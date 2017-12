Un accidente obliga a cortar la autovía A-67 a la altura de Lantueno Imagen de uno de los coches implicados. / DM Se ha tenido que cortar la vía para poder trasvasar el gasoil de un camión cisterna afectado en el accidente | Se desconoce, de momento, si hay heridos DM . Santander Martes, 19 diciembre 2017, 17:04

Un accidente de tráfico, en el que se van visto implicados dos coches y un camión cisterna que transportaba gasoil, ha obligado a cortar el tráfico de forma total en la autovía A-67, a la altura de Lantueno, dirección Palencia, según informa la Guardia Civil de Tráfico.

El corte de la vía, que está provocando una retención de varios kilómetros, ha sido necesario debido a que el camión cisterna que está lleno de gasoil no ha podido arrancar tras el accidente y está parado en la boca del túnel de Lantueno. Aunque no hay ningún derrame de gasoil en la carretera, el producto, altamente inflamable, tiene que ser trasvasado a otro camión y para esto es mejor que no pasen cerca otros vehículos.

Por al momento y hasta que finalicen los trabajos de limpieza y de traspaso del gasoil al otro camión, se está desviando a los automovilistas que viajan dirección Palencia por la carretera N-611.

El cuarto corte de una autovía

Cantabria ha vivido en el último mes, por diferentes causas, tres cortes de autovías, pero sin heridos graves. El 11 de noviembre, un argayo de 80.000 toneladas se 'comió' la A-8 en Caviedes, lo que provocó el cierre total de los tres carriles en sentido Torrelavega durante tres días. El pasado 1 de diciembre, una granizada causó un choque en cadena entre trece vehículos, en Sarón y la A-8 también tuvo que ser cortada. Ese mismo día, por la mañana, la nieve cerró el paso de camiones hacia la meseta y dificultó el tránsito de coches. El 4 de diciembre, otro accidente múltiple convirtió en una ratonera la A-67 entre Santander y Torrelavega durante dos horas. La autovía quedó cortada desde las 07.30 a las 09.30 horas, con un atasco que llegó a la capital del Besaya.