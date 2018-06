Andrea del Hoyo, del colegio San Roque-Los Pinares, gana el concurso ¿Qué es un Rey para ti? Andrea del Hoyo posa con su trabajo. Cantabria Esta alumna cántabra de 4º de Primaria, que viajará próximamente a La Zarzuela, tiene muchas ganas de conocer al Monarca porque «es el que gobierna España y lo está haciendo muy bien» SUSANA ECHEVARRÍA Santander Jueves, 14 junio 2018, 17:50

Andrea del Hoyo Martínez-Echeverría, de 10 años de edad y estudiantes del colegio San Roque-Los Pinares, de Santander, ha sido la ganadora de la 37ª edición del concurso escolar ¿Qué es un Rey para ti? en Cantabria. Andrea presentó al concurso una manualidad con unos muñecos de papel que representan al Rey pronunciando un discurso en un auditorio y hay 19 oyentes que representan a las 17 comunidades y a las dos ciudades autónomas.

La joven Andrea tendrá la oportunidad de conocer próximamente al Rey Felipe VI y mostrarle ese trabajo que le ha valido el premio y que incluye una frase que dice: «Cuando el Rey habla, consigue unirnos a todos en un círculo de paz y amistad».

Ella dice que se inspiró en «Enrique Iglesias y Got Talent» para hacer el escenario. Andrea confiesa que está muy contenta con el premio y que tiene muchas ganas de conocer al Rey porque «es el que gobierna España y lo está haciendo muy bien». Eso sí, todavía no sabe lo que le va a decir cuando le vea. «Lo que se me ocurra en ese momento, y darle las gracias por el premio», avanza la pequeña.

El trabajo de Andrea que ha logrado el premio.

Durante la audiencia con el Rey, cuya fecha y localización se conocerán próximamente, los 20 ganadores de toda España mostrarán las obras con las que han ganado los concursos regionales en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en la categoría nacional de Educación Especial. Los 20 niños y niñas acudirán a conocer al Monarca acompañados por sus maestros.

A la izquierda, los finalistas de Cantabria. A la derecha, la pequeña Andrea junto a Andrés Merino Thomas, representante institucional de FIES, Carlos Cruz, jefe de la Unidad de Innovación Educativa del Gobierno de Cantabria, y Óscar Aragón, director territorial de Relaciones Institucionales de Orange España. / DM .

Tras 37 ediciones premiando la creatividad de nuestros escolares, el concurso ¿Qué es un Rey para ti? se ha convertido en una cita ineludible en los programas educativos de los centros de enseñanza españoles. En esta ocasión han participado por Cantabria un total de 293 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad procedentes de 19 centros, que han sido asesorados por sus maestros o tutores en la realización de sus trabajos. En el acto celebrado este jueves en la sede de la UNED en Santander se han expuesto las 30 obras finalistas, procedentes de alumnos de seis colegios diferentes de la región.

Cabe destacar que en esta edición, la 37ª del Concurso, se ha combinado la presentación de trabajos en formato tradicional (pintura, escultura, redacción, etc.) con otros hechos en nuevos formatos digitales: storytellings, vídeos musicales, infografías, proyectos ligados a la robótica o animaciones en 3D. De esta manera, se pretende fomentar la iniciativa y el espíritu emprendedor de los jóvenes concursantes al mismo tiempo que se potencian competencias y habilidades necesarias en esta nueva sociedad digital.