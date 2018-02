«No se apuesta por la Atención Primaria, patito feo del sistema» Imagen de archivo de pacientes en el centro de atención primaria de El Astillero. / Roberto Ruiz La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes se concentra ante el centro de salud de El Alisal para denunciar que «los profesionales no dan más de sí, y lo están pagando con su salud» ANA ROSA GARCÍA Santander Viernes, 9 febrero 2018, 07:04

«Estamos en un momento en el que los profesionales sanitarios no damos más de sí, se está notando en más bajas laborales y jubilaciones anticipadas, lo cual agrava aún más la situación de precariedad laboral». Mercedes Boix, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) en Cantabria, encabezó la concentración convocada ayer por la mañana a las puertas del centro de salud de El Alisal. Y no se escogió ese emplazamiento por casualidad, sino porque el foco de la protesta se refiere a Atención Primaria, «que por desgracia es el patito feo del sistema», víctima de «una clara y evidente marginación». «Estamos pendientes de la deuda de Valdecilla y de otros intereses, se está vendiendo una sanidad mucho más tecnológica y más cara, cuando la Atención Primaria, que es la que realmente puede hacer una sanidad más barata y eficiente, no se le está prestando absolutamente ninguna atención», afirmó.

Boix alabó la «entereza de los profesionales durante los años de la crisis y el esfuerzo que se ha hecho para que no se notara en la asistencia la no reposición de personal, la reducción de plantillas y los recortes», pero opinó que se ha llegado a un punto que «se necesita retomar esto, que se recuperen las plantillas y se abandone el límite para cubrir las jubilaciones». A su juicio, «la gente ha hecho esfuerzos importantes pero no se puede trabajar al 110% durante muchos años porque eso lo acaban pagando los profesionales en salud».

Frente a las medidas anunciadas por la consejera de Sanidad, María Luisa Real, para reforzar la capacidad de resolución de los médicos de familia y pediatras y la apuesta de su departamento «por potenciar la Atención Primaria, fortaleciendo su papel como eje fundamental del sistema sanitario», la Asociación insiste en que «no percibimos que los profesionales estén contentos con los resultados. Es más, ha habido un conflicto con los pediatras que no se ha terminado poniendo más pediatras sino pagando más dinero. Y cuando uno está muy agotado, con más dinero no se resuelven los problemas».

La portavoz de la plataforma expresó su «preocupación» porque «circula por ahí un proyecto que prevé la disminución del número de pediatras en los centros de salud y su sustitución por médicos de familia. No parece que esto sea mejorar». En este sentido, Cantabria se acaba de sumar a la campaña nacional de recogida de firmas en las consultas de Pediatría «para defender que la profesión no desaparezca de los centros de salud». Una iniciativa que busca el respaldo social y la confianza de las familias.

La asociación es consciente del déficit de profesionales, pero invita a pensar en las razones que han llevado a esta situación. «Mientras en España se devalúa la Atención Primaria, internacionalmente es lo más admirado de nuestra Sanidad». Por eso insistió en que «a los facultativos del sistema hay que tratarlos bien, porque en el resto de Europa los profesionales españoles formados en esta especialidad están muy cotizados. Hay otros países donde se les paga más y se les trata mejor que aquí, por eso la gente se va. Resulta que España se está gastando dinero en formar médicos para que después se aprovechen otros países europeos. Y con el personal de Enfermería pasa lo mismo, está muy bien formado y en Europa se le quiere mucho».