El beneficio de Cabárceno ascendió a dos millones de euros durante 2017 Imagen de archivo de unos visitantes recorriendo el Parque de la Naturaleza de Cabárceno desde una telecabina. / Javier Cotera El PP asegura que el aumento del número de visitantes se debe a la telecabina, puesta en marcha en la anterior legislatura, y Cantur lo achaca «a la promoción» DANIEL MARTÍNEZ Santander Jueves, 14 junio 2018, 07:54

Cabárceno tuvo el pasado año un beneficio de casi 2,1 millones de euros, prácticamente el mismo que en el ejercicio anterior. Los datos los acaba de hacer públicos la Consejería de Turismo y sirven para dar respuesta a una preguntar parlamentaria presentada por el diputado de Podemos José Ramón Blanco.

Según ese documento, durante 2017 el Parque de la Naturaleza ingresó 14,9 millones, la mayor parte en concepto de entradas, y tuvo unos gastos que ascendieron a 12,8 millones. El departamento que dirige Francisco Martín aclara que en esas cifras, extraídas de los libros de contabilidad de la empresa pública Cantur, no incluyen las inversiones previstas para ese periodo, que ascendieron hasta los 1,5 millones de euros. Ayer, el Partido Popular aprovechó para celebrar los buenos datos de visitantes de Cabárceno y especialmente los de la telecabina, proyectada durante la anterior legislatura y uno de los proyectos estrella del Gobierno de Ignacio Diego. Los populares defendieron que esta telecabina es uno de los motivos que explican el crecimiento de las visitas al Parque.

En 2016 se vendieron 40.000 entradas más que en 2015 y se llegaron hasta las 606.000, y en 2017 se mantuvo esta subida hasta llegar a las 636.701 personas. «Nunca la han sentido como suya (en referencia al bipartito), y si hubieran podido la habrían desmantelado. La telecabina de Cabárceno ha sido ninguneada sistemáticamente en todas las campañas de promoción, en las que ha brillado por su ausencia», afirmó el portavoz de Turismo del PP, Santiago Recio, quien consideró que el tiempo les ha dado la razón, ya que el Parque de la Naturaleza de Cabárceno «ha aumentado visitantes e ingresos gracias a esta instalación que supone un potente atractivo no sólo para los nuevos visitantes, sino para todos aquellos que ya conocían el Parque y que ahora lo pueden visitar de otra manera».

El pasado año pasaron por el Parque 636.000 personas, 31.000 más que el ejercicio anterior

Desde Cantur, su director general, Javier Carrión, confirmó estos datos, pero los interpretó de una manera muy distinta y los achacó a la labor de promoción. «Algo habrá hecho bien este Gobierno cuando hubo esa cifra de visitantes. Creo que la promoción de Cantabria como destino turístico que se ha hecho ha sido la más acertada. Que se deba a la telecabina no se ajusta a la realidad», defendió.

Repercusión económica

Tampoco hay acuerdo en la repercusión económica. Mientras que Carrión señaló que la telecabina cuesta cada año dos millones de euros en conceptos de pagos a la concesionaria, el PP se enorgullece de que está aportando «beneficios económicos para las arcas públicas». En concreto, 83.000 euros en los últimos dos años, que se suman al canon inicial de 2,4 millones para una inversión «totalmente privada» de cerca de 14 millones de euros.

Según Carrión, lo primero que hay que recordar es que cuando el actual Ejecutivo regional entró en el Gobierno en 2015 la instalación era «un proyecto y no una realidad», y que se encontraban suspendidas porque carecían de autorización, por lo que se tuvo que retomar esta actuación. «No íbamos a dejar esa inversión que venía a través de un contrato bastante complicado, que condicionaba el pago a la concesionaria a las entradas de visitantes al Parque y no a los usuarios de la telecabina, lo que no tenía demasiado sentido», remarcó el responsable de Cantur.

Al respecto, aseguró que ese contrato les «obligó» a subir las tarifas de entrada al Parque porque, de no hacerlo, la instalación era insostenible y podía provocar que Cabárceno pasara por un problema económico.