El cambio de Gobierno abre interrogantes sobre actuaciones clave para Cantabria Diques de La Magdalena. La llegada del PSOE puede suponer la puntilla al proyecto de construcción de los diques de La Magdalena. Los socialistas santanderinos, capitaneados por Pedro Casares, son críticos con esta iniciativa y han pedido en reiteradas ocasiones su paralización. / DM . Cantabria De la Serna anunció inversiones en la región de más de 3.700 millones que ahora dependerán del nuevo Ejecutivo y de su sucesor en Fomento ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 3 junio 2018, 08:16

La caída del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la moción de censura presentada por el PSOE contra él y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, deja en el aire varios de los grandes proyectos anunciados por el PP para Cantabria y que, en buena parte, no habían pasado de un anuncio, un estudio o un anteproyecto. Aunque el flamante jefe del Gobierno central se ha comprometido a mantener los Presupuestos Generales para 2018 diseñados por el PP, lo que supondrá una inversión de 272 millones de euros este año, las obras más importantes como la llegada de la alta velocidad a Reinosa, el sistema de altas prestaciones a Santander, el tercer carril a Vizcaya, el desfiladero de la Hermida o, entre otros, el estudio de la conexión de tren a Bilbao en 45 minutos, dependerán ahora exclusivamente de que el sucesor de Íñigo de la Serna en el Ministerio de Fomento decida mantener la misma línea y no guarde en el cajón todos los anuncios realizados para la región, una situación que ya se ha producido con anterioridad con los diferentes traspasos de las carteras.

En su año y medio en el gabinete de Mariano Rajoy al frente del departamento con mayor capacidad inversora del Estado, el exalcalde de Santander y exdiputado autonómico ha agilizado la tramitación administrativa, al menos sobre el papel, de numerosos proyectos que dormían el sueño de los justos desde hace años. De los más de 200 viajes territoriales y sectoriales que ha realizado por toda España desde su nombramiento hasta hace un par de semanas, 34 lo fueron a esta comunidad autónoma -eso sin incluir los extraoficiales- en los que aprovechó para anunciar «una movilización de expedientes de actuaciones que suman más de 3.700 millones», según repetía como un mantra. Las principales inversiones están proyectadas en el ámbito del ferrocarril, seguido de las carreteras, puerto y las actuaciones culturales.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS OBRAS Corredor Palencia-Santander. Hay tres actuaciones programadas pero sin fecha de finalización. La primera contempla las obras entre Palencia-Aguilar de Campoo y cuenta con una inversión prevista de 940 millones. La idea es obtener este año la declaración de impacto ambiental. También se han iniciado los estudios del AVE entre Aguilar de Campoo y Reinosa, que tiene un presupuesto de 400 millones. Paralelamente, hay mejoras en toda la vía entre Palencia y Santander por 223 millones. Ampliación de la A-67. La inversión creció recientemente de los 53 a los 115 millones. Ya se han publicado las expropiaciones y la idea era tener el proyecto listo en verano. No hay fecha concreta de inicio y tendrá una duración de 30 meses. Duplicación de la vía Torrelavega-Santander. Tiene un coste de 145 millones. Se ha sacado la relación de bienes y derechos afectados por las expropiaciones y ya se han licitado los proyectos constructivos en los que se ha dividido la actuación. Plan de Cercanías. Tiene un presupuesto de 530 millones. Ya se han iniciado las obras de la estación de Bezana y se están Conexión con Bilbao. El Ministerio de Fomento está elaborando un estudio que se iba a hacer público «pronto». Es una de las reclamaciones del PRC, que lo cifra en más de 1.000 millones, pero el Ministerio no tenía una decisión tomada al respecto. Integración Ferroviaria de Torrelavega. Cuenta con un presupuesto de 79 millones de euros, cofinanciados al 50% por Fomento. El convenio ya se ha firmado y se está a la espera de la licitación, adjudicación y construcción. No se sabe fecha de inicio. Integración Ferroviaria de Santander. Cuenta con un presupuesto de 188 millones, de los que Fomento pone 138 millones. El estudio informativo se presentó el pasado 23 de enero y salió a información pública el 25 de enero de 2018. Ramal de acceso al Puerto. Dragados, Geocisa y la cántabra Ascán se encargarán de la construcción por 17,2 millones de euros con una rebaja del 45% respecto al presupuesto inicial del proyecto. Todavía no hay fecha de inicio para las obras. Tercer carril a Vizcaya. El coste total se elevará finalmente hasta los 495 millones de euros, lo que convierte la actuación en la «más importante» en materia de carreteras. Está incluido en el Plan Extraordinario de Carreteras, aunque no hay plazos concretos. Nudo de Torrelavega. El Ministerio de Fomento adjudicó la obra para solucionar las conexiones de las autovías A-8 y A-67 en Torrelavega a las compañías ACS y SIEC. Costará 109 millones y está previsto que comience en junio. Desfiladero de La Hermida. Fomento anunciaba a principios del pasado diciembre su intención de invertir en torno a 60 millones de euros. La idea es que el proyecto esté aprobado para el verano, de modo que las obras puedan comenzar a finales de 2018. Hospital de Valdecilla. Hay una partida de 22 millones de euros consignada en los Presupuestos Generales para 2018 y faltaría otra del mismo montante para culminar el pago de los 100 millones que habían sido comprometidos. Fundación Enaire. Será una realidad durante el segundo semestre de 2019. El proyecto estará aprobado en el presente verano y, a continuación, se licitarán las obras, que pretenden iniciarse antes de concluir el año con un plazo de ejecución de doce meses. Fundación Comillas. Las obras de rehabilitación del Seminario Mayor con cargo al programa del 1,5% cultural de Fomento y el pago de la deuda han enfrentado al Gobierno de Cantabria y al Ejecutivo de Rajoy. Hay una reclamación en los tribunales.

