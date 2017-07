La Asamblea contra el Fracking celebra la extinción del permiso 'Luena' La Asamblea Contra la Fractura Hidráulica de Cantabria entregó más de 10.000 firmas en 2015 pidiendo la extinción de los permisos Bezana-Bigüenzo y Luena / Antonio 'Sane' Sigue vigente un último permiso, el 'Bezana-Bigüenzo', que abarca todos los valles del Sur de Cantabria EUROPA PRESS Santander Domingo, 2 julio 2017, 12:56

La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha convocado este domingo, 2 de julio, en la plaza de Vega de Pas a partir de las 12.00 horas, una fiesta-celebración por la extinción del permiso de fracking 'Luena', de Repsol. La agrupación ha explicado que con este acto pretende "dar la enhorabuena a todas las personas que, con las herramientas a su alcance, han empujado para lograrlo". Según la asamblea, "múltiples factores se han conjugado para que caiga este permiso", siendo la "determinación que ha mostrado la población cántabra" el factor "más importante de ellos".

El procedimiento de extinción del permiso de investigación 'Luena' se está tramitando actualmente y, aunque aún no haya confirmación oficial -todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)-, según el colectivo, ya "no hay vuelta atrás".

La Asamblea contra el Fracking ha recordado que no hace mucho tiempo casi la mitad del territorio de Cantabria estaba afectado por permisos de fractura hidráulica y ahora los denominados 'Arquetu', 'Angosto' y 'Usapal' ya no están vigentes. Además, el permiso 'Galileo' no se llegó a conceder. Y con la desaparición del 'Luena' las cuencas del Besaya, del Pas, del Pisueña, del Miera y del Asón se "libran de la amenaza de la fractura hidráulica".

Sur de Cantabria

Sin embargo sigue vigente un último permiso, el 'Bezana-Bigüenzo', que abarca todos los valles del Sur de Cantabria. A juicio del colectivo, se trata de un hecho "asombroso" pues el permiso "se halla fuera de plazo, sin ninguna prorroga vigente, lo que lo hace manifiestamente ilegal".

Además, los trabajos previos de ocho sondeos estratigráficos y dos de los pozos de fracking previstos han sido ya archivados.

A pesar de ello, el Ministerio de Industria ha abierto los plazos para seguir adelante con el tercer pozo de fracking (denominado 'Sestero'), solicitado postreramente. Las empresas concesionarias (Gas Natural Fenosa -50%-, Repsol -40%- y Pyrenees Energy -10%-) pueden presentar la documentación que inicie la evaluación ambiental de la perforación.

La reciente autorización de trabajos en permisos de fracking en Vizcaya (permiso 'Géminis') o en Guadalajara y Soria (permiso 'Cronos') corrobora "que la amenaza aún persiste y, ni mucho menos, está todo ganado", ha advertido la asamblea. Y en este sentido ha subrayado que si las medidas administrativas que se están tomando para acabar con este último permiso de fracking en Campoo, Valderredible, Valdeprado y Valdeolea no resultan definitivas, "volverá a ser la población de Cantabria quien tumbe esta amenaza".