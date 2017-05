Educación dice que la conciliación "no era un objetivo" del nuevo calendario

"La conciliación no era un objetivo del calendario escolar". De esta forma respondió ayer el consejero de Educación cuando fue cuestionado por el informe realizado por el Consejo Escolar sobre el nuevo modelo estrenado este curso en Cantabria y en el que se constata los problemas que ha causado para la conciliación familiar.

"Nadie suspende de lo que no se examina", insistió Ramón Ruiz rechazando una de las conclusiones del estudio, la que se refiere a que los planes extraescolares puestos en marcha por la Administración educativa para hacer frente a los nuevos periodos de descanso que ha implicado el calendario no han respondido de "forma suficiente" a las necesidades y "deben mejorarse". "Hay aspectos que están en el informe que no forman parte de los objetivos buscados y que, en todo caso, pueden ser tangenciales", insistió.

El consejero ha repetido en varias ocasiones que la conciliación de la vida familiar y laboral no podía recaer "exclusivamente" sobre Educación, sino que debía implicar a más administraciones, y que la responsabilidad de su departamento era "colaborar"en la misma poniendo en marcha esas actividades de ocio alternativo durante las vacaciones. Un mensaje que ayer llevó hasta límites hasta ahora nunca pisados y que molestó a los colectivos de padres, que, desde que se aprobara el calendario hace casi un año en medio de un gran revuelo, han acusado a Ruiz de "causar un problema".

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) admite que "es necesario" que las distintas administraciones se coordinen para que este problema "desaparezca", pero también que se ha multiplicado desde que el nuevo modelo añadió más periodos de descanso durante el curso.

Precisamente este lunes el titular de Educación se reunirá con miembros de FAPA Cantabria, que engloba a la mayoría de familias de la enseñanza pública y que ha colaborado en la elaboración del informe. El colectivo ya expresó el jueves que el estudio "evidencia" una situación que ha denunciado en numerosas ocasiones: que las medidas adoptadas por Educación para paliar los cambios en el calendario "no han sido suficientes".

La Consejería está dispuesta a adelantar el inicio del curso siempre que se llegue a un acuerdo con los centros

Ruiz aseguró que se "alegra" de que las asociaciones de padres "observen que hay beneficios para el alumnado" porque el objetivo de la Consejería con el nuevo calendario ha sido precisamente "el bienestar físico y emocional" de los alumnos. No se refirió sin embargo a que el informe también alude a que la "sobrecarga" de exámenes, deberes y trabajos que los estudiantes, sobre todo los de Secundaria, han tenido que acometer "antes, durante y después" de las vacaciones han desvirtuado el sentido de las mismas y el objetivo perseguido.

Ramón Ruiz explicó que su departamento ha recibido "con atención" el extenso análisis del Consejo Escolar y que "intentará" poner en marcha "todo" lo que sea una "mejora", si bien advirtió de que "en Educación hay que conciliar posturas muy diferentes".

¿Un curso más largo?

Una de esas recomendaciones es la de alargar el curso, iniciándolo "lo más pronto" posible en septiembre y prolongándolo hasta finales de junio, lo que permitiría "ajustar mejor" los periodos de descanso del nuevo modelo. Ruiz aseguró al respecto que la Consejería de Educación está "dispuesta" a adelantar el curso pero que tiene que "contrastar" las posibilidades con los centros, porque antes del comienzo de las clases en septiembre los equipos directivos y docentes tienen que realizar tareas de organización, coordinación y programación, de distribución de los contenidos en periodos y de información a las familias, y ello "requiere un tiempo".

El consejero recordó que este curso ya se adelantó unos días la puesta en marcha del curso, tanto en Primaria como en Secundaria, y que en ese objetivo se enmarca la decisión de trasladar a junio los exámenes de septiembre de la ESO y los trabajos que está realizando junto a la Universidad de Cantabria para hacer lo propio con los de Bachillerato.