De momento, Sánchez sólo ha garantizado las partidas para este mismo año, que permitirán iniciar actuaciones tan demandadas como la solución para el nudo de Torrelavega (30 millones de euros), la renovación y mejora de la capacidad de la línea de ferrocarril Palencia-Santander (32,3 millones), el enlace de acceso al puerto de Santander (18 millones), el enlace de Raos de la A-67 y la S-10 (11,6 millones de euros), la ampliación de la autovía de La Meseta entre Polanco y Santander (7,6 millones de euros), la integración de las vías de Santander (casi dos millones) o, entre otras, el soterramiento de las vías de Torrelavega (1,5 millones). Unos primeros pasos que, no obstante, deberán ser refrendados en sucesivos ejercicios para que puedan completarse.

Es aquí donde chocan frontalmente el Gobierno de Rajoy y el de Pedro Sánchez. El líder socialista ya dejó claro su orden de prioridades para Cantabria en una entrevista concedida el pasado abril a este periódico: recuperar la calidad del empleo, incluir la comarca del Besaya en el 'Programa Reindus' y transferir a la Comunidad Autónoma las cantidades que aún debe el Estado por la financiación de las obras de reconstrucción del Hospital Marqués de Valdecilla. Es decir, la filosofía de Sánchez se decanta por reforzar el Estado del Bienestar y mejorar la calidad del empleo antes que las grandes infraestructuras.

Nudo de Torrelavega. Las obras ya están adjudicadas y está previsto que empiecen de forma inmediata. Dar carpetazo al nudo de Torrelavega costará 109 millones de euros. Fomento se la adjudicó a ACS y SIEC y cuenta con un plazo de ejecución de 40 meses. La previsión, si no hay retrasos de última hora, es que acabe en 2021.

El nuevo presidente se refirió concretamente a que «zonas como la comarca del Besaya y Cantabria tienen que ser un polo industrial». «También es importante recuperar las políticas activas de empleo. Sobre todo en formación, para que los desempleados o los trabajadores puedan hacer frente a la digitalización y robotización de la industria», recalcó.

«Más diálogo»

El secretario general de los socialistas en Cantabria, Pablo Zuloaga, refrenda punto por punto todos los compromisos asumidos hace un mes y medio por Sánchez. Desde Madrid, donde asistió el viernes a la votación de la moción de censura y a la proclamación de su jefe de filas como el séptimo presidente del Gobierno de España, asegura que con Sánchez en la Moncloa «habrá más diálogo» con el Gobierno de Cantabria y «se atenderán las demandas» del bipartito.

Zuloaga no duda de que Pedro Sánchez asumirá el pago íntegro de la deuda de las obras del Hospital Marqués de Valdecilla. El PP ya ha abonado 56 millones de las obras y quedan pendientes otros 44 millones, que el Gobierno de Cantabria ya ha reclamado incluso en los tribunales. Los 22 primeros se contemplan en los Presupuestos para 2018, una partida que se ha recuperado después de dos años de incumplimientos. Los otros restantes se esperan para 2019. A partir de ahí, Revilla sacó el compromiso a Rajoy en 2015 de que pagaría otros 100 millones por el desfase de las obras. Está por ver si Sánchez, que tiene buena sintonía con el jefe del Ejecutivo cántabro, también se hace cargo del resto del montante.

228 millones es la cifra que suman las actuaciones que ya han sido licitadas en el Boletín 0ficial del Estado

«Estoy seguro de que Pedro Sánchez asumirá su responsabilidad con Valdecilla, con la reindustrialización y el crecimiento del empleo y atenderá todas las demandas de la zona de Besaya», recalca el barón socialista. De momento, el PP ya ha dejado contemplados cuatro millones para dar cobertura a ayudas directas a empresas de Torrelavega y su zona de influencia. Sin embargo, el PSOE siempre ha considerado esta partida como «escasa» y pedía aumentarla hasta los 10 millones.

Lo que no está tan claro es que se mantengan las prioridades en materia de infraestructuras. No cabe duda de que el arraigo De la Serna con Cantabria ha ayudado a pisar el acelerador con muchos trámites administrativos, pero en el PSOE nunca han creído que se fueran a materializar.

