Buruaga: «Si Rajoy lo ha hecho es porque era lo que tenía que hacer. Lo que ha creído mejor para España y para el PP»

Entre los políticos cántabros ha habido todo tipo de reacciones tras el anuncio de la retirada de la política de Mariano Rajoy. Los que comparten partido con el ya expresidente de España han lamentado su marcha y alabado su trabajo al frente de este país y por supuesto comprenden su decisión. Los dirigentes del PSOE y Podemos se han limitado a criticar su gestión y sobre todo la mala relación de Rajoy con Cantabria en los últimos años. Para despedirle, Ciudadanos ha echado en cara a Rajoy «no haber convocado unas elecciones, lo que ha provocado que España esté gobernada hoy por Sánchez, con los populistas y los separatistas».

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, no duda en afirmar que el presidente Mariano Rajoy ha hecho lo que ha creído mejor para España y para el PP. «Si Rajoy lo ha hecho es porque era lo que tenía que hacer», ha dicho Buruaga, quien este mediodía ha participado en ese Comité Ejecutivo Nacional en el que Mariano Rajoy ha anunciado su decisión de dejar la presidencia del Partido Popular.

Buruaga ha destacado «la inteligencia y generosidad de Rajoy y su hoja de servicio intachable a favor de España y del PP» y ha explicado que «siempre ha sabido que haría lo que es mejor para el país y para el partido, pensando el último en él, en el momento justo y de forma sensata».

Para la líder Popular, «comportamientos como el de Rajoy sirven para que la política recupere prestigio y para restaurar la confianza de los ciudadanos. Ha sabido estar en política como un gran presidente y hombre de Estado y ha sabido hacer lo más difícil, que es salir por la puerta grande».

«Este ha sido su último gran servicio al Partido Popular y a España», ha dicho Buruaga y ha hecho hincapié en que todos los miembros del partido tienen la obligación de «estar a su altura y no defraudar a los españoles». Para la presidenta cántabra de los Populares «ahora toca volver la mirada al PP, porque nos han expulsado del Gobierno, pero no hemos perdido la confianza mayoritaria de los ciudadanos».

Según Sáenz de Buruaga, tras la marcha de Rajoy «se abre ahora una nueva etapa para reorganizarse, rearmarse y fortalecer el proyecto político todos juntos y desde la unidad». La presidenta del PP, ha agradecido «el compromiso que Mariano Rajoy siempre ha demostrado con Cantabria».

Gema Igual

La alcaldesa de Santander, lamenta la marcha de Rajoy. «Es el presidente que ha sacado a España de la crisis, quien ha levantado la situación de económica de este país y ha dado la vuelta por completo a la inestabilidad y la incertidumbre que se encontró a su llegada al Gobierno. Nadie duda de que la economía y el empleo han mejorado enormemente desde 2011 hasta hoy». Y es que según Igual, «para comprobrarlo, no hay más que echar un vistazo los datos del paro del mes de mayo», que se conocieron este mismo lunes.

Gema Igual también alaba la gestión realizada por el expresidente y su lealtad a España. «Ha sido un gestor responsable, que ha demostrado su grandísimo sentido de Estado y su lealtad a España, tomando decisiones difíciles pero muy necesarias, dejando a un lado en todo momento el interés partidista y pensando únicamente en los ciudadanos».

En el aspecto personal, la alcaldesa destaca de Rajoy «lo educado y respetuoso con los demás, tanto en el plano personal como en el político. Ha dado una lección de saber estar y de saber irse». Por último, Igual añade que «le echaremos de menos tanto a él como al resto de su equipo en el Gobierno de España».

Félix Álvarez

El líder de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, culpa a Rajoy de haber preferido que hoy en día «España esté gobernada por Sánchez con los populistas y los separatistas antes que dar voz a los españoles». Desde Ciudadanos lamentan que «esta decisión de irse no la tomase cuando le reclamamos que dimitiese y convocase nuevas elecciones». Para Ciudadanos, Rajoy «ha reaccionado tarde y ha reaccionado mal, porque no ha dado la voz a todos los españoles e intenta perpetuar el bipartidismo en España, favoreciendo la entrada de un gobierno débil como el de Pedro Sánchez».

Rosana Alonso

Desde Podemos, Rosana Alonso cree que «Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente. Ha sido la gente que ha empujado por la democracia en este país la que lo ha hecho posible y va a seguir empujando para que el nuevo Gobierno no acabe fallando las expectativas de la ciudadanía». Para la secretaria general de la formación morada en Cantabria lo de este martes «es el final de Rajoy que ya vaticinó Pablo Iglesias el día de su segunda investidura. El PP, el partido más corrupto de Europa, no puede gobernar España».

Para Alonso, «ahora toca pensar en el futuro y en la oportunidad que se ha abierto con el cambio de Gobierno, que para Cantabria ha de ser mejor también, puesto que con Rajoy a Cantabria no le han ido bien las cosas».

Pablo Zuloaga

El socialista Pablo Zuloaga cree que «Mariano Rajoy dimite en diferido porque ha sido incapaz de asumir su responsabilidad institucional, en ningún momento ha pensado en los españoles y españolas y ha demostrado que lo único que le importa son sus intereses partidistas».

Un Mariano Rajoy que afirma «no ha hecho ni un ápice de autocrítica». Para Zuloaga, el expresidente «deja de ser líder de un partido, como es el PP, manchado por la corrupción, que no ha sabido gestionar la crisis, que se ha dedicado a recortar en derechos y libertades».

Para el secretario general de los Socialistas, «Rajoy ha sido un presidente que ha mirado siempre de reojo a Cantabria, a la que ha castigado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) siempre que ha podido».