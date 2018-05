El anticoagulante Adiro se agota en las farmacias y no se repondrá hasta julio El desabastecimiento empezó hace un mes, aunque el Colegio de Farmacéuticos explica que «en su lugar se está facilitando un genérico exactamente igual» ANA ROSA GARCÍA Santander Jueves, 31 mayo 2018, 07:12

Las farmacias cántabras han agotado el stock del popular anticoagulante Adiro 100, del laboratorio Bayer, uno de los medicamentos más consumidos, utilizado para la prevención de riesgo cardiovascular. Hace un mes empezó a notarse la falta de suministro, motivado por un problema de fabricación que no se espera que se resuelva «hasta el 26 de julio», según la información publicada por la Agencia Española del Medicamento.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, Marta Fernández-Teijeiro, confirma que, «efectivamente, desde hace varias semanas la distribución estaba siendo bastante controlada, porque el desabastecimiento afecta a toda España. Los almacenes nos enviaban, aunque con cuentagotas, pero ahora ya no estamos recibiendo nada de suministro de este medicamento». Sin embargo, aclara que no está generando ningún trastorno ni para las boticas ni para los pacientes, puesto que «la ventaja que tenemos es que existe un genérico exactamente igual, con el mismo principio activo (ácido acetilsalicílico) y la misma dosis (100 miligramos), por lo que no cambia la pauta de tratamiento».

En los últimos días, aún cabía la posibilidad de encontrar alguna caja de este antiagregante plaquetario, que reduce la posibilidad de que se produzcan coágulos sanguíneos, en las farmacias a las que el corte de suministro cogió con más reservas en sus estantes, pero a estas alturas están prácticamente todas igual. En cualquier caso, Fernández-Teijeiro insiste en que «no es preocupante desde el punto de vista farmacológico, lo que nos aporta tranquilidad, porque el paciente dispone de un fármaco amparado por la legislación y que cumple la misma función que el Adiro 100 mientras se soluciona este desabastecimiento puntual del que no sabemos los motivos».

Ahora es el Adiro 100 el gran ausente en las farmacias de la región, aunque hasta poco se vivió una situación similar con el Dalsy (Laboratorios Mylan), el ibuprofeno infantil por excelencia, que se vio afectado también por un problema de fabricación comunicado a comienzos de marzo. También en este caso, las farmacias siguieron funcionando «con normalidad» proporcionando una de las múltiples alternativas que existen en el mercado en tanto se recuperaba el suministro de este popular jarabe de sabor a naranja, en su versión de 20 mg/ml de suspensión oral. El Dalsy ya ha vuelto a las farmacias pero en una presentación con menos cantidad y más cara, consecuencia directa de su salida del sistema de financiación público.