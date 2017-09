El PP abre dos expedientes por los incidentes en el proceso congresual María José Sáenz de Buruaga, Eduardo Van den Eynde e Ignacio Diego, en el pleno parlamentario del pasado lunes / DM Eduardo Van den Eynde sale en defensa de las expedientadas, llama «Stalin» a María José Sáenz de Buruaga y dice que las trabajadoras de la sede fueron «faltonas, chillonas y maleducadas» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 24 septiembre 2017, 08:01

Después de pasar el verano hibernando su crisis interna por decisión de Mariano Rajoy para calmar las aguas turbulentas del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga y su núcleo duro han decidido apretar el botón de detonación y echar gasolina a un fuego que llevaba meses en rescoldos. El Comité de Derechos y Garantías del PP de Cantabria, dirigido por Javier Noriega, ha decidido abrir expediente a dos militantes del partido por un incidente ocurrido el 6 de marzo, durante el proceso congresual del que salió elegida presidenta Buruaga por cuatro votos de diferencia con Ignacio Diego.

En la carta por la que se hace la notificación se indica que el Comité de Derechos y Garantías de Cantabria resolvió el pasado 27 de julio la apertura de un expediente informativo en su contra, del que se ha dado cuenta a las personas interesadas en estos últimos días. Y se indica que el proceso se ha iniciado por la solicitud de amparo de la gerente del PP, Jesusa Sánchez, y de una trabajadora del partido, Rocío Acosta, «por los hechos acaecidos el pasado 6 de marzo de 2017» en la sede popular de Santander, «y su posterior difusión por diversos medios de comunicación».

Ese día, las dos personas a las que se ha abierto expediente, que apoyaron claramente a Ignacio Diego en la carrera por el control del partido, asistieron a la sede del PP, ubicada en la calle Joaquín Costa, para ver el censo de militantes de la formación. Durante la consulta, se produjo una discusión entre las dos empleadas del Partido Popular y las dos afiliadas porque las militantes estaban grabando lo que estaba ocurriendo dentro del PP.

La misiva emplaza a las personas afectadas por el expediente a una reunión el próximo 5 de octubre nuevamente en la sede del PP, a las 18.30 horas, para esclarecer esos hechos y responder a las preguntas del instructor, Alberto Quijano Alonso, de acuerdo con el artículo 30.2 del Reglamento Disciplinario. El documento advierte de que, en caso de no comparecencia o si no se alega una causa justificada, se entenderá que se renuncia a ese trámite y el expediente proseguirá los trámites reglamentarios.

Estos no son los primeros expediente abiertos bajo la nueva dirección. El pasado mes de mayo la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta -que ayer se encontraba en Baleares en la Interprovincial del PP a nivel nacional- anunció los suyos a los integrantes del movimiento Lealtad Popular y al exdiputado Carlos Bedia, quien presentó una querella criminal junto al exconsejero Miguel Ángel Serna y al exdirector general Joaquín Solanas contra Sáenz de Buruaga, que fue archivada.

Críticas del portavoz

Esta decisión despertó de nuevo la batalla interna del PP. El portavoz parlamentario, Eduardo Van den Eynde, uno de los parlamentarios más críticos con la dirección, lamentó que las dos afiliadas fueran «realmente tratadas de forma vergonzosa en la sede y, además, a propuesta de quienes se comportaron como verdaderas hidras, faltonas, chillonas y maleducadas».

A su juicio, «si hubiese un mínimo de vergüenza saldrían expedientadas las susodichas». «Desde luego a mí no me llaman a declarar ni los merlucillos de mar ni los de tierra adentro, porque les mando a tomar por 'retambufa'. Si no lo creen, que prueben. Ay, que mal lo está haciendo María José 'Stalin' de Buruaga», sentenció.