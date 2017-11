Félix Álvarez se desvincula del abogado que denunció a Carrancio por un acta falsa Imagen de la reunión de ayer de Ciudadanos sobre el seguimiento del pacto con el Gobierno / Celedonio Martínez El diputado nacional y portavoz de Ciudadanos Cantabria advierte al Gobierno que no apoyará los presupuestos si se negocia con tránsfugas, se suben los impuestos o no se cumple el pacto de 2017 DM Jueves, 9 noviembre 2017, 18:30

Distancia. Esa ha sido la respuesta que el diputado nacional y portavoz de Ciudadanos Cantabria, Félix Álvarez, ha dado para valorar la resolución judicial que archiva definitivamente la denuncia por falsificar un acta presentada contra el exdiputado de Cs, hoy en el Grupo Mixto, Juan Ramón Carrancio, y otros tres exintegrantes de la formación. Tras las acusaciones de Carrancio de persecución política, Álvarez se ha desvinculado del abogado que ejerció la acusación, al que ha dicho no conocer y ha destacado que la formación naranja podría haberse presentado como acusación particular pero no lo hizo. Y tras las habituales expresiones de respeto a las resoluciones judiales ha sacado la puntilla: «la vida de los tránsfugas no nos importa mucho».

En este sentido, Álvarez ha apuntado que cuando «esta gente» (en referencia a Carrancio y David González) se fue de Ciudadanos, adujeron que la formación había «abandonado la socialdemocracia» y que «a mí me habían elegido a dedo, como a todos los portavoces autonómicos de España, exactamente igual que al señor Carrancio tiempo atrás», ha subrayado.

«Nosotros no tenemos nada que ver con el abogado» que interpuso la demanda, ha insistido Álvarez, que ha enfatizado: «no he hablado nunca con él, no se quién es físicamente; a ver si ya queda claro»

El diputado nacional ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que se ha celebrado al mismo tiempo que otra, ofrecida por Carrancio, en la que éste ha anunciado que estudiará emprender acciones penales contra Ciudadanos

En ese enfrentamiento de Ciudadanos contra su exdiputado, es precisamente el posible apoyo de Carrancio a los presupuestos regionales uno de los escollos de la formación naranja para apoyar las cuentas de 2018. Una de las exigencias de Cs para abordar su apoyo a los presupuestos es que el Gobierno no negocie con tránsfugas. Especialmente, sin citarlo, Álvarez se ha referido al ex diputado por Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, a quien ha definido como «un tránsfuga de libro, de Wikipedia. Incluso se permite la licencia de crear un partido nuevo al tiempo que cobra un sueldo público por haber salido elegido al ir en las listas de otro» ha enfatizado. Que no haya subidas de impuestos y que se cumpla lo pactado con Ciudadanos en los anteriores presupuestos, son otras de las reglas impuestas

«Si el Gobierno del señor Revilla quiere sentarse a negociar los presupuestos de 2018 con nosotros, primero, que se comprometa públicamente a no negociar con un tránsfuga; segundo, todavía están a tiempo de cumplir aquellos puntos del pacto que no han cumplido; y tercero, no vamos a apoyar ningún presupuesto que implique subida de impuestos, que permita al Gobierno seguir metiendo, con más ahínco, la mano en el bolsillo de todos los cántabros; no vamos a apoyar ningún presupuesto que sólo pretende equilibrar sus cuentas a costa de exprimir a los ciudadanos en vez de racionalizar el gasto público que sigue aumentando de manera desbocada», ha señalado.

El diputado nacional ha advertido que la política impositiva que planea el Gobierno va a suponer «un sablazo» para la mayoría de los cántabros, «meticulosamente planeado desde hace tiempo», y que no pudo aprobar en 2017 por el «freno» de Ciudadanos.

