"Buruaga quiere cobrarse una pieza de caza que soy yo"

El argumentario con el que el diputado del PP Eduardo Van den Eynde ha defendido su cargo de portavoz hoy frente a los medios de comunicación ha servido solo para reiterar lo que ya había dicho días anteriores: "Quien nombra es quien destituye", afirmó, "a mí no me nombró portavoz un Comité Ejecutivo, sino el grupo parlamentario".

En la rueda de prensa con la que convocó este lunes a los medios de comunicación sirvió para rebatir el argumentario de quienes "defienden una idea falsa de bloqueo y de obstrucción en los medios de comunicación. El grupo parlamentario es el que debe proponer al Comité Ejecutivo regional el nombramiento o cese del portavoz para su aprobación y este hecho no se ha producido porque el grupo parlamentario no lo ha aprobado", insistió Van den Eynde. "Es imposible entonces que yo me niegue a nada porque no existe una propuesta formal para que abandone mi cargo. No es, por tanto, que me niegue a aceptarlo, es que el grupo parlamentario popular, que tiene la competencia para proponer esto, no lo ha hecho", zanjó antes de lanzar el dardo.

"Lo que ocurre aquí es que la actual presidenta del partido, la señora María José Sáenz de Buruaga, quiere cobrarse una pieza. Una pieza de caza, que soy yo, que fui absolutamente crítico, no a la conformación de una candidatura, que también, sino con las formas en que se ha llevado a cabo un congreso regional que no solo ha sido impugnado ante los órganos del partido, sino que además está impugnado ante los tribunales. Impugnación que yo he firmado y apoyo", agregó.

Continuó después adelante con su acusación. "Cuando hay irregularidades y se han cometido presuntos delitos, hay que mirar para atrás y analizarlos y ver si el congreso puede considerarse válido", esgrimió para considerar que esta discusión no es más que "fruto de una vendetta que pretende cercenar mi libertad como diputado".

Van den Eynde advirtió que va a proponer al grupo parlamentario encargar un informe jurídico externo para que estudie hasta qué punto son nulos los acuerdos que contradicen reglamento y estatutos.