Más de 2.500 maestros de Infantil y Primaria están llamados hoy a la huelga Los colegios de Infantil y Primaria de Cantabria se vaciarán hoy de maestros ante la huelga convocada por la Junta de Personal. / Javier Cotera El paro afecta a todos los colegios públicos, que estarán abiertos y contarán con servicios mínimos para atender a los escolares que acudan JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Jueves, 14 junio 2018, 08:49

Un total de 2.589 maestros de Infantil y Primaria, el 85% del total, tienen derecho a participar en la huelga convocada durante el día de hoy en todos los colegios públicos de Cantabria para reivindicar la «dignidad» y el «orgullo» de la profesión docente, que consideran han sido «pisoteadas» por la Consejería de Educación al plantear, primero, y aprobar, después, aunque haya sido de forma parcial, la eliminación de la jornada lectiva reducida de septiembre y junio.

El paro afecta a todos los centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación que impartan enseñanza en las etapas de Infantil y Primaria. La convocatoria establece que la huelga tendrá una duración de tres horas y media ininterrumpidas, coincidiendo con el horario lectivo de cada centro, que en la mayoría de los casos es de 09.00 a 12.30 horas. Aún así, los centros permanecerán abiertos y contarán con unos servicios mínimos que desempeñarán los equipos directivos o personas que les sustituyan (en caso de enfermedad), que se encargarán de tutelar a los alumnos que asistan. Los maestros que no secunden la huelga no podrán ejercer las labores de otro compañero ni avanzar contenidos excepto si la asistencia a su clase es del 100% de alumnos.

Huelga convocada en todos los colegios públicos de Cantabria de Infantil y Primaria durante el horario lectivo. Concentración a las 10.30 horas frente a la sede de la Consejería de Educación, en el edificio Ministerios de Santander. Manifestación a partir de las 19.00 horas, recorrerá las calles de Santander desde la sede de la Consejería hasta Correos. Nueva reunión con Revilla la Junta de Personal Docente se volverá a reunir con el presidente cántabro el día 21, jueves.

La Junta de Personal Docente, convocante de la huelga, refleja que el consejero Francisco Fernández Mañanes ha «desprestigiado» a los docentes de la enseñanza pública «con sus actitudes, sus declaraciones y sus decisiones, ajenas a cualquier criterio pedagógico. Ha superado con creces algunas de las peores decisiones tomadas por el nefasto Miguel Ángel Serna -consejero entre 2011 y 2015 cuando el PP ocupaba el Gobierno regional-».

«El paro tiene que ser la expresión masiva y contundente de la indignación del cuerpo docente»

«La supuesta negociación de las últimas semanas sólo ha servido para que la profesionalidad y la dignidad de todos los docentes, no sólo maestros, haya sido pisoteada ante la opinión pública», se insiste desde el sindicato ANPE, uno de los cuatro que integran la Junta.

«Las formas de actuar, las declaraciones públicas tanto del consejero como de alguno de sus directores generales han contribuido a aumentar el desprestigio de nuestra profesión. Mañanes se ha escudado en una supuesta ilegalidad, según la cual los alumnos no estarían recibiendo las horas lectivas que marca la ley, algo que es falso. Han utilizado para ello unos informes jurídicos que ahora resulta, según ellos mismos reconocen, que pueden ser vinculantes o no, según se necesite», continúa.

Ver más Educación impone un calendario escolar con una jornada reducida parcial y más días lectivos

«El paro tiene que ser la expresión masiva y contundente de la indignación de un cuerpo docente que no va a permitir que Mañanes altere de forma unilateral el calendario para responder a compromisos políticos en lugar de pensar en el bienestar de los alumnos», señala por su parte la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO en Cantabria, Conchi Sánchez.

La huelga se completará con otras movilizaciones: a las 10.30 horas está convocada una concentración frente a la sede de la Consejería de Educación, en el edificio Ministerios de la calle Vargas. Desde ese mismo lugar partirá a las 19.00 horas la manifestación vespertina, que llegará hasta Correos. Los sindicatos docentes esperan una asistencia masiva a la misma. De maestros y también del resto de docentes de otros niveles de enseñanza; de estudiantes y de los colectivos de padres que no están de acuerdo con la reivindicación de FAPA, que ha derivado en la eliminación de la jornada lectiva reducida en tres de las seis semanas escolares de junio y septiembre y en su mantenimiento en las otras tres, además de añadir tres días más de clase para 'compensar' horas, tal y como decidió el martes la Consejería de Educación.

Cronología

La masiva participación en la concentración de protesta celebrada el pasado jueves ante la sede del Gobierno de Cantabria, a la que acudieron alrededor de 2.000 personas, llena de optimismo a los convocantes. «El conflicto educativo crece ya que el calendario impuesto ahora por la Consejería también afecta a Secundaria», refleja Sánchez en referencia a los dos días de vacaciones de febrero sustituidos por jornadas de clase que también se efectuará en la ESO, Bachillerato y FP pese a que en estos niveles no existe jornada reducida.

«No hay marcha atrás»

A pesar de que la movilización social de hoy sea masiva, Mañanes cerró ayer la puerta a cualquier cambio respecto a la decisión unilateral que tomó la Administración educativa en la Mesa Sectorial del martes en contra de la opinión de los sindicatos docentes.

«Es muy difícil que haya cambios», aseguró el consejero, tanto por el «enorme esfuerzo» que ha supuesto para su departamento «conciliar el mejor funcionamiento del sistema educativo» como porque «anteriormente no se estaban cumpliendo las horas lectivas legalmente establecidas».