Van den Eynde reitera que al portavoz solo le puede cambiar el grupo parlamentario

El diputado del PP Eduardo Van den Eynde ha reiterado que al portavoz sólo lo puede cambiar el voto mayoritario del grupo parlamentario, "no porque lo digan estatutos o normas del partido, sino porque lo dice el propio Reglamento del Parlamento".

En este sentido, señala que un acuerdo orgánico de un partido no es de aplicación ante los servicios jurídicos de la Cámara. Van den Eynde ha valorado así, este domingo en sus redes sociales, la decisión del Comité Ejecutivo del PP, que la semana pasada acordó que la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, asuma la portavocía del grupo parlamentario.

"Si se da traslado de dicho acuerdo del Comité Ejecutivo a los letrados del Parlamento, lo más que pueden hacer es encogerse de hombros, porque sería similar a que el Comité decidiera cesar a un diputado. No es posible, no es de su competencia. Hablamos de cargos electos", señala Van den Eynde en un post recogido por Europa Press.

"Otra cosa diferente" es, añade, que dicho acuerdo "pretenda" obligar a los diputados a efectuar una propuesta de cambio, siempre mediante votación en el seno del grupo parlamentario.

"Pero es lo que me he aburrido de decir desde el principio: que son mis compañeros (mi voto es sólo uno e irá en el sentido que acuerde la mayoría) quienes pueden decidir el cambio. Es su derecho y esa decisión no sólo la acataré de buen grado, sino que la respetaré como merece, en todos los sentidos", asegura.

Van den Eynde, que ha convocado una rueda de prensa este lunes en el Parlamento para valorar el acuerdo del comité ejecutivo, insiste en que "quien nombra es quien destituye" y que a él no le nombró portavoz un comité ejecutivo, sino el grupo parlamentario.

"A mi no me relevará ningún comité ejecutivo, sino el grupo parlamentario en el que, tome la decisión que tome, tengo y seguiré teniendo muchos buenos amigos y compañeros, que lo seguirán siendo independientemente de sus decisiones, porque su obligación no es mantenerme en ningún cargo, sino velar por lo mejor para el grupo y velar por los derechos de sus miembros", concluye.