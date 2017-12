Buruaga avisa de «la grave degeneración de un Ejecutivo en crisis permanente» Daniel Pedriza La presidenta del PP dice ante el Comité Ejecutivo Regional que «Gema Igual se ha ganado el derecho a ser cartel electoral por el PP en Santander» ANA ROSA GARCÍA Santander Miércoles, 20 diciembre 2017, 21:55

La presidenta de los populares cántabros, María José Sáenz de Buruaga, advirtió esta noche sobre «la grave degeneración de un Gobierno en crisis permanente», que «tiene como último episodio la negociación del presupuesto para 2018 y el acuerdo con un tránsfuga». Buruaga se pronunció así durante su intervención en el Comité Ejecutivo Regional del partido, donde hizo un balance de este año 2017 y concluyó que «lo más preocupante es la situación del Ejecutivo regional y una sensación de desgobierno generalizada en una legislatura vacía». Según la presidenta del PP, «aún no se ha enfriado la crisis de Gobierno del pasado verano que empezó con la purga por el reparto del presupuesto y se cerró totalmente en falso cuando ya tenemos encima la siguiente». Reiteró que está siendo «inadmisible el espectáculo del Gobierno y, muy especialmente, del secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, para tratar de escapar de las consecuencias de ese acuerdo sea como sea».

Buruaga dijo que espera «que Zuloaga no encuentre a nadie que le haga el trabajo sucio», e hizo hincapié en que, «a dos días de la aprobación del presupuesto, ya no es posible empezar nada de cero porque es tarde.Si se arrepiente, todavía está a tiempo de pedirle a Sota que retire el presupuesto para, de verdad, empezar de cero, pero si no lo hace que apechuque con las consecuencias», insistió.

La presidenta del PP destacó como hitos de este año 2017 la consolidación de Gema Igual al frente del Ayuntamiento de Santander. Señaló que «el relevo ha sido ejemplar» y opinó que «la alcaldesa está consolidando su liderazgo a pesar de las no pocas dificultades y la falta de apoyo del Gobierno regional».

En este sentido, aseguró que «Santander es una pieza estratégica en el tablero y el resultado regional y Gema Igual, con su cercanía, con los pies en la tierra y su capacidad de trabajo se ha ganado plenamente el derecho a ser cartel electoral por el PP en el Ayuntamiento de Santander en las próximas elecciones», afirmó.

La presidenta del PP afirmó que, «aunque es una decisión también personal, el partido cuenta con ella, como cuenta con todos los alcaldes que quieran seguir siéndolo por el PP, a los que jamás ha apartado ni va a apartar». Por otro lado, Buruaga resaltó «el histórico programa de inversiones puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en Cantabria a través del Ministerio de Fomento, que va a ser un motor económico decisivo».