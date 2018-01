«El actual sistema de rebajas destruye al pequeño comercio», alerta el sector Interior de una zapatería de Torrelavega con rebajas en sus productos recién iniciado el año. / Luis Palomeque Cantabria La eliminación en 2013 de los dos periodos, verano e invierno, «ha traído el caos al sector y perjudicado la economía de las pequeñas tiendas de la región» JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Miércoles, 10 enero 2018, 07:28

«La única forma de que sobreviva el pequeño comercio en medio de esta crisis que no cesa es que se regulen de nuevo los periodos de rebajas, para que se organice el sector y para que los compradores sepan también a qué atenerse. Cuando el Gobierno eliminó los periodos regulados de rebajas de invierno y verano fue un gran mazazo para el pequeño comercio». Lo dice el presidente de Fediscom, federación del comercio de CEOE de Cantabria, Miguel Rincón, que es rotundo cuando deja claro que «la falta de regulación destruye el sector del pequeño comercio».

No hay fecha para vender con rebajas. Los grandes inician cuando quieren y arrastran al resto | Los pequeños se quejan de que para vender deben ofrecer su calidad muy rebajada y muy pronto | El ‘viernes negro’ ha obligado a vender en rebajas desde noviembre Las claves

Suscriben sus palabras otros presidentes de organizaciones y federaciones, como Agustín Ordejón (Casco Viejo y Ensanche de Santander) y Gonzalo Cayón (Coercán). Para el primero, «la eliminación de los periodos de rebajas ha degenerado el sistema» y para el segundo «estamos en un 'totum revolutum' que no beneficia a nadie, ni al pequeño comercio ni a los compradores». Unanimidad total en torno a este asunto sobre el que se debate desde hace años, desde que en 2013 el Gobierno central eliminó la regulación del periodo de rebajas y liberalizó la venta de productos con precios en descuentos durante todo el año. «Dijimos que iba a ser un desastre para los pequeños y así ha sido», apostilla Cayón. «Porque el pequeño no puede pelear con este sistema de trabajo», incide Ordejón.

Territorio desconocido

Rincón, que además es presidente de la asociación Apemecac, de comerciantes de Torrelavega y miembro de la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio de esa ciudad, explica que «cuando el sector estaba regulado en rebajas de invierno y verano y se sabía cuándo comenzaban, el cliente tenía muy claro qué era rebaja, liquidación o cese de negocio. Ahora, no sabe lo que es una cosa y otra, no sabe en qué territorio se mueve ni lo que encontrará. Un desastre. Y para el comerciante, no digamos. No puede competir con las sucesivas campañas de descuentos de las grandes cadenas y centros comerciales y hace años que no vende nada de productos a precio normal. La desaparición de la regulación ha destrozado al pequeño comercio y sólo ha beneficiado a las grandes cadenas y centros», dice rotundo. Y hace un anuncio: «Los cierres de pequeños comercios en las próximas semanas serán muchos». Lo suscribe Ordejón, presidente de la federación Fepycan, porque «las tiendas se han visto obligadas a vender en rebajas desde noviembre, arrastradas por las cadenas. Y eso es insoportable».

Rincón recuerda también que desde el primer momento «dijimos en las organizaciones regionales y nacionales que iba a ser muy malo. Lo mismo que la implantación de campañas como el 'black friday' ('viernes negro'), importado como casi todo desde los Estados Unidos, un país de gran consumo, que da el pistoletazo de salida de las rebajas de Navidad en noviembre. Un absoluto desastre», explica.

2013 es el año en que desapareció la regulación de las rebajas

Dice Ordejón que el pequeño comercio se ha empobrecido mucho con rebajas durante todo el año y añade que «el consumidor se está acostumbrando a las rebajas, sin pensar en la calidad, y eso es muy malo también para él». Está de acuerdo Cayón también en este punto: «En ocasiones, el cliente no sabe si está siendo engañado en los precios». E incide en que el periodo de rebajas es fundamental para la organización del pequeño comercio, sus trabajadores y los proveedores. «Todo eso se vino abajo y hemos resultado perjudicados todos. Los que más, los pequeños comerciantes y su economía», sentencia.

Lucha en las organizaciones

Dicen que la solución pasa por el regreso de la regulación. En eso están luchando las organizaciones comerciales «desde hace tiempo», pero se topan, según Rincón, «con que el pequeño comercio no le interesa a nadie, ni al Gobierno de la nación, ni al Gobierno de Cantabria ni al Ayuntamiento de Santander». El Casco Viejo de Santander, integrado en Cocahi (Confederación Española de Cascos Históricos), «lucha para que le gobierno atienda nuestras peticiones». En la secretaría general de la organización está la presidenta del Casco Viejo de Santander, Yolanda Hoyo: «Tenemos una voz ante las administraciones sobre este asunto y un deseo, único, que los periodos de rebajas se regulen». Coercán, como miembro de CEC (Confederación Española de Comercio), defiende que «si no se marcan en el calendario los periodos de rebajas, mucho nos tememos que estas de invierno serán las últimas que podrán considerarse como tales, porque el adelanto de la campaña confunde al consumidor e impide que las rebajas cumplan con su objetivo original, que no es otro que vender el stock de temporada». «Se acabaron las rebajas y ha comenzado el periodo de rebajas continuas, se fomenta la competencia desleal y muerte al comercio tradicional. Este podría ser el titular de una crónica de una muerte anunciada del comercio», dice Ordejón. Y remata Rincón: «El comercio está tocado de muerte».