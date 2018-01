Absuelto de abusar de una menor por las «importantes contradicciones» de la víctima El acusado, junto a una intérprete, durante su declaración en el juicio celebrado en octubre en Cantabria. El fiscal pidió 15 años de cárcel para el acusado, pero la Audiencia no da crédito a la niña, que tenía once, y cambió su versión en múltiples ocasiones C. DE LA PEÑA Santander Viernes, 26 enero 2018, 07:44

La Audiencia de Cantabria ha absuelto a un hombre que se enfrentaba a 15 años de cárcel acusado de abusar sexualmente de la hijastra de su tío, que tenía once años, y que siempre negó tajantemente los hechos. Las «relevantes contradicciones» en que incurrió la víctima en sus diferentes declaraciones han llevado al tribunal a poner en entredicho su testimonio, única prueba de cargo contra el procesado.

El acusado, de origen portugués, habitó temporalmente, entre abril y junio de 2015, en la vivienda de la madre de la menor, situada en una localidad cántabra, en la que vivían además otros familiares. En las primeras semanas compartió habitación con la niña, que tenía once años, hasta que pidió a la madre su traslado a otra estancia de la casa. Un día, el 20 de octubre de 2015, la madre recibió una carta anónima que decía que la menor estaba contando por el pueblo que mantenía relaciones sexuales completas con varios hombres, uno de ellos feriante, y otro un primo suyo portugués que estuvo viviendo en su casa unos meses. Ese fue el detonante del escándalo que condujo al portugués al banquillo de los acusados y a punto estuvo de costarle la cárcel.

El tribunal muestra su sorpresa porque nadie se haya preocupado de averiguar quién remitió la misiva, lo que hubiera resultado «de capital importancia» para esclarecer los hechos. Pero sobre todo hace hincapié en las «importantes» contradicciones del relato de la menor, única prueba de cargo. Así, dio hasta cuatro versiones distintas de cuándo y cómo se producían los supuestos abusos. En una de ellas cuenta que ocurrían siempre que no tenía la regla. Preguntada por qué el primo sabía que ella tenía la menstruación, asegura que lo comentaba a la hora de comer, cosa que tanto su madre como el esposo de esta negaron con rotundidad. También se contradice cuando le preguntan si hubo penetración; unas veces dice que sí, otras que no, otras que no sabe y otras que sí pero no sabe por dónde.

En otro momento aseguró que el supuesto agresor pegaba con el cinturón y tenía atemorizados a los demás primos, y llega a afirmar que ocultó los hechos a sus padres porque el portugués la tenía atemorizada y «no quería que la pegase como pega a mis hermanos, que están enteros marcados». Sin embargo, todos los familiares niegan la existencia de ese maltrato, que sólo existe en la versión de la víctima, según subraya la sentencia.

Más sorprendente resulta al tribunal lo que contó la niña al equipo psicosocial. La menor detalló que un día probó a hacerse la dormida y que entonces su primo no le hizo nada. La especialista preguntó por qué no probó más veces a hacerse la dormida y «sorprendentemente» contestó que no lo hizo porque le dada la risa. La Sala destaca que no se comprende el temor que le produce su primo con que «le de la risa al hacerse la dormida para evitar actos tan repugnantes», un testimonio que sorprendió hasta a las propias entrevistadoras, a pesar de lo cual en su informe pericial concluyen que el testimonio de la niña era creíble.

La Audiencia subraya también el hecho de que ninguno de los familiares que convivían con la víctima apreció «síntoma alguno de malestar o incomodidad, ni cambio de humor, ni de comportamiento o de rendimiento escolar, ni tampoco de variación en su relación con el primo». Asimismo le sorprende al tribunal que la niña «no se inmutara» cuando su madre le dio a leer la carta que destapó el asunto. «La vi tranquila, no se alteró en ningún momento. No transmitió nada, simplemente preguntó quién había mandado eso», dijo la testigo. El juicio se celebró el pasado 26 de octubre y la sentencia se dictó en noviembre aunque no se ha conocido hasta ahora.