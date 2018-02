Y todo por amor

Con un chocolate con churros y un baile celebrarán San Valentín Tinuca Pérez y Antonio Cossío, un matrimonio que lleva junto «ni se sabe», dice ella. Cerca de 60 años han pasado desde aquel «día de suerte» en el que él se cruzó con un amigo y le pidió que si le dejaba hacer una llamada urgente. Claro, le dijo. Fueron a su casa y allí estaba su prima, Celestina o Tinuca, como él la llama. Nueve meses después celebraban la boda. «Si por él hubiera sido, a los tres meses nos hubiéramos casado, pero le dije frena un poco que no nos conocemos de nada», sosegó ella. Antonio lo tenía muy claro desde el principio y todavía lo tiene claro hoy. «Ella es la mujer de mi vida, atenta y cariñosa». Él, «un hombre de palabra y formal, si decía que venía, venía».

Antonio Cossío nació en 1929 en Puentenansa; su esposa, Tinuca, no quiere revelar su año de nacimiento, sí el lugar, Santander. Han pasado los años y han vivido golpes duros en la vida, como el fallecimiento de su hija, «lo que más quieres del mundo», y «nuestro yerno, un hombre ejemplar». Pero juntos, de la mano, se apoyan el uno al otro y no hay día que no se den un beso y un arrumaco. Cuando entra y cuando sale, siempre hay un beso para Tinuca.

«Ha sido una suerte conocernos», aseguran. La receta para estar felices juntos tantos años ha sido «no discutir. Yo le dejo enfadarse y no hablo. Al rato, cuando está más calmado le digo... ves no tenías razón», dice Tina.

El romanticismo nunca se ha dejado de lado en esta pareja. Cada año han celebrado el aniversario de boda con una comida familiar y también San Valentín, «yendo a merendar jamón a Polaciones, está muy bueno».

Tina es una mujer alegre que celebra la jornada de hoy en el Centro de Mayores Virgen de Valencia, en Puente Arce, rodeada del cariño de los profesionales y sus nietos, que acuden a visitarles. Hoy todo está decorado con corazones y habrá baile. Antonio es un bailongo y «se le rifarán para bailar». «Hemos sido muy felices. Sin duda, nuestro amor fue cosa del destino», concluyen.

Frente a este largo camino recorrido juntos de Tina y Antonio está el caso de dos jóvenes recién casados. Fabio Teolis vino a estudiar a la Universidad de Cantabria con una beca Erasmus en 2008, donde conoció a la santanderina Laura Soler y pensó «yo me quedo con Laura». Al terminar la beca, regresó a su casa en la localidad de Itzi, cerca de Roma, pero no tardaría en volver, esta vez para siempre.

A Laura le enamoró de él «lo atento que era. Hasta cuando le sirves el vaso jugando un quinito da las gracias cada vez (sonríe); me llamó la atención lo educado que es». A él, sobre todo, la alegría que desprende ella. La pareja se casó en 2017, un día que recuerdan «como un sueño maravilloso» y eso que él «no creía en bodas». Celebra hoy el día de San Valentín «de una forma sencilla, con algún detalle pequeño en el desayuno, como una nota, y cenando algo distinto en casa, más especial».

Además de matrimonio Laura y Fabio son compañeros de trabajo, «estamos juntos 22 horas al día». La clave de esta pareja podría ser que «somos muy distintos y nos complementamos». Así lo piensan sus amigos, que les dicen «no pegáis ni con cola» y «quizás sea ésa la receta buena, tener caracteres distintos». En sus años de relación han aprendido que para funcionar como pareja hay que «hablar, respetarse y compartir hasta las tareas domésticas», destaca ella; y «tener momentos para ti mismo», destaca él. «Si pienso en una vida sin Laura, no me imagino nada que merezca la pena», apunta Fabio. Las diferencias culturales lejos de ser un problema, les acercan. A él le encanta ir a tomar las rabas a Ramales de la Victoria, de donde son sus suegros, y a ella, comer la pasta ‘al dente’.