabria no va a haber fracking y esto no tiene nada que ver con el fracking", he remarcado.

"La inversión es alta y la mano de obra y eso nos hace estar muy contentos", además de que el proyecto se llevará a cabo "con todas las garantías y seguridades", ha insistido.

Plazos

Una vez abierto el periodo para la solicitud de permisos de investigación, de un mes de duración, el consejero estima que "en un plazo de no mucho más de dos meses" podrían comenzar las labores de exploración, de forma que la explotación se podría acometer en poco más de un año.

Además, ha asegurado que la minería "genera bastante empleo desde el principio", comenzando por las tareas de exploración. "Desde que se empiece a abrir la bocamina, la generación de empleo es muy intensa e inmediata", ha afirmado, apuntando que este proyecto interesa al Gobierno "por la capacidad de generar empleo en plazos relativamente cortos".

En este sentido, ha señalado que la "obligación" de un Gobierno es explorar las vías que puedan generar actividad. "Todos los expertos dicen que es un momento bueno para la explotación de zinc y que va a haber varias empresas interesadas en un proyecto de futuro. Estamos hablando de 20 años de explotación y 2.000 empleos directos e inducidos. Creo que vamos por el buen camino", ha subrayado.

El consejero ha explicado que la Ley de Minas estatal marca la hoja de ruta del proceso en Cantabria, cuyo parlamento aprobó este lunes la modificación de la Ley del Suelo que habilita el uso del subsuelo para actividades mineras. Este viernes, solo cuatro días después, el concurso para la exploración se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "porque es una ley estatal y porque nos interesa que tenga la máxima difusión".

Martín: "Van a ser varias empresas"

El titular de Industria ha comentado que si las cuadrículas no hubieran tenido un concesionario previo podrían haberse otorgado sin un proceso de concurrencia. Pero como fueron de Asturiana de Zinc debe abrirse este proceso público de un mes para que puedan presentar sus propuestas técnicas y económicas las empresas interesadas en hacerse con los derechos de exploración. "Ya sé que van a ser varias (empresas) por las llamadas que hemos ido recibiendo", ha comentado.

A pesar de que existente "muchos sondeos de la época de Asturiana de Zinc", las empresas tendrán que realizar ahora, durante un año, otros nuevos, sondeos gemelos, para evaluar de forma más detallada la disponibilidad de los recursos subterráneos. Finalizado este proceso podrán solicitar los derechos de explotación, "momento en el que habrá una mina", ha ilustrado el consejero.

Al tratarse de un ámbito espacial "muy grande", con 600 cuadrículas independientes, el Gobierno ha optado por dividirlo en dos bloques, uno de la zona de Torrelavega, Reocín y Santillana del Mar, y otro en la de Udías y Alfoz de Lloredo. "Lo hemos sacado en dos lotes pensando que iban a ser dos empresas", ha reconocido Martín, quien ha precisado que cada cuadrícula "se puede considerar un concurso", porque así se sacaron históricamente.

Esto supone que aunque "lo normal" es que la empresa que opte lo haga por todo el lote, no tiene obligación de hacerlo sino que puede ir a por cuadrículas concretas. Un comité de técnicos, de las áreas de Industria y Hacienda entre otras, evaluarán las mejores propuestas técnicas y económicas.

Revilla ha recordado que el estudio realizado por una compañía estima que en la zona se ubicaría una reserva de zinc "equivalente a la producción mundial de un año y pico de un material que ahora tiene unos precios desorbitados".

De ahí que haya una empresa "muy interesada y alguna otra que probablemente se presente" al considerar rentable la explotación de las tres bolsas de la Cuenca del Besaya, que están a 500 metros de profunidad, dado que los precios del zinc se han triplicado.

"Rs una noticia inicipiente pero muy positiva, que espero que dentro de poco sea una realidad", ha dicho el presidente.

Wolder

Por otra parte, preguntado por las dificultades que atraviesa la compañía cántabra de electrónica de consumo Wolder, el consejero ha reconocido que no dispone de información "directa", al tiempo que ha pedido prudencia.

Martín ha rehusado hacer declaraciones "sin tener conocimiento directo por parte de la gerencia de cuáles son la dificultades", aunque, en todo caso y con carácter general, ha opinado que "cada vez que una empresa tiene dificultades no es una buena noticia".

"Ahí estaremos, por su puesto, en la medida de nuestras posibilidades" porque "cada empleo para nosotros es importantísimo", ha concluido el consejero de Industria.

Martín ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa con el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero; y el presidente de Fediscon, Miguel Rincón, para presentar La Noche en Blanco.