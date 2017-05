"No soy ningún salvaje para golpear así a un detenido y no llevarle al médico"

Los dos agentes de la Policía Nacional, acusados de golpear a un detenido durante el cacheo en la comisaría de La Albericia, admitieron que le golpearon con la porra "varias veces" para repeler al arrestado cuando éste, "vociferando y agresivo", arremetió contra uno de ellos. Los acusados, que fueron juzgados este miércoles en la Audiencia Provincial, aseguraron que todos los ‘chuchazos’ fueron "del cuello hacia abajo" y que ni le abrieron la ceja ni sangró, ni pidió ser atendido por ningún médico a pesar de que se lo ofrecieron por si tenía alguna luxación no visible. "Yo, antes que policía, soy persona. No soy ningún salvaje para golpear así a alguien, verle ensangrentado y no llamar a un médico", declaró Borja D. V.

Acusados de dos delitos contra la integridad moral y dos faltas de lesiones, los agentes se enfrentan a una pena de nueve meses de prisión, multa de 600 euros e inhabilitación para cargo público durante dos años. Además, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización para el perjudicado de 7.950 euros.

La supuesta víctima, Carlos R., en una declaración farragosa en la que incurrió en contradicciones, mantuvo que uno de los policías le golpeó con la porra en la cara y en la espalda, mientras el otro miraba impasible, hasta que comenzó a sangrar por una ceja y este último agente fue a buscar una fregona para limpiar el suelo. Sin embargo, cuando al día siguiente fue asistido en la comisaría por un abogado de oficio, no le relató nada de lo ocurrido. Es más, ni siquiera quiso declarar.

Tampoco se lo dijo al juez de guardia cuando pasó a disposición judicial "por miedo a represalias", dijo. Sólo tras prestar declaración en sede judicial contó a la abogada que le asistió que le habían agredido dos policías durante el cacheo. La letrada, que declaró como testigo, explicó que le llamó la atención la camisa ensangrentada del detenido y que le dijo al juez que el arrestado "venía lesionado y ensangrentado", a lo que el magistrado musitó que presentara una denuncia si tenía alguna queja. La letrada aconsejó a Carlos que fuera al Hospital Valdecilla, se hiciera unas fotografías y denunciara. Y así lo hizo de la mano de un pariente.

Ocurrió el 14 de octubre en Castelar

Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2013, cuando Carlos fue detenido en un pub de la calle Castelar, a las ocho y media de la tarde, tras protagonizar un altercado con el encargado del local, que no quería que vendiera percebes a los clientes de la terraza. Ya en comisaría, a las diez de la noche fue conducido al cuarto de cacheo donde estaban los agentes Borja D. V. y Esteban V.

Los policías sostienen que, tras cachearle, le pidieron sus pertenencias, momento en que el detenido, que estaba "muy agresivo", hizo un "ovillo" con su cinturón y se lo tiró a uno de ellos. "Me miró mal y me puse en alerta por su actitud, por eso lo esquivé. Después arremetió contra mí e instintivamente cogí la defensa y repelí la agresión.No sé cuantos golpes le dí, porque nadie se para a contarlos; fueron los necesarios para que depusiera su actitud, pero no le toqué el ojo, ni sangró", relató el acusado. Previamente los agentes habían denunciado a Carlos, que fue condenado por desacato.