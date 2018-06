Los agentes de fronteras, atentos a un «perfil determinado» Sane Los investigadores aseguran que tienen «buena información» para llegar a esclarecer el caso, pero piensan que los avances pueden ser lentos DM SANTANDER. Viernes, 8 junio 2018, 07:13

Nada más llegar al lugar del crimen y encontrarse con el cuerpo del joven colombiano, la Policía Nacional en Cantabria puso en marcha un dispositivo de control de la zona de Monte para tratar de localizar al posible autor -o autores- de los disparos. No hubo suerte. Tampoco con los controles que se instalaron en las salidas de la ciudad para evitar que el asesino abandonara Santander por carretera en una hipotética huida.

Por las características del crimen, casi de manera inmediata, la Jefatura Superior en la comunidad autónoma alertó a los servicios de fronteras de todo el país para controlar «perfiles determinados». «Trabajamos con una serie de perfiles, pero no podemos dar más detalles. Si no, el que se sienta identificado puede eludir el paso por la frontera», concretó Héctor Moreno, responsable regional del Cuerpo y experto, por su trabajo antes de asumir el cargo, en la investigación de muertes violentas.

Del mismo modo, se solicitó a todas las unidades centrales -las bases en Madrid de cada una de las áreas que forman la Policía Nacional- que aportaran toda la información sobre la víctima y sobre sus actividades que estuviera en su poder. Los agentes sí dieron a conocer ayer que tienen en su poder «buena información y aprovechable, que esperamos que nos lleve a un esclarecimiento». Eso sí, avisan de que lo más probable es que el proceso no sea inmediato. Por las características del suceso, y por las dificultades que lo rodean -no hay testigos directos y muchos hilos muy diferentes de los que tirar-, lo más seguro es que los avances sean lentos y los trabajos muy laboriosos. Esa es la teoría, pero no tiene por qué ser así. La prueba es que la Policía Nacional tampoco descarta que aparezca alguna información que pueda adelantar los acontecimientos.

En cualquier caso, Moreno defendió que la experiencia le dice que en asesinatos como el que acabó con la vida de Marvin es «muy importante» mantener la discreción: «No es ocultamiento, sino que esta forma de proceder es esencial. El entramado con el que nos movemos puede aprovechar cualquier detalle para destruir pruebas, ocultarse...».

Mientras tanto, los expertos de la Policía Judicial de Cantabria siguen buscando sobre el terreno testimonios directos que puedan ofrecer alguna pista. Hasta el momento, ninguna de las entrevistas ha sido determinante, pero no desesperan. En ocasiones, hasta que el ambiente no se calma y el asunto sale del foco mediático los testigos no se atreven a hablar con los agentes. Todo un error. En este sentido, la Policía Nacional hace un llamamiento a las personas de Monte que pudieran ver o escuchar lo ocurrido o que tengan datos que pudieran ser relevantes en la investigación a que llamen al 091 y aporten la información.