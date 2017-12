Una alfombra gigante de papel de regalo Postales de Navidad Para el empaquetado de estos días, El Corte Inglés de Santander utiliza 150.000 metros de papel de dos tipos diferentes La técnica pico hace que los envoltorios tengan forma de sobre. En los días clave, unas 6.000 personas pasan por cada punto de empaquetado. / Alberto Aja ÁLVARO MACHÍN Santander Viernes, 29 diciembre 2017, 06:41

Es una encuesta rápida por el punto de empaquetado. «Unos esquís que, cada vez que cerrábamos, rompían el papel», «una estufa catalítica de las de terraza que son como setas», «un bonsai», «las bicis de montaña», «un billar»... Respuestas para una pregunta. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado envolver? Y sí, también dicen que un balón. Un clásico del envoltorio. Lo cuentan todo posiblemente desde el punto de Cantabria en el que más regalos empaquetan estos días. En plena actividad. De hecho, mientras hablan no dejan de cortar, pegar... Para hacerse una idea, en El Corte Inglés de Santander han encargado este año 150.000 metros de papel para la campaña de Navidad. En línea recta, una alfombra de ida y vuelta entre Santander y Bilbao. «Garantizado de tala sostenible», aclaran desde el centro.

Cogen número. Van pasando. Hay quién compra una cosa y viene. Luego otra y vuelve. Y así, media mañana. Otros llenan el carro hasta arriba y rematan con todo a la vez en uno de los dos puntos de empaquetado que hay en el centro comercial.

Vengan esos datos curiosos. Para la identificación de los regalos este año –que eso luego junto al calcetín da problemas–, con la etiqueta va un arbolito de color verde. Han adquirido 150.000. Además, 144.000 pegatinas para poner el destinatario en los paquetes de los niños o 300.000 bolsas navideñas–«reutilizables y ecológicas»–. Dos tipos de papel, el genérico en tonos verdes (cada año cambia su diseño y es específico para el periodo) y el infantil (que es el mismo desde hace tiempo). Con rollos de dos anchuras: 62 y 84 centímetros. De las más de 200 personas que se contratan en el centro como refuerzo para estos días, una parte importante va expresamente para los puntos de empaquetado, a los que se llevan a diario entre 20 y 30 personas en función de las necesidades (horas punta, días clave...).

Y si con todo esto aún no es suficiente para hacerse una idea de lo que supone poner la guinda a los regalos, un último número. ¿Cuántos paquetes se envuelven en cada punto un día de esta semana? «El número de regalos es difícil de calcular, pero en los días fuertes está comprobado que el contador de turnos, que llega hasta el 999 (lo de coger el papel para saber cuando te toca), da tres vueltas. O sea, que son casi 3.000 personas por punto», explican desde el centro. Conclusión, 6.000 en total. Con una media de regalos por cliente muy relativa. Porque, mientras lo explican, en la cola hay una mujer con una única caja de la juguetería y un hombre que lleva en un carro no menos de 40 detalles de distinto tipo y tamaño de Ferrero Rocher. Chocolate para todos. Para regalo y uno por uno... Te puedes ir perfectamente a más de 20.000 paquetes envueltos en un día (sin contar los que se hacen en cada sección de la tienda sin necesidad de acudir al punto de empaquetado).

Pero, más allá de los números, va de técnica. El personal que se encarga de esto recibe un curso de formación de ocho horas. En El Corte Inglés usan «el paquete en pico» como método. «Queda como si fuera un sobre, no como el paquete tradicional. Ahorras papel, celo y el paquete queda limpio». Para entrenar las posibles dificultades, en el curso les ponen como ejemplo práctico un cilindro. Formas distintas. Un anticipo del balón... «Tenemos cajas para balones, y son el bien más preciado del empaquetador. De todos modos, hay gente que no quiere la caja porque prefiere que se note la forma. A veces también lo piden envuelto como si fuera un caramelo y, en todo caso, con esta técnica del pico se puede envolver». Cajas de balón, sobres ya hechos, corbateros, cajas de botellas individuales o dobles, cuadradas con diferentes tamaños... Alternativas al papel que facilitan las cosas «y con las que a veces no es tan fácil saber de qué se trata, así la sorpresa es mayor», explican mientras el contador de la fila sigue avanzando.

La semana pasada ya vivieron ‘días clave’ con la víspera de la Nochebuena. Fue un no parar. Papá Noel ya entra en muchas casas cántabras. Ahora, ya tienen la mente puesta en los Reyes Magos. Estarán envolviendo los encargos para sus Majestades hasta las once de la noche del día cinco. Hasta el último suspiro irá envuelto.