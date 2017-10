Álvaro Machín gana el premio Solidarios de periodismo que concede la ONCE El periodista de El Diario, Álvaro Machín. / DM La organización reconoce el reportaje del periodista de El Diario titulado 'La ruta por una calle siempre oscura'. Ampros, María Victoria Troncoso, la empresa Maflow y Naturea Cantabria, el resto de galardonados DM SANTANDER. Sábado, 21 octubre 2017, 08:57

El periodista de El Diario Montañés Álvaro Machín (Santander, 1976) ha sido galardonado con el premio Solidarios en la categoría dedicada a los medios de comunicación, que concede la ONCE en Cantabria. La Organización de Ciegos ha premiado su reportaje titulado 'La ruta por una calle siempre a oscuras', publicado por este periódico en mayo del pasado año. La asociación cántabra en favor de las personas con discapacidad intelectual, Ampros; María Victoria Troncoso, presidenta de la Fundación Síndrome de Down; Maflow, empresa del sector del automóvil; y Naturea Cantabria completan el listado de ganadores de los Premios Solidarios, cuya entrega se realizará el día 15 de noviembre, a partir de las siete de la tarde, en el teatro Casyc de Santander.

Los Premios Solidarios ONCE Cantabria están destinados a todas aquellas personas físicas de la región, entidades, instituciones, medios de comunicación y empresas, que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia, procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, autonomía personal y la accesibilidad universal, coincidentes con los valores esenciales de la cultura institucional de la ONCE y su Fundación y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

Premios

El jurado de los premios ha reconocido el trabajo de Machín «por trasladar a la sociedad cómo fue su experiencia en un circuito de movilidad, con los ojos tapados y ayudado por una técnica de rehabilitación de la ONCE». Además, con el reportaje publicado, los lectores pudieron entender «cómo tratar a una persona ciega».

En su artículo, Alvaro Machín relata las dificultades a las que se tiene que enfrentar todos los días una persona ciega, recoge los consejos de los monitores y plasma las opiniones de aquellas personas que se sometieron al circuito de movilidad. Además, el periodista cántabro destaca la labor solidaria que realiza la ONCE, apoyada en las palabras de Raquel Pérez, delegada territorial de la organización, y Gustavo Seco, presidente del Consejo Territorial.

Licenciado en Periodismo, Machín ha compaginado durante años su labor en la prensa con trabajos en radio y televisión. Es, además, autor del blog 'El paseante'.

Junto al periodista santanderino, el jurado ha querido reconocer, en la categoría de instituciones, la labor que realiza Ampros y su contribución «a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, y favorecer su inserción social, a través de programas de capacitación en centros ocupacionales y centros especiales de empleo, servicios de vivienda, de ocio, etc.

El premio destinado a las personas físicas es para María Victoria Troncoso, presidenta de la Fundación Síndrome de Down, «por su dedicación a las personas con discapacidad intelectual». Troncoso trabaja en el campo de la deficiencia mental desde 1966 y, especialmente, en el síndrome de Down desde 1976. Es madre de cuatro hijos. Su hija mayor tiene discapacidad intelectual y la menor, Síndrome de Down. Licenciada en Derecho y diplomada en Pedagogía Terapéutica, es autora de numerosos artículos y libros especializados, y ha dictado conferencias, cursos y jornadas en toda España, en Europa, EE UU e Iberoamérica.

En la categoría de empresas, el galardón es para Maflow, sociedad del sector del automóvil, perteneciente al Grupo polaco Boryszew, «por llevar una estrategia empresarial acompañada de compromiso social, basada en la incorporación de la mujer, la contratación de personas con discapacidad y la apuesta por los jóvenes». A su plantilla se han incorporado progresivamente, hasta la actualidad, 23 personas con discapacidad.

Finalmente, en la categoría de Administración pública, el premio es para Naturea Cantabria, programa de dinamización y mantenimiento del uso público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, «por desarrollar una nueva línea de trabajo hacia la accesibilidad universal», para lo que cuenta con un equipo que trabaja en adaptar contenidos divulgativos sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria accesibles a todo el público.

El jurado ha estado formado por Imelda Fernández Rodríguez, consejera general-coordinadora de Participación y Cohesión Social del Consejo General de la ONCE, Gustavo Seco Cagigas, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria (presidente del jurado), Raquel Pérez Valcarcel, delegada territorial de la ONCE en Cantabria, Mar Arruti Bustillo, presidenta del Cermi en Cantabria, María Tejerina Puente, concejala de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, Sonsoles López, directora de Cáritas Diocesana de Santander, Juan Carlos de la Fuente Fernández, director de RTVE en Cantabria, y Concha Pita Conde, directora regional de Onda Cero Cantabria.