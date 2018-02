Cantabria aprovecha el tirón turístico de las finales europeas del rugby en Bilbao Ryanair ha programado siete vuelos más con Dublín en la semana de las finales. / Javier Cotera Ryanair aumenta los vuelos con Dublín para la segunda semana de mayo y los hoteles de la zona oriental «ya están notando las reservas» ÁLVARO MACHÍN Santander Martes, 13 febrero 2018, 19:54

La reserva de apartamentos turísticos en Bilbao se ha disparado para el primer semestre del año. Un aumento del 234%. En los hoteles, para el mes de mayo, el portal Booking ya fija que la ocupación está por encima del 85%. No queda mucho disponible y buena parte de las llamadas para preguntar vienen de Irlanda. La capital vizcaína albergará las finales de la Champions y Challenge Cup de rugby. Si uno no entiende mucho del deporte del balón ovalado le sonará a poca cosa, pero se trata de un acontecimiento de primer orden. Para hacerse una idea, hace dos años se trasladaron a Lyon 54.000 extranjeros y en el País Vasco ya calculan que el fin de semana del 11 al 13 de mayo puede dejar en la ciudad unos veinte millones de euros. Pero hay un problema, que allí no les cabe todo el mundo. Ahí entra Cantabria. Ryanair ha aumentado en siete vuelos más de lo habitual su programación con Dublín desde el Seve Ballesteros en esa semana y los precios están disparados. Y desde la Asociación de Hostelería confirman que «hay ya mucha ocupación para esos días en Castro y en la zona oriental».

Juan Mari Aburto, el alcalde de Bilbao, lo dijo hace unos días. Que, debido a que las plazas hoteleras de la capital y la provincia se agotarán, muchos de los asistentes deberán alojarse en las otras capitales vascas y en comunidades limítrofes. Cantabria tiene una triple ventaja en este sentido. Está muy cerca, su aeropuerto tiene conexión directa con Dublín (Bilbao no) y el puerto estrena el 29 de abril una marítima con Cork -Irlanda es clave porque sus aficionados son los que se desplazan en mayor medida para seguir a sus equipos-.

Hay que entender la dimensión del acontecimiento. La Challenge Cup y la European Champions son el equivalente a la Europa League (antigua UEFA) y a la Champions de fútbol. Ahora están jugando los cuartos de final y en los emparejamientos hay equipos franceses, irlandeses, galeses, ingleses y escoceses. La demanda es tal que, sin saber aún quiénes serán los finalistas, ya se reservan entradas y vuelos para no quedarse sin sitio. Ryanair lo sabe de sobra. Para el primer vuelo que llega a Santander el viernes 11 de mayo -la conexión opera normalmente sólo miércoles y domingos- ayer por la tarde sólo quedaban tres plazas disponibles. A 270 euros el asiento. Y los tres de vuelta que han programado para el 13 estaban casi completos y a precios de entre 188 y 218 euros. Negocio redondo.

«Por Castro y toda su zona hay ya mucha ocupación para esos días, y crecerá. Estamos encantados» Ángel Cuevas Asociación de Hostelería

Eso esperan también los hosteleros. «Hablamos hace tres semanas con la Asociación de Hostelería de Vizcaya para comunicarles nuestra disponibilidad y 'que nos pasen el balón'», explica el presidente del colectivo en Cantabria, Ángel Cuevas. «En Castro y toda esa zona se están notando las reservas y será como una piscina que se desbordará allí e irá creciendo. Nosotros para la distancia somos más perezosos, pero 45 minutos no es nada».

Ayer mismo, en el hotel Santemar (Santander), confirmaron a este periódico que, si bien no había reservas para esta cita, sí que habían empezado a recibir llamadas para informarse de disponibilidad o precios. «Aunque no se ha producido una comunicación oficial, el Ayuntamiento de Santander está al tanto de la celebración porque en la última reunión de la comisión de trabajo del programa 'Tan Cerca', en la que participaron, entre otros, los alcaldes de las dos ciudades, uno de los temas que expuso el de Bilbao fue precisamente la elección de su ciudad para albergar este evento», explicó la concejala Miriam Díaz, que recordó que «la colaboración del Ayuntamiento de Santander con el de Bilbao es permanente en el ámbito de la cultura y se extiende también al ámbito turístico».

Una sintonía que puede también dejar algo al rebufo de otras dos citas importantes que albergarán los vecinos. Para el primer semestre está prevista la gala en la que se anuncian los cincuenta mejores restaurantes del mundo. Y ya en noviembre, los 'MTV Europe Music Awards' (los premios del año de la cadena musical).