El acusado de abusar de una menor de once años dice que solo quería «jugar» El acusado, junto a una intérprete, durante su declaración en el juicio celebrado ayer en Cantabria. / DM La Fiscalía pide quince años de cárcel y afirma que que es «aberrante pensar en conductas sexuales con una niña de once años» EFE SANTANDER. Viernes, 27 octubre 2017, 12:06

El acusado de abusar sexualmente en varias ocasiones de la hijastra de su tío, cuando ella tenía once años y él era un adulto, declaró ayer en el juicio que solo la tocaba «para jugar, tipo cosquillas», como al resto de sus primos, y llegó a argumentar «coqueteos» por parte de la menor, que «estaba muy formada y muy alta».

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el acusado por un delito continuado de agresión sexual, así como que permanezca alejado de la menor durante 18 años y que la indemnice con 12.000 euros. El juicio quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia de Cantabria.

En las conclusiones, el ministerio público destacó el hecho de que el acusado fuese «adulto» y supiese la edad de la niña cuando presuntamente tuvieron lugar los hechos, por lo que considera que «da igual que ella pudiese aceptar o no»: es «aberrante pensar en conductas sexuales con una niña de 11 años», por «muy alta» que fuese o «muy formada» que estuviese.

En la declaración grabada durante la fase de instrucción, la menor explicó lo sucedido y confesó que «no gritó» mientras se producían los supuestos abusos porque «tenía miedo» de que el acusado le pagase, ya que, según ella, había pegado a sus hermanos con un cinturón.

La madre de la menor declaró que nunca se imaginó «cosas raras» y opinó que su hija y el acusado, que se conocen desde que ella tenía tres años, «siempre se han llevado mal» y «siempre estaban discutiendo».

El procesado, de origen portugués, explicó que, aunque vivió con la menor entre abril y junio de 2015, únicamente compartió habitación con ella «las primeras semanas», tras las cuales pidió a su tía trasladarse a otro cuarto. Aseguró que, una vez tuvo su propia habitación, solo volvió a la de la hijastra de su tío, con la que «se llevaba bien», en una ocasión, cuando ella le llamó para que intentase arreglar su televisor.

La madre de la menor explicó en el juicio que se enteró de los supuestos abusos mediante una carta anónima que llegó a su casa relatando los hechos, en la que también se acusaba de mantener relaciones con su hija a otro mayor de edad, que no está siendo investigado.

El contenido de la carta

Durante la vista, la madre declaró ante el juez que la menor le reconoció que había habido «besos y tocamientos» cuando le preguntó por la veracidad del contenido de la carta anónima que había recibido y señaló que su hija no reaccionó de ninguna forma ni le «transmitió nada» al preguntarle por lo sucedido, ni le contó si había habido penetración y solo lloró, según su madre, cuando le dijo que quería hablar con el acusado. «Yo exactamente no sé todavía a qué punto ha podido llegar el límite de esto», añadió, y comentó que la menor «decía que él es un chico muy guapo». «Yo no puedo decir que esto sea obra de él solo, que la haya forzado. Yo no lo creo», afirmó la madre, quien no detectó cambios en su conducta durante la época de los supuestos abusos.

También declaró en calidad de testigo el padrastro de la menor, quien relató que cuando hablaron con el acusado al recibir la carta éste admitió que su hijastra «le besaba en la boca». «Me ha dicho que jugando. Si fue por motivos sexuales no lo sé», matizó. El tío del procesado defendió que éste «jugaba» con ella como con sus otros hijos y la «trataba como a una niña» y admitió que el sobrino «ha llegado bastantes días borracho, conmigo también».