Sanidad no podrá cubrir este verano la falta de médicos con extracomunitarios

La contratación de médicos extranjeros de fuera de Europa (extracomunitarios), la propuesta con la que la Consejería de Sanidad aspiraba a suplir el déficit de profesionales de Atención Primaria, que se agravará al cuadrar las vacaciones de verano de la plantilla, está bloqueada. Aunque la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) anunciaba los primeros contratos para este mes, coincidiendo con el fin del MIR de los residentes más veteranos, candidatos a engrosar la bolsa de empleo, finalmente no podrá ser, como mínimo, hasta noviembre. Cierto es que la oferta tampoco había despertado un interés excesivo entre los beneficiarios (a finales de abril solo había tres solicitudes de médicos de familia).

"El problema que tenemos es que, tal y como está la normativa nacional, para que puedan incorporarse al sistema sanitario público, se les tiene que ofertar un contrato de un mínimo de un año de duración", explica Alejandro Rojo, gerente de Atención Primaria, que admite que "sería totalmente injusto para nuestros profesionales sustitutos del SCS, quienes firman como máximo por seis meses a través de los contratos de continuidad". La solución se la sirvió en bandeja el sindicato CSIF, que propuso "ampliar a un año estas sustituciones, para que todos estuvieran en las mismas condiciones". Pero no se ha hecho en la convocatoria de mayo, que es cuando tocaba renovar. "La Administración ha perdido una oportunidad de oro para paliar el grave problema que afecta a Atención Primaria por el creciente déficit de profesionales", añade Margarita Ferreras. En el SCS no descartan que finalmente se adopte esta medida: "Estamos estudiando si hay una fórmula para hacer contratos de menor duración a los extracomunitarios o, en caso contrario, ampliar a un año los contratos de continuidad de nuestro personal", explica Rojo. Pero, en cualquier caso, sería de cara a la próxima renovación, prevista en noviembre, puesto que el viernes se firmaron los 32 contratos de continuidad (ocho más que el año pasado), que "dan apoyo a los equipos de Atención Primaria para garantizar la cobertura básica", al tiempo que se designaron los siete profesionales de refuerzo que se destinarán a las zonas de mayor afluencia turística de la región. Y, "en función de la disponibilidad de personal que quede en la lista de sustitutos, se harán los contratos de verano, con una duración de cinco meses, del 1 de junio al 30 de octubre", señala.

Cada verano, el SCS tiene que hacer encaje de bolillos para cuadrar las carteleras de sus profesionales, especialmente en los centros de salud, donde "es evidente que nos faltan recambios", admite el gerente. "No es tanto una cuestión económica, sino de personal". En la actualidad, la bolsa de trabajo de médicos de familia y pediatras la integran 60 personas, "un volumen con el que tenemos que cubrir las eventualidades que surjan entre los más de 440 profesionales de Primaria, sin contar los equipos de Urgencias (SUAP) y 061. Estamos apurados, sin duda, y si se garantizan las necesidades básicas y salimos al paso de la situación es también por el esfuerzo extra que hacen muchos de nuestros trabajadores", añade Rojo.

La estructura se tambalea

Pero esa estructura que ya se tambalea desde hace tiempo, podría sufrir un descalabro cuando se resuelvan las ofertas públicas de empleo (OPE) de otras comunidades, en las que interinos veteranos del SCS han probado suerte en vista de que la de Cantabria no acaba de convocarse. "¡Es una vergüenza!", declara uno de "los obligados a marcharse, porque llevamos diez años sin posibilidad de opositar a una plaza".

De entrada, diez de ellos han aprobado en Asturias –esperan que el proceso haya finalizado antes de que acabe el año–, otros tantos se calcula que podrían incorporarse a la plantilla sanitaria de Castilla y León, dos figuran en las listas del servicio andaluz de salud y, aunque la relación definitiva de los aspirantes con plaza en el País Vasco aún no se ha publicado, se habla de al menos otros dos. "Está claro que la Atención Primaria de Cantabria tiene un problema serio, pero no debemos ser la prioridad, por más que se les llena la boca diciendo que somos parte fundamental del sistema", dice uno de los médicos de familia que se despedirá del SCS para incorporarse a su plaza en propiedad en una comunidad vecina. Otro compañero que también prepara las maletas para el traslado a un puesto fijo lamenta que "la consejera, con su defensa de que la solución son los extracomunitarios, los concursos de traslado para titulares y las comisiones de servicio –un concurso de traslado encubierto– te hacen entender que ser interino en el SCS es lo peor que puedes ser, y de que sobras". Además, añade, "en otras comunidades podemos competir con méritos laborales que aquí no se reconocen".

Ese supuesto éxodo de profesionales, y las consecuencias que implicará a nivel organizativo, es un runrún que está presente entre la plantilla de Atención Primaria, aunque la Gerencia del SCS asegura que "no tiene constancia de que ningún interino haya aprobado la OPE en otras comunidades". "Si es así –asegura Rojo– nos va a resultar muy difícil de solucionar, porque ahora mismo tenemos el personal justo para cubrir las necesidades básicas. No quiero ni pensarlo. Solo con la marcha de dos tendríamos muchos problemas, si esa cifra es aún mayor, es como si cortas las patas de una estructura, se acaba cayendo".