Ambuibérica gana el millonario contrato del transporte sanitario de Cantabria Imagen de archivo de la presentación de la flota de ambulancias de Ambuibérica tras su adjudicación en 2012. / Javier Cotera La empresa vallisoletana ha sido la mejor valorada en el concurso público, tanto en oferta técnica, donde obtuvo la máxima puntuación, como en la económica: 45,1 millones ANA ROSA GARCÍA Santander Sábado, 16 diciembre 2017, 22:48

Ambuibérica seguirá conduciendo el transporte sanitario en Cantabria durante los próximos cuatro años. A falta de formalizar el contrato -se prevé para las próximas semanas-, ayer fue confirmada como la empresa mejor valorada tanto en criterios técnicos como en oferta económica. Las puntuaciones fueron dadas a conocer en un acto público celebrado en la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con la presencia de representantes de las cinco candidatas a lograr este contrato millonario, que salió a licitación con un presupuesto de 48 millones de euros, un montante un 25% superior al del contrato anterior (35,9 millones). Y el resultado fue contundente a favor de la empresa vallisoletana, que desembarcó en Cantabria en el año 2012. Ambuibérica sumó la máxima puntuación a nivel técnico, con 48 puntos, ocho más que la segunda mejor posicionada, La Pau.

Por detrás se situaron la UTE formada por Amberne y Ambulancias Ayuda, con 34,5 puntos; Servicios Sociosanitarios Generales (SSG), con 33,5; y, a mayor distancia, Eulen, que se quedó en 22. Con esa parte ganada con holgura, quedaba por desvelar la propuesta económica. Y de nuevo la actual concesionaria presentó la más ventajosa, con un importe de 45,1 millones de euros, frente a los 46 de La Pau, los 47,5 de Amberne, los 47,7 de SSG y los 47,8 de Eulen.

En menos de 20 minutos, que fue lo que tardó la mesa de contratación en dar lectura al contenido de los sobres, quedaba resuelto el contrato sin que se esperen sorpresas, más allá de que las licitadoras descartadas puedan plantearse la posibilidad de un recurso para arañar algún punto. Con ello contaba el director general de la potencial vencedora, Carlos Magdaleno, «muy contento por seguir trabajando en Cantabria, una región que puede presumir de tener un transporte sanitario de primer nivel. Gracias a la experiencia que ya tenemos en la región, hemos podido hacer una muy buena oferta técnica». Concretamente, para el transporte urgente contará con 44 unidades, con siete de reserva y cinco vehículos especiales (una UVI móvil psiquiátrica, un soporte vital básico neonatal, una ambulancia bariátrica, un vehículo de intervención rápida -VIR- y una unidad de apoyo logístico -UAL-), y para el no urgente, 70 ambulancias, incluyendo doce de reserva, además de un vehículo especialmente diseñado para transporte de pacientes infecciosos, disponible las 24 horas los 365 días. Asimismo, «aporta dos vehículos de apoyo logístico y un vehículo taller, y una distribución de sus unidades -cuatro bases en cada área de salud- que garantiza una rápida asistencia y flexibiliza la adecuación de cada ruta», destaca el informe de valoración. El resto de compañías no llegan a esas cifras. Además del plan operativo, Ambuibérica supera a sus competidoras en el resto de epígrafes del pliego, tanto en mantenimiento, como en sustitución de vehículos, en mejoras en la dotación técnica y características de las ambulancias y en su plan de formación continuada del personal.

Respuesta a la sentencia

La noticia de que renovará adjudicación se produjo el mismo día que salió a la luz una sentencia que deja en evidencia los contratos del personal en prácticas de Ambuibérica, considerados como «fraudulentos» por el Juzgado de lo Social número 3 de Santander. A este respecto, Magdaleno confirmó la intención de la compañía de recurrir ese fallo. «Creemos que se están utilizando contratos legales. Si el juez finalmente estima que no es así, nos tendremos que amoldar, vamos a cumplir lo que digan los tribunales». No obstante, el director general del Grupo saca pecho con las mejoras introducidas bajo su gestión a nivel laboral. «Cuando llegamos a Cantabria el sector no tenía convenio colectivo (ahora lo tiene), los trabajadores estaban en unas condiciones pésimas, y estimamos que era de justicia equiparar sus sueldos al de otras comunidades». De hecho, se aprobó una subida progresiva de casi el 20% hasta el año 2020. «Y no solo eso, sino que hemos ampliado la plantilla de forma tremenda», añade. En la actualidad, suman alrededor de 460 empleados. Magdaleno no tiene duda de que «si la decisión de que continuarámos al frente del servicio dependiera de la plantilla, la mayoría votaría que sí. Y nosotros también estamos muy a gusto en Cantabria».

Prorrogada la adjudicación durante dos años, este concurso, que es uno de los más cuantiosos del SCS, no ha estado exento de polémica en los últimos meses a raíz de que la Federación Cántabra del Taxi solicitara modificar el pliego para optar a los traslados que no precisen asistencia medicalizada (transporte programado o no urgente). Un intento que molestó al gremio de las ambulancias, que la Administración negó en rotundo y sobre el que se acabará pronunciando la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que admitió a trámite en noviembre el recurso de los taxistas.