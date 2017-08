«Uno ya tiene muchos años y le gustaría ir en ese tren» r / Andrés Fernández Revilla espera que el anuncio de Fomento sobre la llegada del AVE a Reinosa sea verdad y pide plazos. Los partidos, excepto el PP, están «hartos» de promesas que no se cumplen PILAR CHATO / AGENCIAS Miércoles, 2 agosto 2017, 19:39

El anuncio sorpresa de este martes fue el del Ministerio de Fomento: el AVE Palencia-Aguilar llegará hasta Reinosa. Y tras los primeros 'sustos', las reacciones. Una de las primeras ha sido la del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que durante sus dos anteriores legislaturas al frente del Ejecutivo hizo de la llegada de la alta velocidad hasta Santander su bandera y pelea. Ahora ante el anuncio del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tira de cierta ironía, «uno ya tiene muchos años y le gustaría ir en ese tren», para pedir plazos concretos al que fuera alcalde de Santander. «Espero que sea verdad», ha dicho este miércoles a preguntas de la prensa sobre el proyecto de la nueva plataforma hasta Reinosa que tiene un presupuesto de 350 millones de euros. Revilla cree que es un «buen anuncio«, aunque confiesa que, a sus años, es «un poco receloso» porque él ha «visto ese AVE adjudicado». Se refería así a la adjudicación del Gobierno de Zapatero del tramos Palencia-Villaprovedo que con el acto de colocación de la primera piedra convocado quedó paralizado y suspendido.

El último anuncio El AVE Palencia-Aguilar llegará hasta Reinosa

«Llegué allí y me encontré que no se presentó el ministro (de Fomento, el socialista José Blanco), que dio orden por la mañana de quitar todas las máquinas. Teníamos una carpa y un buey matado 30 días antes para celebrarlo. No apareció y no volví a verle. Hablo del ministro impresentable llamado Pepiño Blanco», ha declarado.

Por eso ha reclamado que en esta ocasión se concreten los plazos, «cuándo vamos a ver en el Boletín Oficial del Estado la licitación, la adjudicación, el comienzo de la obra y no digamos (cuándo vamos a) verlo acabado», ha pedido. Para Revilla es «lógico» es que el AVE llegue a Reinosa porque Aguilar de Campoo no es Cantabria. «Hablar de un AVE a Cantabria que acaba en Aguilar no es llegar a Cantabria porque Aguilar es Palencia», ha subrayado.

«Esperemos que esta vez sea verdad, pero plazos, que no acaban de concretar», ha insistido dubitativo el presidente regional.

Y en el mismo sentido PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos (C's) han mostrado también desconfianza y han reclamado plazos de ejecución, mientras que el PP ha defendido esta infraestructura como «fundamental».

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, Rubén Gómez, ha sido uno de los más escépticos. Él cree que si De la Serna «cumpliera con la mitad de las promesas» que ha hecho en sus visitas a la región es posible que España estuviera «hipotecando» su futuro económico durante las próximas décadas. Para él se trata de anuncios «muy bonitos» que se van a «quedar en agua de borrajas». En la misma línea la diputada regionalista Rosa Valdés cree que la noticia es «positiva», pero están «hartos» de anuncios que no llegan a concretarse. Sus principales dudas son sobre los plazos, los presupuestos y el futuro del tren de altas prestaciones.

«Vender humo» ha sido la expresión elegida por el diputado de Podemos José Ramón Blanco, que desconfía porque el ministro no ha dicho que estén realizados los estudios pertinentes ni preparadas las licitaciones necesarias. «Ha sido un postureo puro pero que no va a llegar a ningún lado», ha señalado.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander y miembro de la Ejecutiva Federal, Pedro Casares, también cree que se ha asistido a «un anuncio más» del ministro de Fomento, mientras la concejala de Economía de Santander, la popular Ana María González Pescador, ha calificado el anuncio de «fundamenta».