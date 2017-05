El PP da un ultimátum a sus diputados para que acaten hoy el cambio de portavoz

Hoy será un día decisivo en la confrontación interna del PP cántabro. La dirección regional ha dado un ultimátum a sus diputados para acatar el cambio de portavoz en el Parlamento. Después de dos intentos a comienzos de semana y de que nueve de ellos se negaran a recoger la comunicación del comité ejecutivo, tendrán hasta las dos de la tarde de hoy para entregar firmada la notificación en la sede del partido. Si no lo hacen, la dirección entenderá que rechazan el relevo de Eduardo Van den Eynde por María José Sáenz de Buruaga y se tomarán «las medidas oportunas». Es decir, una investigación que desembocaría en la apertura de expedientes disciplinarios.

La situación en el partido es tan crítica que hasta Génova ha decidido mover ficha. Según fuentes de la propia ejecutiva nacional, miembros del partido se pusieron ayer en contacto por teléfono con cada uno de los diputados para «apelar a su sentido común» y dejar claro que la decisión del cambio de portavoz, adoptada por el comité regional, es «legítima». «Que se lo piensen bien», señalaron desde Madrid.

En el documento entregado a los parlamentarios, al que ha tenido acceso este periódico, se recuerda que «todas las decisiones y directrices adoptadas en el seno de los órganos de dirección del partido son de obligado cumplimiento para los integrantes del grupo popular». Sin embargo, muchos de ellos entienden que la decisión de elegir al portavoz, como se ha hecho siempre, es potestad del grupo parlamentario y el comité puede aconsejar, pero no imponer su criterio.

Expulsiones

El PP cántabro está a un paso de una escisión sin vuelta de hoja y más de uno empieza a recordar ya a Juan Hormaechea y la extinta UPCA de comienzos de los 90. De hecho, si los diputados no entregan hoy firmado el escrito, los castigos previstos en los estatutos van desde la suspensión hasta la expulsión del partido, en función de la gravedad que decida el comité de garantías.

Y existe otra dificultad añadida. Tal y como recogen los estatutos del PP, los diputados y afiliados que pertenezcan a cualquier órgano de dirección central del partido sólo deben responder ante el comité de garantías nacional. Es el caso de Eduardo Van den Eynde, José Manuel Igual y María José Sáenz de Buruaga. Los dos primeros no recogieron el sobre ni el lunes ni el martes, y todo apunta a que hoy tampoco irán a la sede a entregar firmado el documento.

Al cierre de esta edición no se había convocado oficialmente ninguna reunión del grupo parlamentario para hoy por la mañana, pero no se puede descartar que los diputados se reúnan para tomar una decisión conjunta.

Diego, en silencio

Mientras tanto, Ignacio Diego continúa en silencio a pesar de la petición expresa de la dirección regional a posicionarse en esta crisis. En el núcleo duro de María José Sáenz de Buruaga nadie duda que el expresidente está detrás de la campaña de acoso y derribo a la nueva dirección. Y por eso, esta semana le han señalado como pieza clave para poner freno a la contienda interna.

«Si no da explicaciones, si no se posiciona claramente, los militantes pueden llegar a pensar que está detrás de esta estrategia de difamación y de la escala de agresiones contra la presidenta y contra el PP. Si no da la cara, todos aquellos militantes, simpatizantes, votantes y cargos públicos pueden pensar que no ha sabido ni ha querido aceptar y acatar el resultado del Congreso y que detrás de cada agresión, detrás de cada insulto, de cada deslealtad, se encuentra un Ignacio Diego incapaz de ser parte activa de un nuevo proyecto del partido para Cantabria», aseguró el vicesecretario de Estrategia y Acción Política de la formación y diputado nacional por Cantabria, Diego Movellán.