ANPE y Educación discrepan sobre el número de profesores afectados por las obras del Desfiladero

El sindicato ANPE y la Consejería de Educación no se ponen de acuerdon en el número de profesores de la comarca de Liébana afectados por las obras en el Desfiladero de La Hermida ni en cuáles son las soluciones planteadas. Mientras que el sindicato dice que un centenar de docentes se ve perjudicado para acudir a su puesto de trabajo a causa de los cortes de tráfico parciales y totales del Desfiladero, la Consejería sólo reconoce tres afectados. Educación asegura que se ha ofrecido a «todos» los profesores que ejercen en la comarca -no llegan al centenar, según la Consejería- la posibilidad de pernoctar en la Escuela-Hogar que hay en Potes, pero desde ANPE dicen que sólo a unos cuantos profesores se les ha dado esta opción, y se preguntan por qué no al resto.

Para ANPE, más de un centenar de profesores de centros públicos de Liébana se está viendo afectado por el cierre del Desfiladero, por ello critica la «falta» de previsión, información y soluciones por parte de la Consejería de Educación.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, por su parte, niega que el profesorado y alumnado de Liébana se vean perjudicados por las obras del Desfiladero y asegura que la situación sólo afectan a tres docentes, uno de ellos a media jornada, a los que se ha ofrecido utilizar el transporte escolar.

En un comunicado, ANPE muestra su «total rechazo a la falta de previsión, comunicación y coordinación» entre las diferentes Administraciones públicas a la hora de afrontar el cierre parcial de la carretera. Y la Consejería asegura que «se ha desarrollado una coordinación continua y fluida con el IES y el colegio de Potes y el colegio rural agrupado. «Fue así como se detectó que únicamente tres profesores, y uno a media jornada, se verían afectados por el inicio de estas obras», por lo que se les ofreció «como solución» el uso del transporte escolar y acudir con los alumnos desde la Hermida.

Aunque ANPE «entiende perfectamente» la necesidad de mejorar los accesos a la comarca, critica que, ante una obra que se sabía que iba a generar «muchas molestias» a vecinos, trabajadores y visitantes y podría «repercutir negativamente» al servicio educativo, «no se hayan tomado medidas adicionales». Para el sindicato, «resulta increíble» que la Consejería de Educación no haya previsto que los servicios educativos podrían verse afectados dado que «una parte importante del profesorado» -en torno a un centenar de docentes, según ANPE- que trabaja en los centros públicos de la comarca no reside en la misma.

El sindicato considera «inaceptable» que Educación no haya informado a los trabajadores de las posibles alternativas para garantizar su asistencia al puesto de trabajo. Actualmente, las únicas opciones que tienen los docentes que trabajan en los centros educativos de la comarca es o bien residir temporalmente en la zona, con el perjuicio económico que ello conlleva, o utilizar la vía alternativa de acceso por la carretera comarcal CA-184, algo que en su opinión, «no parece lo más adecuado» porque supone para estos docentes tener que realizar desplazamientos de varias horas por carreteras de montaña en pleno invierno.

Además, el sindicato asegura que la Consejería ha ofertado a algunos docentes la posibilidad de pernoctar en las instalaciones de la Escuela Hogar y se pregunta por los motivos por los que no se les ha ofrecido esta posibilidad a todos los profesores.

También se pregunta si no se podrían haber habilitado un mayor número de plazas de autobús para que los funcionarios pudieran acceder a sus puestos de trabajo los días en los que hay cortes parciales de la carretera.

Educación rechaza todas las críticas de ANPE y opina que el sindicato «exagera de forma poco rigurosa» los datos del profesorado que trabaja en la comarca lebaniega, ya que «no es de un centenar, sino menos».

En el caso del colegio rural agrupado, al verse afectada la escuela de La Hermida, desde la Consejería se articuló una propuesta para que el profesorado itinerante (los que atienden a alumnos de más de un colegio en la comarca) concentrase sus clases en un único día y autorizándoles a realizar esa itinerancia por un recorrido alternativo. Pero «en ningún caso la maestra tutora de la Escuela de Hermida se ve afectada por esta situación al no residir en Potes».

Además, la Consejería asegura que ha puesto a disposición de todo el profesorado y alumnado afectado la Escuela-Hogar que hay en Potes y está previsto, si fuera necesario, arbitrar trayectos especiales cuando se inicien las obras que afectan al resto de los puentes de la Hermida.

Por último, y en lo que respecta a los alumnos del pueblo de Allende se acordó con las familias que, si lo desean, se pudieran quedar en la Escuela Hogar y también acudir en el transporte del instituto y asistir gratuitamente a la ludoteca de madrugadores, con la que se mantiene un acuerdo a través del ayuntamiento de Potes, para incorporarse con el resto de niños que viven en esta localidad habitualmente.