El anteproyecto de ley de protección animal no incluye el 'sacrificio cero'

MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Lunes, 20 noviembre 2017, 20:24

El texto del anteproyecto de Ley de Protección y Bienestar animal para Cantabria, que está en fase de tramitación para su aprobación en el Parlamento cántabro, no incluye la regulación de algunas medidas muy demandadas por los grupos animalistas, caso de las corridas de toros, la restricción de los encierros, el 'sacrificio cero' que frenaría la eutanasia que se aplica a los animales de compañía que son abandonados o el uso de animales domésticos en los circos, si bien, en este último punto se ha avanzado en la futura ley con la prohibición de toda celebración de espectáculos circenses con animales pertenecientes a especies de fauna silvestre.

El documento, que ya ha sido sometido al periodo de alegaciones y que nace para proteger a los animales, «no es un texto valiente, al no mencionar si quiera el término de 'sacrificio cero'», según lamentó la Federación de Defensa Animal de Cantabria, DEAN, que representa a 15 asociaciones animalistas, para quienes el borrador es «un acuerdo de mínimos», pero «es urgente actualizar la ley 3/92 vigente». Con respecto a los toros, la agrupación animalista ha presentado una alegación para que se contemplen las corridas sin sangre ni muerte del animal.

Frente a las tesis de diversos colectivos, Miguel Ángel Cuevas, director de Medio Rural, consejería responsable de la redacción del texto, explicó que «no es una ley beligerante ni polémica, con respecto a las corridas de toros, fiestas y encierros, no presenta cambios porque no consideramos que en la sociedad cántabra exista una fuerte corriente en contra, así que la ley no entra a regular en esta materia, que sigue su régimen ordinario». En el caso del 'sacrificio cero', Cuevas justificó que a día de hoy «es inviable debido a los elevados medios económicos que supone la manutención de la alta tasa de animales abandonados».

Anteproyecto de ley de protección y bienestar animal de cantabria

Nuevas normas Animales abandonados. La ley responsabiliza a los ayuntamientos del servicio de recogida de animales perdidos o abandonados. Deberán tener contratado el servicio, si no es así, se enfrentarán a elevadas sanciones, entre 6.000 a 60.000. En caso de reincidencia, se triplica su cuantía. Sanciones y penas. Se incluyen sanciones y penas elevadas para quienes atentan contra los derechos de los animales. Entradas locales. Se abre las puertas a las mascotas más allá de perros guías, de acuerdo con el dueño del local.Núcleo zoológico. Para dar en adopción una mascota se exige tener el núcleo zoológico y la ley establece controles periódicos a las casas de acogida. Núcleo zoológico. Para dar en adopción una mascota se exige tener el núcleo zoológico y la ley establece controles periódicos a las casas de acogida. Acogimiento Se establecen los requisitos para acoger animales abandonados por un tiempo limitado hasta encontrar una familia de adopción. Mesa de Protección y Bienestar Animal de Cantabria. Tras la aprobación de la ley, se creará este órgano asesor, de seguimiento y participativo. Cirugía. Se prohíbe toda intervención que carezca de un fin curativo, el corte de orejas, sección de las cuerdas vocales o extirpación de uñas y dientes

Sin regulación Cría entre particulares. En el anteproyecto no se prohíbe la cría entre particulares, que repercute en la alta tasa de abandono, ya que de las camadas solo se quedan algunos. No tienen que cumplir los mismo requisitos que el criador legal. Corrida de toros. No se regula al respecto, por lo que algunas asociaciones piden corridas sin muerte. Colonia felina. Introduce el método CES de control de colonias felinas, pero los voluntarios se hacen cargo de esterilización, vacunas y manutención. Se reclaman más campañas y subvenciones de esterilización. Sacrificio cero. No se menciona en el texto. Es la aspiración de un gran número entidades y colectivos integrados en la mesa de trabajo. Circo. Se prohíbe la utilizaciónde animales salvajes en los circos, pero se permiten los domésticos.

Antecedentes

La Ley de Protección y Bienestar Animal de Cantabria llega para sustituir a la norma vigente durante un cuarto de siglo. El borrador lleva años 'cocinándose', sin llegar a un consenso entre las partes: defensores de los animales, protectoras, centros de acogida, ayuntamientos, Gobierno regional, Colegio de Veterinarios, Federación de Caza, criadores y organizaciones agrarias. Después de años trabajando «intensamente» en un primer borrador, el cambio de legislatura lo llevó al cajón del olvido en 2015. Victoria Cedrún, presidenta de DEAN, indicó que el documento «ha sido consensuado por una amplia mayoría de la mesa de elaboración del texto, con mucho esfuerzo y años de negociaciones y frustrantes parones» y añadió que, «no es perfecto, pero sí, un punto de partida». Entre las cosas que se han quedado en el aire, Cedrún destacó «prohibir la cría entre particulares, que provoca una alta tasa de abandono porque nacen camadas grandes de las que sólo se quedan algunos. Será imposible cumplir el 'sacrificio cero', si no se toman más medidas para la esterilización», señaló.

