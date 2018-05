«Acataré la sentencia y exijo a todos que hagan lo mismo», asegura Sáenz de Buruaga DM La presidenta de los populares cántabros señala que el resultado del juicio por el Congreso del partido supondrá «un antes y un después». «El que quiera remar estará a bordo, y el que no, sobra» ÁLVARO MACHÍN Santander Miércoles, 16 mayo 2018, 21:38

El Comité Ejecutivo del Partido Popular celebrado esta tarde sirvió a María José Sáenz de Buruaga para pronunciarse ante los suyos sobre el juicio por el polémico Congreso en el que fue elegida como presidenta del partido. Aseguró que respetará y acatará la sentencia, sí. Pero exigió a todos que también la acepten con todas sus consecuencias, «porque en eso consisten las convicciones democráticas y porque no se pueden utilizar los tribunales para estrategias políticas». En su opinión, el resultado del juicio supondrá «un antes y después». «Y el que quiera remar –lanzó– estará a bordo porque este es su barco, este es su partido. Y el que no, el que se quede para abrir vías de agua e impedirnos llegar a puerto, sobra. Ese mejor que se quede en tierra».

La presidenta del Partido Popular explicó en la reunión que, en su día, decidió someterse «al resultado de un congreso democrático». «Podía haber perdido, pero gané por cuatro votos. Pedí entonces respeto a ese resultado y ahora exijo respeto a la resolución judicial», afirmó Buruaga, que espera que la sentencia que se dicte «ratifique el Congreso del Partido Popular y su resultado democrático».

Durante su intervención habló de tranquilidad en la dirección en estos momentos y de dejar trabajar a los jueces. De la justicia que espera en este proceso «frente a quienes no aceptaron ni respetaron el resultado del Congreso y decidieron hacer pasar al partido por el escarnio público, dirimiendo en los juzgados lo que no dirimieron en el ámbito interno». Insistió en ello con otro mensaje directo al sector crítico. «Exijo –remarcó nuevamente– que quienes no aceptaron el resultado democrático del Congreso, que quienes llevaron a su partido a los tribunales, acepten la sentencia que se dicte».

Buruaga hizo hincapié durante la sesión de anoche en que el juicio celebrado el pasado martes «no es una causa de buenos contra malos, de un bando contra otro, porque en el PP no hay bandos». En este sentido, defendió su actitud en este tiempo como la de «una presidenta que desde el 25 de marzo ha sido y se ha comportado como la presidenta de todos, y porque el único demandado –dijo– ha sido el Partido Popular».

Sáenz de Buruaga valoró además la estrategia adoptada ante el juez por el partido bajo su mando frente a la de los denunciantes, que calificaron el Congreso Regional como «una farsa». Según sus palabras en el Comité Ejecutivo, «donde el PP aportó hechos objetivos y pruebas, los demandantes, interpretaciones subjetivas y valoraciones sin fundamento, dejando medianamente claro que este juicio forma parte de una ofensiva política y de desprestigio».

Nuevas Generaciones

Durante su intervención, la presidenta de los populares cántabros anunció que ha propuesto a la dirección nacional de Nuevas Generaciones la convocatoria de un Congreso Extraordinario en la región. Esta propuesta se produce tras la baja del partido del presidente de la organización juvenil en la región, Javier Fernández Soberón, al que, además, «el PP ha pedido sin éxito el acta de concejal en El Astillero». Según remarcó Buruaga, esa actitud de no querer dejar su puesto en el ayuntamiento de la localidad «le convierte en un tránsfuga».

María José Sáenz de Buruaga se mostró convencida de que en ese congreso, los jóvenes del partido «sabrán dar una lección de normalidad, de comportamiento democrático y de responsabilidad política». Con esta convocatoria, se pretende, según explicó, «cubrir un vacío, recobrar el dinamismo y el pulso de la organización juvenil y salir como un tiro a la calle para seguir sumando jóvenes y su voz a la primera formación política de la comunidad».