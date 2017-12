El belén, tradición viva en la Navidad La asociación belenista impulsa esta forma «de sentir estas fechas, que está presente en todos lados» Belén popular, en Torrelavega. / Luis Palomeque JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Sábado, 9 diciembre 2017, 19:31

«El belén se crea con trabajo e ilusión. Es una tradición que no hay que perder, porque es nuestra y gusta. Siempre gusta a niños y mayores». Maricarmen Caramés, secretaria de la Asociación Belenista de Cantabria, es, como no podía ser de otra forma, una fiel defensora de esta tradición católica «que se instala en parroquias, en casas particulares, en colegios, en comercios, en bares y en todo tipo de lugares. Desde centros comerciales hasta soportales de los pueblos». Caramés no quiere –«ni puedo», dice– reconocer en público «cuáles son los mejores belenes de Cantabria». «Pero puedo decir mis preferencias, que son los belenes de Tierra Santa, los que reflejan la forma clásica. Pero no desprecio los demás, ni mucho menos. Los defiendo porque representan algo muy importante: El nacimiento del niño Jesús». La secretaria de la Asociación Belenista es «una loca del belén». «Pero, como yo, hay muchos en Cantabria, y también jóvenes. No es algo que esté reducido a las personas de cierta edad», dice. Ser belenista es «vivir la Navidad, mantener viva una tradición religiosa y algo muy popular, algo que hemos heredado de nuestros mayores. Es una manera de ser y de compartir unos ideales que son, nada más y nada menos, que vivir el nacimiento de Cristo».

Belén montado en la bodega San Fermín, de Santander. / Sane

El tradicional nacimiento tiene un ‘competidor’ que sigue con fuerza cada año: el árbol de navidad. «Los dos pueden convivir y, de hecho, lo hacen en muchas casas, porque el árbol representa lo mismo, la Navidad, la natividad, el bien y la paz. Es otra manera de acercarse a la Navidad.Es muy frecuente que a los pies del árbol de Navidad haya un niño Jesús. Eso es ya, también, tradición navideña».

Y surge la pregunta también tradicional. ¿Cómo se mantiene viva esta tradición por parte de la Asociación Belenista? «Pues, con trabajo. Nuestra asociación tiene 33 años de vida y cada Navidad realizamos una gran campaña para dar a conocer lo que hacemos y mantener el espíritu arriba. Repartimos folletos con todos los belenes que se pueden visitar, con los concursos que hacemos, con la misa belenista que organizamos, todo tipo de actividades para que esta tradición no caiga en el olvido». Así, han conseguido «que los jóvenes se incorporen a las tradiciones, que se ponga el belén en las casas y que se mantengan en los colegios y las asociaciones» y no acaben las figuras en la basura. En este punto Caramés es muy clara: «Nada debe ir a la basura, quienes ya no quieran su belén, quienes tengan figuras repetidas o que ya no les entren en su casas, que las regalen, que las traigan a la asociación. Aquí lo recogemos todo y lo damos uso, montando nuestros belenes o entregando esas piezas a otras personas o asociaciones que lo necesitan». La Ruta del Belén de Cantabria está formada por más de 200 nacimientos que se muestran en asociaciones, parroquias, colegios o locales.

El tradicional, con efectos, de ‘La Caridad’, en la calle Alta. / Sane

Este año se incorpora a la ruta un montaje en la plaza del Ayuntamiento, en una carpa en la que podrá contemplarse un nacimiento tradicional con figuras en movimiento que desde hace 42 años se montaba en la parroquia de Cueto y que este año da el salto a un espacio en el que podrá ser contemplado por miles de personas. «Estoy segura que será del agrado de todos los que pasen por allí, porque es un trabajo digno de premio y que se pone a disposición de todos los que pasen por la plaza delAyuntamiento. Hay otros belenes tradicionales que cuentan con el apoyo de los visitantes, como el denominado Belén Popular de Torrelavega, de ambientación en Tierra Santa. Pero todos los que hay en Cantabria son muy interesantes, lo digo de verdad. Y, este año, quiero destacar las figuras napolitanas que pone a disposición de sus lectores El Diario Montañés, en otra iniciativa singular del periódico por las tradiciones regionales, que se mantiene desde hace décadas con las varias colecciones que ha sacado para sus clientes».