«La ley responsabiliza a los ayuntamientos del servicio de recogida de animales abandonados» Pedro Gutiérrez. Cecapa

La ley amplía el número de días de espera para animales extraviados y con ello, crecen sus opciones de vida. «Son pasos que se dan hacia el sacrificio cero», defendió el presidente del Colegio de Veterinarios, Juan José Sánchez Asensio. «Este proyecto de ley pondrá luz en esta materia», añadió Sánchez Asensio, con avances como la creación del Registro de Animales de Compañía Identificados de la comunidad autónoma de Cantabria (Racic), en el que todos los animales tienen que estar inscritos a las ocho semanas de nacer y en caso de extravío, el dueño debe notificarlo antes de 72 horas; en caso contrario «se considera abandono y será sancionado».

Además, el documento acorta los trámites para proceder a la incautación de un animal en el caso de que se detecte maltrato, «es decir, el veterinario podrá actuar en el momento, sin armar un expediente sancionador que ralentiza los tiempos de intervención», remachó Sánchez. El anteproyecto introduce novedades como la figura de 'acogimiento' de animales que, como en las personas, es la antesala de una adopción. «Esta figura, a la vanguardia del país, establece los requisitos para el régimen de acogimiento, que amplía las opciones de las mascotas abandonadas y da pasos hacia el sacrificio cero», añadió Sánchez.

«No prohíbe la cría entre particulares, clave para reducir ventas ilegales y la tasa de abandono» Victoria Cedrún. Pta. Federación Defensa Animal

Avance

La gran novedad que presenta esta ley es que convierte a los ayuntamientos en responsables directos de la recogida de perros abandonados en el supuesto de que no haya un claro titular. «Actualmente, sólo 17 de los 102 municipios tienen contratado este servicio. La nueva ley aumentará el control para que se cumplan los requisitos del contrato», destacó Pedro Luis Gutiérrez Rebolledo, director del centro canino de Parayas Cecapa.

En caso contrario, el ayuntamiento se enfrentará a elevadas sanciones entre 6.000 y 60.000 euros, que se triplican en caso de reincidencia. Desde Cecapa se insistió en demandar a los ayuntamientos que «eviten el intrusismo en el servicio de recogida y que para ello, se aseguren de contratar a profesionales que cumplen las exigencias de la ley, tienen todo en regla y vehículos e infraestructuras homologadas».

«No es una ley beligerante con las corridas de toros, fiestas o encierros de Ampuero» Miguel Ángel Cuevas. Dtor. Consejería Medio Rural

A pesar de que la norma afecta directamente a los municipios, «el gran ausente» en la negociación del borrador de la ley ha sido la Federación de Municipios: «No son conscientes del importante papel que tienen los ayuntamientos en esta materia», lamentaron varios de los participantes de la mesa. Otros avances son la prohibición del collar eléctrico, la inclusión de un capítulo de sanciones y penas elevadas y sanción grave por tener atados a los perros permanentemente, algo habitual en el mundo rural.

En materia de sanciones y penas, se incrementan notablemente, aumentando de 30 euros a 1.000 euros las infracciones leves como ausencia de techo y cobijo; de 600 euros a 6.000 euros por una sanción grave, como puede ser proceder al corte de orejas o cuerdas vocales o regalarlo a través de internet; y las multas por hechos 'muy graves', crecen de los 12.000 euros de antes y pueden llegar a los 60.000 euros que recoge el documento; una sanción máxima que se pagaría por delitos como la utilización de animales en peleas o la celebración de espectáculos de circo con animales pertenecientes a especies de fauna silvestre.

«La Federación de Municipios ha sido el gran ausente, sin conocer la responsabilidad que tiene» Juan José Sánchez Asensio. Pte. Colegio Veterinarios

Los animales también tienen derecho a proteger su vulnerabilidad en las redes sociales, algo que quedaba fuera en la ley del 92. El borrador prohibe la publicación de fotografías de mascotas en internet para regalar o donar. Hacerlo conlleva sanciones muy graves. De esta forma, están prohibidos los e-mail que regalan cachorros con el reclamo: 'Salvar vidas'. «Aunque algunos de ellos pueden tener buena intención, la mayoría esconden intereses lucrativos. Además, no se puede regalar un animal sin saber si el receptor es apto o lo abandonará días después», explicó Cedrún.

La ley también servirá para fomenta las campañas de adopción y el método CES para el control de las colonias de gatos callejeros y, por primera vez, regulará el permiso de entrada de mascotas a los establecimientos, más allá de los perros guías. La entrada será una decisión del propietario del local y se establecerán unos criterios fijos.