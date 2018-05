Los 'Campeones' de la pintura 15:45 Roberto Ruiz El Casyc acoge una muestra de pintura de cinco artistas con discapacidad intelectual, residentes del CAD de Sierrallana, fruto de su activo Atelier GUILLERMO BALBONA SANTANDER. Lunes, 21 mayo 2018, 13:28

El potencial creativo, el reconocimiento público, la originalidad de la percepción, la visibilidad, en algunos casos la frescura y la espontaneidad y, sobre todo, la importancia de una obra que aúna expresión y cauce comunicativo. Estos son los mimbres que confluyen tras un proyecto de largo recorrido plasmado ahora de manera puntual en una exposición: 'Pintamos ...y mucho' es el epígrafe bajo el que cinco personas con discapacidad intelectual, que residen en el CAD Sierrallana, exhiben su creación artística. Son cinco miradas libres, exentas de complejos o de afectación, fruto de «la misma capacidad expresiva que cualquiera y que por su discapacidad no deben ser juzgados con benevolencia». El proyecto se ha desarrollado en el centro público del Gobierno de Cantabria, dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, ICASS, cuya directora general es Felisa Lois. Ahora, a modo de colofón tras dos años de trabajo en el taller con los artistas, el Centro Cultural Casyc de la Fundación Caja Cantabria reúne en su sede santanderina de Tantín estas obras diversas, de color y formas plurales, que se exhiben hasta el 2 de junio en la sala del Casyc Up. Son el fruto de cinco 'Campeones' de la pintura, que muestran sus respectivas expresiones artísticas después de que hace apenas dos años se pusiera en marcha el proyecto Atelier de Sierrallana. Una iniciativa surgida al comprobar que varias de las personas que viven en el centro están dotadas de ciertas aptitudes e inquietudes artísticas.

En la iniciativa, surgida del trabajo que desde hace dos años impulsó la profesional de integración social y artista, Jamaica Fernández, participan un grupo de personas con discapacidad que utilizan el arte «para manifestarse y desarrollar habilidades más allá de la actividad manual de pintar y dibujar».

LOS ARTISTAS Y SU OBRA Manuel Salado Es obsesivo e imparable. Podría trabajar hasta la extenuación dibujando su particular mundo de signos. Julián Morante Es el más cromático del grupo y en la representación del movimiento. Ángeles Adán Utiliza un recurso muy frecuente en los artistas con discapacidad, el circulo, un signo casi primitivo, como un mantra. Asun Palencia Su obra está conformada por lo concéntrico, por el círculo, pero es más expansiva y agresiva en la ejecución. Pablo Berodia Es el mas extrovertido del Atelier. Juega al igual que todos con la reiteración de la forma. Su característica mas diferencial es el uso de la línea recta como fondo.

En Atelier Sierrallana las personas con discapacidad intelectual «pueden desarrollarse, formarse, tener voz propia y visibilidad social como artistas en el mundo del arte contemporáneo». Hay antecedentes pero no con la producción y el planteamiento de presente y futuro que refleja el proyecto de Sierrallana. El embrión, cuyas bases asentó Jamaica Fernández, afloró a través de seis residentes del CAD a los que estuvo observando cuando 'pintaban' en las aulas de ocio (llevaban media vida coloreando fotocopias de dibujos infantiles sin ningún tipo de criterio o finalidad por parte de quien se los proporciona). «Aprecié que había una serie de residentes cuyos trabajos presentaban unos rasgos formales interesantes. Empecé a investigar sobre arte y discapacidad intelectual y por el camino encontré el emocionante documental 'Qué tienes debajo del sombrero?'. A partir de ese momento dos compañeras y yo diseñamos un pequeño proyecto para presentar a la dirección del centro», explica.