«Que no engañen a los hombres y mujeres de Cantabria. Estos presupuestos suben los impuestos. Aumentan el Impuesto de Sucesiones a partir de 60.000 euros, es decir, a la inmensa mayoría de estas transacciones. Aumentan el impuesto de Patrimonio. Aumentan las tasas públicas. Aumentan el Impuesto sobre las Trasmisiones Patrimoniales Actos Jurídicos Documentados. Y casualmente, reducen el impuesto de donaciones tal y como predijo, tal y como reclama el tránsfuga», en alusión de Juan Ramón Carrancio.

«El Gobierno vive en Narnia»

Alvarez ha acusado al Gobierno de vivir «en Narnia», dibujando un escenario «idílico» de la comunidad cuando ésta duplicó en 2016 el objetivo de déficit, es «líder en destrucción de empleos netos», el Ejecutivo «gasta sin control» y su deuda alcanzó los 3.045 millones en el segundo trimestre.

El portavoz también ha acusado a la Administración de Revilla de haber incumplido en algunos casos «de forma consciente» varios puntos fundamentales, de los 80 que contemplaba el acuerdo con Cs para la aprobación de los presupuestos regionales de 2017.

Álvarez ha citado 15 incumplimientos, entre ellos la gratuidad de los libros de texto en Educación Primaria, punto en el que el Gobierno ha ofrecido «excusas peregrinas y vergonzosas»; la reducción de las empresas públicas al menos un 25% puesto que hay algunas «prescindibles», otras que no tienen ninguna actividad o la duplican y algunas que «sólo funcionan como empresas de contratación, que todos los cántabros pagamos»; y la revisión del plan energético. Tres casos que, en su opinión, el Gobierno «nunca tuvo la más mínima intención de cumplir».

Tras la reunión de revisión del acuerdo entre Gobierno y Cs celebrada esta semana, y que según el primero se ha saldado con un cumplimiento del 85%, Álvarez ha censurado que el Ejecutivo adujera «cuestiones subjetivas» cuando hay medidas cuya aplicación se pueden verificar.

Es el caso de la petición de Cs del pago de la mutualidad deportiva de los niños de familias numerosas o bajos recursos económicos, que según el Gobierno se ha hecho pero que no consta en la Federación Cántabra de Fútbol, que no ha recibido dinero por este concepto, ha indicado el diputado, que ha censurado la «mentira flagrante« del Ejecutivo, que durante la reunión de ayer no se pronunció sobre un posible acuerdo con Cs de cara a los PGC. «No nos han dicho nada», ha reconocido Álvarez.

Sobre Carrancio, le ha mandado un mensaje a Revilla y tras recordar sus numerosos dichos en contra de los tránsfugas le ha advertido que si tiene «la tentación de negociar con un tránsfuga, la maldita hemeroteca le dejará en el lugar que le corresponde».

«El PRC y el PSOE también han dicho que van a sentarse a negociar con todos, sin excepción, y Ciudadanos no se puede sentar a negociar con ningún Gobierno que tenga la desvergüenza de equiparar a un tránsfuga con el resto de representantes políticos. Por dignidad, por respeto a la decisión democrática de los ciudadanos, no podemos hacerlo y no lo vamos a hacer», ha asegurado.

El PRC: «se ha cumplido el 80% de los acuerdos»

En respuesta a estas exigencias, el PRC ha acusado a Ciudadanos de «buscar excusas falsas» para no sentarse a negociar el presupuesto y le ha pedido que «lea lo que firma» porque, según los regionalistas, se han cumplido 70 de los 80 acuerdos alcanzados con esta formación para aprobar las cuentas de 2017.

El portavoz del grupo parlamentario regionalista, Pedro Hernando, lamenta que el secretario general de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, y el diputado regional Rubén Gómez «cuestionen puntos que no estaban en el acuerdo», como la reducción de empresas públicas, o «pongan en duda» otros como el incremento de la plantilla de la Consejería de Sanidad, en función de la disponibilidad presupuestaria.

«Confiemos en que todos los grupos parlamentarios asuman la responsabilidad de sentarse en una mesa de negociación, por el bien de los intereses de los cántabros», ha dicho.