"La higiene de manos entre pacientes debe estar en el ADN de los sanitarios"

Las manos son un vehículo transmisor de microorganismos totalmente imperceptibles pero con capacidad para matar, sobre todo cuando se propagan en el entorno sanitario y atacan a pacientes con las defensas fuera de juego. En los países desarrollados, se calcula que entre el 6% y el 10% de todas las personas hospitalizadas adquieren una infección relacionada con la asistencia, es decir, con los propios profesionales que les atienden, prolongando la estancia del paciente más allá del motivo original de ingreso y, en algunos casos, desencadenando su fallecimiento. La tasa global de mortalidad por este tipo de complicaciones se cifra en un 10%.

Cada mayo, las autoridades sanitarias, cumpliendo con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encargan de dar un tirón de orejas a su personal para que «la obligada higiene de manos entre un paciente y otro sea parte de su rutina». Con ello, «se salvan vidas», al tiempo que «se ahorran gastos importantes». Y ahí va un ejemplo que invita a recapacitar: el coste medio del tratamiento de una herida quirúrgica infectada durante la estancia hospitalaria es de 90.000 euros, suponiendo que no implique volver a operar ni conlleve el paso por Cuidados Intensivos.

«Los últimos estudios que manejamos revelan que solo se hace una higiene de manos correcta en cuarenta de cada cien oportunidades que se presentan en el día a día», explica José Luis Teja, desde la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud (SCS), encargada de impulsar una estrategia integrada que se aplica en todos los hospitales y centros de salud de la región, con el fin de reducir las infecciones nosocomiales.

José Luis Teja, Subdirección de Calidad del SCS: «La técnica más sencilla, más eficaz y más barata para prevenir infecciones es lavarse las manos»

Veinte segundos bastan para anular la amenaza. Es el tiempo que se emplea en ese gesto tan sencillo de impregnar las manos en una solución hidroalcohólica (se estima que con agua y jabón se tardaría un minuto, «para hacerlo bien», y es menos efectivo). Para que no haya disculpas ni olvidos, «hay dispensadores en todos los sitios donde se necesitan, incluido a pie de cama de los pacientes y en las salas habilitadas para las visitas, un gran logro que en Valdecilla se consiguió en 2006», recuerda Concepción Fariñas, coordinadora de calidad del centro. Desde entonces se recalca cada año el poder de la higiene de manos, «la técnica más eficaz y más barata frente a las bacterias multirresistentes, que representan la mayor preocupación hoy en día. Esta medida de prevención debe estar en el ADN de todos los sanitarios», defiende Reinhard Wallman, miembro del grupo que desarrolla la campaña de concienciación, con un lema que busca implicar al paciente en su propia seguridad: ‘Pídeme que me lave las manos’.

«Nos quedamos sin armas»

Los dispensadores para la higiene de manos están a disposición del personal sanitario, pacientes y visitas. / Javier Cotera

«Ya se empieza a hablar de la era postantibiótica, la situación es muy grave, no hay que olvidar que los grandes éxitos del sistema sanitario (intervenciones quirúrgicas, trasplantes, diálisis...) están construidos sobre la base de los antibióticos, que no funcionan frente a este tipo de bacterias, que están en pleno auge. Nos estamos quedando sin armas».

Los peores vaticinios dicen que «en un futuro no muy lejano habrá pacientes que contraerán una infección y no tendremos tratamiento con el que combatirla».

Juan Sanz, Medicina Preventiva de Laredo: «El avance de gérmenes multirresistentes es tan rápido que nos quedamos sin armas para frenarlos»

A juicio de Henar Rebollo, jefa de servicio de Medicina Preventiva de Valdecilla, «no podemos permitir que nosotros mismos, los trabajadores, transmitamos esos gérmenes». Recuerda que «los guantes no pueden sustituir nunca a la higiene de manos.Sirven para protegerse a uno mismo, pero no a los demás». El grupo al que el SCS ha encomendado «esta carrera de fondo» –como la califica Fariñas– extiende la recomendación de lavarse correctamente las manos cuando se ha estado en contacto con un enfermo a familiares y otras personas que visiten el hospital –«los dispensadores están a disposición de todos»–. No obstante, añade Juan Sanz, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Laredo, «se insiste en el personal asistencial sobre todo porque son los que más posibilidades tienen de trasladar los microorganismos de un paciente a otro. Y en el 90% de los casos, el vehículo son sus manos».

Henar Rebollo, Medicina Preventiva de Valdecilla: «Los guantes no pueden sustituir a la higiene de manos. Protegen a uno mismo, no a los demás»

Muchas veces, apunta la enfermera Paz Álvarez, otra de las integrantes del equipo, «no es tanto un problema de concienciación, sino de hábitos. En la vorágine del día a día es complicado introducir cambios de comportamiento». La OMS define cinco momentos clave donde no de be faltar la higiene de manos (antes de tocar al paciente, antes de una tarea aséptica, después de la exposición a fluidos corporales, tras el contacto con el enfermo y al salir de su entorno), aunque si se cumple al pie de la letra, hay profesionales que tendrían que aplicarse el producto hasta 200 veces por jornada laboral.

Por eso, los responsable de Desarrollo y Calidad del SCS se conforman con «el antes y el después de contactar con un paciente». El reto que tiene por delante la estrategia del SCS apunta hacia Atención Primaria. El enfermero Raúl Fernández, coordinador del grupo de trabajo, admite que «lo ideal sería que la higiene de manos fuera de obligado cumplimiento por profesionales y usuarios también en los centros de salud, donde el mensaje ha calado menos, pese a ser los mismos pacientes que van y vienen al hospital».