«Trabajar con los artistas requiere flexibilidad, un acercamiento único para estimularles»

El Atelier, no obstante, tiene su fundamento en la filosofía que desarrollaron en 1990 Elías y Florence Ludins-Katz para la creación de un centro de artes plásticas y visuales para artistas con discapacidad intelectual, el Creative Growth Art Center de Oakland, donde «la autoexpresividad artística es la parte esencial del proyecto». Los artistas «disfrutan de la libertad de la creación espontánea; practican una pintura subjetiva, libre de convencionalismos estéticos, caracterizada por la variedad cromática. El empleo de manchas y líneas con ritmo, el predominio del trazo gestual y la ausencia de toda relación con el objeto».

El Centro de Sierrallana, que ha canalizado esta aventura artística y vital, social sobre todo, ofrece una atención integral y especializada a las personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia severa. Son 23 las obras que integran la tarjeta de presentación cuya puesta de largo y señas de identidad fueron presentadas por la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, junto a los artistas de 'Pintamos... y mucho': Ángeles Adán, Asun Palencia, Julián Morante, Manuel Salado y Pablo Berodia.

Díaz Tezanos, consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, resalta que actualmente participan en este proyecto siete personas con discapacidad que se sirven del arte para «manifestarse y desarrollar habilidades más allá» de pintar y dibujar». La metodología de trabajo, según describe Jamaica Fernández, es «la de la aceptación, que no es otra, que la que comienza con la percepción del potencial y se ajusta a las expectativas de satisfacer ese potencial con la mayor ambición posible. Este modelo se centra en la conexión con el mundo y no desde el aislamiento, con una serie de actividades y relaciones que pongan a los artistas en el mundo del arte contemporáneo actual».

Los artistas del Atelier trabajarán con facilitadores -en este momento sólo mis dos compañeras en funciones pedagógicas, y yo en las artísticas-, que son personas que acompañan a los artistas, que deben tener conocimientos artísticos y que están implicados en el contexto del arte contemporáneo. «El facilitador deberá dar todos los estímulos posibles para fomentar el deseo de trabajar, deberá dejar al artista que trabaje a su ritmo, sin intervenir en las preferencias del artista, tanto en las técnicas como en el medio a emplear. Todo siempre desde un acercamiento positivo y de igualdad».

¿Y el trato? Trabajar con los artistas requiere «flexibilidad, ya que cada uno es un ser individual y requiere un acercamiento único para estimularle en su manera de crear».

El resultado son «pinturas subjetivas, desligadas de convencionalismos estéticos y caracterizadas por la «variedad cromática, el empleo de manchas y de líneas con ritmo, el predominio del trazo gestual y la ausencia de toda relación con el objeto». A juicio de Jamaica Fernández, «las obras que se exhiben en el Casyc tienen todo un nexo de unión cromático muy condicionado por el material y la técnica que hemos utilizado hasta el momento». Jamaica, que expuso durante su trayectoria en galerías como Fernando Silió, sostiene que el ambiente que se respira en el Atelier es de» tranquilidad, concentración y placer». La creadora no cree que estos artistas «tengan conciencia del hecho artístico ni de su identidad como artistas, lo que no quiere decir que no lo sean».

Más allá de la presente muestra lo trascendente es la configuración de una comunidad artística donde personas con discapacidad intelectual puedan «desarrollarse, formarse, tener voz propia y visibilidad social como artistas».

Las obras que forman parte de esta muestra son el resultado de un proyecto del CAD que va encaminado al desarrollo personal, al incremento de la habilidad en la toma de decisiones, la expresión de sentimientos y estados de ánimo y la mejora de la capacidad comunicativa, todo ello a través de la pintura. Junto a Jamaica Fernández, Cristina Díaz y Amelia Ortiz han sido las artífices de esta puesta social y creativa.

La directora del CAD de Sierrallana, Silvia Mendieta anunció que el próximo día 24 se podrá visitar la exposición, por la mañana, en compañía de los artistas, otros residentes del centro y acompañados por la Banda Municipal de Santander.