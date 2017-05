Cantabria plantea ayudas especiales para paliar los efectos de la sequía

El prolongado déficit de lluvias que arrastra Cantabria desde el pasado otoño ya ha obligado a algunos municipios elevados de Liébana y Campoo a llenar sus depósitos municipales de agua para el consumo humano con la ayuda de camiones cisterna. Ahora, el resto del medio rural está empezando a temer las consecuencias de la sequía. Por eso, el Gobierno regional se plantea poner en marcha ayudas con el fin de compensar los daños que puedan sufrir los agricultores y ganaderos. El primer paso ya está dado. La Consejería de Medio Rural ha solicitado a sus oficinas comarcales que hagan un seguimiento de este problema en sus zonas para comprobar hasta qué punto se está viendo afectada la actividad de los trabajadores del campo.

El sur e interior de la región rozaron ayer los 30 grados

Cantabria no consiguió ayer la máxima de España, pero se quedó cerca. Todo el interior de la región registró temperaturas cercanas a los 30 grados en una jornada plenamente veraniega a pesar de que todavía falta más de un mes para el cambio de estación. La máxima se alcanzó en Tama (Cillorigo de Liébana), donde el termómetro alcanzó los 29,2 grados a eso de las 14.30 horas, por lo que no se quedó muy lejos del récord del país, los 34,2 de Badajoz. En localidades como Ramales de la Victoria, Polientes o Cubillos de Ebro, lejos de cesar el calor con el avance de la tarde, las máximas llegaron entre las 17.00 y las 18.00 horas;en todos los casos, por encima de los 28 grados, y de los 26 en Los Tojos y San Felices de Buelna, un valor que rozaron los medidores de Santander, del resto de la costa y de la comarca del Besaya. También significativo es que no cayera –hasta las 20.00 horas– ni una gota de agua en toda la región. A pesar de que mayo es uno de los meses con más precipitaciones del año, sería algo anecdótico si no fuera por la falta de lluvias que se arrastra desde el invierno y que está haciendo sonar las alarmas por sequía en buena parte de la región. Aemet anuncia para hoy la vuelva de las lluvias. Durante la primera mitad del día las precipitaciones podrían ser fuertes e incluso en forma de tormenta, para después remitir. También descenderán las temperaturas. Esta situación continuará hasta que el viernes regrese el buen tiempo.