Las naves de Gamazo. Sobre el papel es la infraestructura cultural más encauzada: se eligió por concurso un proyecto con su diseño; hay plazos concretos (a finales de 2019 podría estar lista) y la inversión está cifrada en dos millones. El estudio de los arquitectos torrelaveguenses Fernández Abascal & Muruzábal ha diseñado la rehabilitación del doble espacio de la Autoridad Portuaria que albergará la Colección de Arte de Enaire.

Hasta la fecha se han publicado en el Boletín Oficial del Estado el desbloqueo del nudo de Torrelavega por 165 millones, el acceso directo al Puerto de Santander por 31 millones y las obras del Puerto en los terrenos de Campsa por otros tres millones. A estas actuaciones, hay que sumar la duplicación de la vía entre Torrelavega y Santander por 29 millones. Es decir, hay actuaciones licitadas por un importe que alcanza los 228 millones de euros.

El Ministerio tiene nueve actuaciones con palas y obreros, aunque sólo tres de ellas son de gran calado y suponen una inversión total de 85,9 millones de euros. La mayor parte de las obras que mantiene en ejecución son menores, a excepción de la actuación en el Desfiladero de la Hermida para rectificar curvas y la solución para evitar las caídas de piedra y roca (10,2 millones), la renovación de la línea férrea entre Torrelavega y Santander (49,3 millones) y la construcción del muelle 9 de Raos (17 millones).

Presentación frustrada de las mejoras en el puerto de Los Tornos Íñigo de la Serna tenía previsto presentar ayer en la Delegación del Gobierno en Santander el proyecto para mejorar la transitabilidad de la N-629 por el puerto de Los Tornos, en el tramo comprendido entre Lanestosa y el límite con la provincia de Burgos. Una más dentro de la intensa agenda del ministro de Fomento en Cantabria. Pero la moción de censura hizo que la convocatoria se convirtiera en papel mojado y el proyecto se cubra ahora de interrogantes. El objetivo de esta actuación propuesta en la N-629, que conecta en su extremo final con el proyecto de la Variante de Lanestosa, es realizar una serie de mejoras de trazado en un tramo de 11,4 kilómetros, encaminadas a minimizar los tiempos de recorrido y la comodidad y seguridad viaria de los usuarios. La inversión estimada es de 58,3 millones de euros.

Sin embargo, el grueso del dinero anunciado corresponde a proyectos que están redactándose y que no tienen una fecha exacta de comienzo. En términos generales, el esfuerzo inversor a futuro se centra en ferrocarriles, donde sobresale la inversión de 2.000 millones de euros en el corredor ferroviario Palencia-Santander. También hay que sumar los 530 millones hasta 2022 para el Plan de Cercanías o las integraciones en Santander y Torrelavega (188 millones de euros).

«De la Serna no ha hecho más como ministro que lo que hacía como alcalde: anunciar, anunciar, anunciar y no concretar», explica Zuloaga, quien apuesta por que el «nuevo ministro afrontará con mucha más sensibilidad las obras para Cantabria y, evidentemente, con un criterio no tan hipócrita como el de De la Serna, que hemos podido comprobar en muy poco tiempo como cuando era alcalde reclamaba unas cosas y siendo ministro pedía otras».

Aunque no profundiza en el futuro concreto de ninguna actuación, algo que no está en su mano, manifiesta claramente que hay muchos proyectos que al PSOE no le gustan cómo se están desarrollando. Pone como ejemplo las obras de la reordenación ferroviaria de Santander, Torrelavega y Camargo, que ha obligado a cofinanciar al Gobierno de Cantabria o la «supuesta» llegada de la alta velocidad a Reinosa, cuyo proyecto está valorado en más 400 millones de euros, que cuenta con la oposición de Podemos -un partido clave para la investidura de Sánchez- y que, según Zuloaga, «no se ha concretado nada».

Al líder socialista y alcalde de Bezana tampoco le convence el proyecto de ampliación de la capacidad de la A-67 entre Santander y Polanco. Su ayuntamiento ha presentado ya alegaciones a un proyecto «sin alma, sin humanidad, que se hace solamente con un criterio técnico y no con las personas, que padecen esas grandes inversiones que él pretendía». A pesar de que Fomento ya había comunicado que aceptaría algunas alegaciones, el cambio de siglas en el Gobierno central puede ayudarle a modificar esta obra antes de que se ponga en marcha.

La misma suerte podría correr la construcción de los diques de La Magdalena, que ha enfrentado al bipartito PRC-PSOE y al Gobierno central. El secretario general del PSOE en Santander y portavoz en el Ayuntamiento, Pedro Casares, que también es responsable de Infraestructuras de la Ejecutiva Federal de Sánchez, ha pedido en reiteradas ocasiones su paralización «antes de que sea demasiado tarde», así como que «se dé marcha atrás y en ningún caso se continúe con la obra». El PP se quedó solo en la defensa de esta obra y puede que su salida del Gobierno central sea la puntilla a esta actuación.