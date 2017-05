El condenado por dejar parapléjica a su mujer: "No tengo ningún riesgo de fuga"

La defensa del hombre condenado por violencia de género a más de 19 años de prisión por maltratar a su mujer, que quedó parapléjica tras saltar por la ventana de casa para evitar una nueva paliza, ha solicitado la libertad provisional o cualquier otra medida "menos gravosa" que la cárcel para su patrocinado, que ha recurrido la sentencia de la Audiencia de Cantabria ante el Tribunal Supremo.

Su abogado entiende que no existe riesgo de obstrucción a la justicia, de reiteración delictiva o de fuga, extremo este último que ha corroborado el propio procesado en la vistilla celebrada este miércoles para decidir si se prorroga o no su actual situación de prisión provisional.

En el acto, y ha diferencia del juicio desarrollado a finales de marzo contra él, el condenado ha ejercicio su derecho a la última palabra para manifestar que no tiene "ningún riesgo de fuga". "Yo no me voy a ir a ningún sitio", ha asegurado.

Mientras, las dos acusaciones, la pública y la particular, han solicitado que se prorrogue la prisión provisional al entender que el riesgo de fuga "sigue existiendo", según ha advertido la fiscal; y por la gravedad del delito cometido, la "especial peligrosidad" del condenado y, también, la necesaria protección a la víctima, tal y como ha expuesto el letrado de la mujer.

Las tres partes han intervenido en la vistilla celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia provincial para decidir si prorroga o no la actual situación del condenado, que ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Esto hace que continúe en prisión provisional, situación en la que, si no se acuerda la prórroga, el tiempo máximo que puede estar son dos años. Este plazo concluye en los próximos días, pues el acusado ingresó en la cárcel tras los hechos por los que la mujer quedó parapléjica, que tuvieron lugar a finales de mayo de 2015.