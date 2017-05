El PP esperará al Senado para presentar la enmienda a los Presupuesto para Valdecilla

La financiación del Hospital Valdecilla sigue siendo el ‘punching-ball’ político. Cuando el pasado mes de abril se supo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había "eliminado" los 22 millones de euros comprometidos personalmente por el presidente para pagar la obra del Hospital Valdecilla, María José Sáenz de Buruaga, recién elegida presidenta del PP, tuvo que maniobrar a la carrera para acallar la "indignación" del Gobierno regional y grupos de la oposición. Intercedió directamente ante el ministro Montoro para conseguir el compromiso de que el Estado cumplirá con el hospital. "Se hará vía enmienda en el Congreso", anunció la líder de los populares. Pero, ‘donde dije digo, digo Diego’. El PP esperará a que la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) llegue al Senado para plantear la enmienda sobre la financiación de Valdecilla con el "deseo" de que se incluya una partida de 22 millones.

Así lo han anunciado los dos diputados del PP por Cantabria en el Congreso, Ana Madrazo y Diego Movellán, que han justificado esta decisión por la "complejidad" de la negociación del proyecto de Presupuestos en el Congreso, donde su grupo parlamentario no tiene mayoría y necesita del apoyo de otros partidos para su aprobación.

Ana MadrazoDiputada nacional del PP En el Senado tenemos mayoría absoluta y es más fácil introducir enmiendas por parte del PP"

Madrazo ha criticado que la oposición haya presentado 6.000 enmiendas en el congreso al texto presupuestario, por valor de 9.300 millones de euros, que, a su juicio, son "un auténtico brindis al sol" cuando "no hay dinero" y "son inviables".

La decisión del PP ha suscitado una tromba de críticas de todo tipo. La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, acusó al PP y al Gobierno de Rajoy de dar la espalda a Cantabria con la financiación de Valdecilla. "Esto pone de manifiesto que los titulares que nos brindan cuando vienen a nuestra comunidad los altos cargos del PP y del Gobierno de España son solamente eso, titulares y palabras porque luego no se corresponden con los hechos".

El PSOE sí ha presentado una enmienda en la que reclama 44 millones para financiar las obras del hospital (por los 22 millones consignados en los Presupuestos del año pasado y no abonados y los 22 correspondientes a este ejercicio). Ciudadanos, por su parte, ha introducido otra enmienda en la que eleva a un millón la reclamación para Valdecilla, mientras que Unidos Podemos exige más dinero para el centro de referencia pero sin llegar a cuantificar la cantidad. Además, los socialistas han presentado otra iniciativa para que los PGE de 2017 incluyan una partida de 10 millones de euros en el plan de industrialización del Ministerio de Industria para la comarca del Besaya, a la que, según Díaz Tezanos, el Gobierno de Rajoy también ha dado la espalda. El Grupo de Ciudadanos también ha registrado una proposición no de ley en el mismo sentido.

Para la diputada del PP, Ana Madrazo, la enmienda de Ciudadanos sobre Valdecilla es la "única factible, seria y rigurosa", aunque tampoco ha garantizado el voto favorable de los ‘populares’ dado que aún hay un plazo de negociación abierto. En la rueda de prensa de ayer, tanto Madrazo como Movellán volvieron a culpar al PSOE de Cantabria –que gobierna en coalición con el PRC y es el partido que, entre otras, gestiona la Consejería de Sanidad– de que la comunidad autónoma no haya recibido los 22 millones consignados en los PGE de 2017. Así, insistieron en que si esa partida no se recibió fue porque la Consejería de Sanidad "no ha sido capaz de justificar en tiempo y forma" las obras realizadas en el hospital para poder recibir esa cantidad por parte del Gobierno de España.

El diputado de Ciudadanos por Cantabria, Félix Álvarez, acusó al PP de "incumplir su compromiso" de presentar la enmienda sobre Valdecilla en el Congreso y aseguró que "cruzará los dedos" para que lo haga en el Senado.