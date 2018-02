El acusado de violar a su exmujer con ayuda de otros dos hombres lo niega en el juicio Se enfrenta a una pena de 17 años de cárcel E. PRESS Santander Jueves, 22 febrero 2018, 18:51

El acusado de violar a su esposa con ayuda de otros dos hombres, para el que piden una pena de 17 años de cárcel, se ha declarado en el juicio «no culpable», al igual que ha hecho uno de los supuestos cooperadores (el otro no fue identificado), que se ha acogido a su derecho a no declarar. La víctima ha asegurado, sin embargo, que su exmarido (que tenía orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella) la metió, con ayuda de otros dos, «a la fuerza» en un coche. Según ha relatado, la condujeron a un lugar donde, tras haberle retirado la ropa y obligado a beber una sustancia «amarga», el principal procesado «abusó» de ella penetrándola por la vagina mientras otro la sujetaba.

«Desde que me han hecho esto, yo no soy la misma persona. Me han destruido la vida. Lo estoy pasando muy mal. Estoy sufriendo mucho», ha relatado la mujer en la vista oral celebrada en la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La víctima ha relatado que el día de los hechos (en enero del año pasado) se encontraba en Maliaño esperando al profesor de la autoescuela para dar una clase práctica. Entonces, paró un coche (un Seat Ibiza de color gris) del que se bajaron su expareja y otro hombre y la obligaron a introducirse dentro. Después, ha declarado, que la sacaron y la tiraron al suelo en un lugar del que solo recuerda que había «árboles». Antes de bajar, su expareja le había roto la blusa, bajado el pantalón y quitado la ropa interior. «Por mucho esfuerzo que hice no podía gritar. Era imposible».

Del tercer hombre, el conductor del automóvil, al que se considera cooperador necesario del delito de violación y que se enfrenta a una petición del fiscal de ocho años de cárcel, la víctima ha dicho que le vio la cara y los brazos, en uno de los cuales tenía un tatuaje de «una espada o algo parecido». «Ese no me tocó», ha asegurado la mujer, que ha señalado en cambio que este procesado dijo en un momento dado al supuesto agresor: «Déjala, déjala, que la vas a reventar», tras lo cual «se marcharon y me dejaron allí tirada». «Creo que si ese chico no llega a pronunciar esas palabras, yo no estaría aquí», ha valorado. «Estoy viva gracias a él», ha recalcado.

«Yo soy de raza gitana, y esto de denunciar... Yo quise olvidarlo, engañarme a mí misma», afirma la mujer

«Me dolía todo el cuerpo. Me puse la ropa como pude», ha proseguido la víctima, que solo encontró una de sus playeras y que se vistió con una sudadera «enorme» que encontró en el lugar. Tampoco recuerda cómo regresó a casa. La mujer asegura que tiró la ropa que llevaba porque «no quería que se enterase nadie». «Me sentía sucia y mal», ha dicho. No fue al hospital ni denunció lo ocurrido hasta el mes de abril por «pánico». «Yo soy de raza gitana, y esto de denunciar... Yo quise olvidarlo, engañarme a mí misma», se ha justificado.

Relación con su expareja

Respecto a la relación con su ex, con el que había cesado la convivencia años antes, ha admitido que, pese a la prohibición de acercarse y comunicarse con ella, ambos se intercambiaban mensajes en los que incluso se amenazaban. Un extremo que ha confirmado el acusado, que ha detallado que fue la mujer quien inició el contacto y que él prosiguió para abordar «mutuamente» asuntos sobre sus hijos. En su declaración, este hombre ha asegurado que no tenía «ningún interés» en hablar o verla. También ha negado haberse acercado.

Además, ha asegurado que desconocía la segunda orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella ya que le entregaron «tantos papeles» en El Dueso «que no me enteré».

Declaración de los testigos

En el juicio también han declarado otros testigos. El profesor de la autoescuela ha confirmado que ese día la mujer no se presentó ni le avisó, como solía hacer cuando se ausentaba. Semanas después la mujer le contó en mitad de una clase que su exmarido le había violado con ayuda de otros dos hombres.

También ha testificado el dueño de una tienda de telefonía móvil que había entregado una tarjeta que se quedó sin vender al conductor del vehículo, al que conocía de vista. «Fue un error», ha admitido. Con esa tarjeta se enviaron supuestamente los mensajes y se realizaron las llamadas a la víctima.

Finalmente, la asistente social y psicóloga que han atendido a la víctima han relatado que tras la fecha de la presunta violación empezaron a notarla «mal», como «ausente» y han certificado que tenía miedo a denunciar por «represalias». «Por su cultura, gestionan estas cosas de otra manera», ha relatado una de las peritos.

En su derecho a la última palabra, el acusado ha tachado de «maltratadora» a la víctima. «Es una persona dañina. Es una persona peligrosa. Va a matar a mis padres o hacer cualquier cosa a cualquiera de mi familia».