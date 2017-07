Buruaga cree que Diego podría frenar la «estrategia de acoso» Buruaga, junto a su compañero de partido, Ildefonso Calderón, y el nuevo líder de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, en el Día de las Instituciones. / Luis Palomeque La presidenta del PP afirma, no obstante, que no puede asegurar que su predecesor esté «detrás» de la querella presentada contra ella EFE Puente San Miguel Viernes, 28 julio 2017, 18:23

La presidenta del PP de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, ha afirmado que, "a estas alturas", no puede decir si su antecesor en el cargo, Ignacio Diego, "está detrás" de la querella presentada contra ella, aunque sí cree que podía frenar "esta estrategia de acoso" y "no lo ha hecho".

"Creo que si Ignacio Diego hubiese dedicado un segundo de su tiempo y hubiera utilizado su capacidad de influencia para frenar esta estrategia de acoso y derribo, hoy la situación sería muy distinta para todos nosotros y para la familia del Partido Popular de Cantabria. Y, evidentemente, no lo ha hecho", ha dicho.

Saénz de Buruaga ha contestado así a preguntas de los medios de comunicación por la querella criminal presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por tres afiliados del PP contra ella, la número 2 del partido, María José González Revuelta, y la presidenta del comité organizador del Congreso, Jesusa Sánchez.

La presidenta del PP cántabro ha afirmado que con esta querella "se ha pasado un límite" que ella "nunca" hubiera sobrepasado, al tiempo que lo ha calificado como una estrategia "destructiva" que, a su juicio, busca "hacer daño" a la organización, a las personas y "llevarse todo por delante".

"Lamentablemente no puedo decir que me sorprenda. Porque esto está en la hoja de ruta que algunos diseñaron pocas horas después del resultado del Congreso Regional", ha apuntado.

Buruaga ha asegurado que desconoce quiénes son las personas que firman la querella, puesto que aún no ha sido admitida a trámite ni le ha sido notificada y, además, la conoce por los medios de comunicación.

"No sé quién la firma pero los que están detrás son los mismos de siempre. No me sorprende en absoluto. Me duele, pero esto estaba ya escrito y formaba parte de una hoja de ruta, una estrategia que tiene por objeto el acoso político, judicial y personal", ha destacado.

Saénz de Buruaga piensa que "algunos creyeron" que no iba a ser capaz de ganar el Congreso del PP de Cantabria ni de resistir la "embestida" de los últimos meses".

"Y la voy a resistir, porque no he abandonado y no voy a abandonar en mi vida. Algunos creen que todavía esto puede tener sus frutos y que yo voy a dar un paso atrás, pero en absoluto", ha asegurado.

Es por lo que ha remarcado que va a defender el resultado del proceso, "la transparencia" y la forma en la que han actuado sus compañeros, a lo que ha añadido que va a seguir trabajando por Cantabria "sin que nadie" la desvíe "un milímetro" del objetivo: "mirar para adelante".

Además, ha reconocido que "no es un momento fácil", que es, incluso, "doloroso", y ha expresado que está "tranquila", "serena" y "confiada", porque los hechos en los que se fundamenta la querella son "cosa juzgada" y "archivada" además de sobreseída, tanto en primera como en segunda instancia.

"Esto es un episodio más de esa estrategia de acoso político, judicial y personal puesta en marcha por una minoría, cada vez más minoritaria, que se niega a aceptar el resultado democrático del congreso del Partido Popular", ha indicado.

Y ha garantizado que "no va a perder ni un minuto en quienes no lo merecen" y que el PP está para "ayudar" a la sociedad de Cantabria y "no para perder tiempo en pleitos internos que no conducen a ningún sitio".

"Ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro y centrados en lo importante. No nos vamos a desviar ni un milímetro de nuestro objetivo, el que nos hemos marcado, que es Cantabria", ha aseverado la presidenta del PP cántabro.