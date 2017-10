Tres miembros de una asociación cántabra de cannabis terapéutico se enfrentan a cuatro años de cárcel

Van den Eynde: “Esto ocurre por la falta de una verdadera regulación, porque hoy no sabes qué es delito y qué no”

El portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Eduardo Van den Eynde, es la cara visible de la lucha por la legalización del cannabis medicinal en la región, una sustancia que utiliza por prescripción médica para sobrellevar el cáncer que padece. En esta asociación de Torrelavega, de la que es ‘socio terapéutico’, le dispensan la marihuana que necesita «y sin pagar un duro, ni por las cuotas ni por los productos. Y eso que yo, que tengo un buen sueldo, me ofrecí infinidad de veces a pagar, pero me dicen que no, porque esa es su filosofía». Acudió al juicio como público para mostrar su apoyo a una asociación «que hace las cosas muy bien» y en particular a los acusados, que se enfrentan a cuatro años de cárcel, una situación que viene motivada por «la falta de una verdadera regulación, por estar en el limbo, porque no sabes qué es delito y qué no». Sobre el cultivo de 56 plantas que la Guardia Civil encontró en Vioño, Van den Eynde dice que era una plantación «ridícula» para 250 socios, que no llegaba ni al nivel permitido «del autoconsumo». Y sobre los registros de los coches en los que la Policía encontró dos cogollos, más de lo mismo: «si me llegan a parar a mí me habrían encontrado más. Yo llevo mis informes oncológicos y de seguimiento médico, que dicen que uso esos productos. Pero si doy con un agente sin empatía me cae una sanción». Sobre esa supuesta obligación a tener que consumir el cannabis en el mismo local, el parlamentario defiende que «es el socio el que es responsable de no sacar nada fuera. Pero entiendo que humanamente a alguien le apetezca consumir en su casa, y eso no es delictivo». Y más en casos como el suyo, explica, «muchos de los socios terapéuticos no fuman, sino que allí les dispensan extractos orales o vaporizadores. Pero lo hacen por prescripción médica en determinadas horas, y los momentos de dolor pueden llegar a las tres de la madrugada». En cualquier caso, sea por motivos lúdicos o terapéuticos, Van den Eynde cree que por dos cogollos «no se puede imputar un delito contra la salud pública a nadie».

Piensa que en un futuro próximo no ocurrirán problemas judiciales como el que ahora enfrentan Iván, Joaquín y Benjamín. «Confío en que las cosas cambien porque ya están cambiando en otros países. Pero en lo que no confío es en la velocidad de los trabajos de la Subcomisión creada en el Congreso de los Diputados. Es desesperante».