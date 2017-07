Cantabria exige al ministro la creación de los dos juzgados que «había prometido» Fachada del Palacio de Justicia de Torrelavega, en la Avenida de España. / Luis Palomeque El consejero de Justicia Rafael de la Sierra pide a Catalá que cumpla con la palabra dada y defiende que ambos órganos, tanto el de Torrelavega como el de Santander, en este orden, «son prioritarios» JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Miércoles, 19 julio 2017, 07:25

«Una vez más, parece que desde el Gobierno central hay interés en machacar a Cantarina», expresaba ayer Rafael de la Sierra, consejero de Justicia, visiblemente molesto por las palabras del ministro Rafael Catalá ayer a El Diario Montañés, en las que manifestaba que la comunidad «tendrá que optar entre crear un nuevo juzgado de Primera Instancia en Santander o el 7 en Torrelavega. Pero no ambos», pese a que hace un año, también en el marco de la UIMP, había anunciado que promovería la constitución de los dos órganos judiciales, identificados como prioritarios en los estudios del propio Ministerio.

Ahora, uno de ellos tendrá que esperar, aunque el Gobierno regional presionará para que no sea así y exigirá al ministro que cumpla con su palabra. «En todas las reuniones y encuentros que hemos mantenido con Catalá nos comunicó que eran prioritarios los dos juzgados y se nos reconoció la posibilidad de constituir ambos. Había un compromiso verbal en este sentido. No sé qué ha podido cambiar ahora, pero nosotros nos mantenemos en nuestra misma postura porque consideramos que sí se pueden crear los dos juzgados que nos habían prometido», relata De la Sierra.

El Gobierno de Cantabria se apoya en los estudios presentados al Ministerio de Justicia, «fundados en numerosos datos y cifras y amparados por todo el ámbito jurídico de la región, incluido el TSJC», en los que se justifica la necesidad de la creación de ambos órganos: en primer lugar el juzgado número 7 en Torrelavega y a continuación, otro de Primera Instancia de Santander. «Los dos, en este orden de prioridades, pero en ningún momento sólo uno. Ambos son necesarios de forma urgente», insiste De la Sierra. Esta es la opinión que Cantabria volverá a trasladar al Estado en la Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo día 26.

El bipartito PRC-PSOE está molesto con el fondo de la decisión y también con las formas. «Es una falta de respeto, de educación y de rigor para todo el sector de la Justicia de Cantabria y para el propio Ejecutivo que nos tengamos que enterar de esta noticia por los medios de comunicación, no tiene ningún sentido», expresó el consejero de Presidencia y Justicia, quien aseguró que no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio. «Cualquier planteamiento donde tiene que hacerse es por las vías oficiales. Si el Gobierno central ha cambiado de idea respecto a la original, desde luego que no es la forma de transmitirla», insistió.

Una decisión de consenso

Rafael Catalá detalló que el Ministerio ha planificado la creación de 89 nuevos juzgados en toda España, cuyo decreto espera sea aprobado en septiembre. Y entre ellos, se incluye sólo uno en Cantabria. El Gobierno central tomará la decisión, pero el ministro anunció que ha solicitado tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la comunidad autónoma -al Ejecutivo regional y a los responsables judiciales- que decidan cuál es el más urgente.«Ambos órganos son sumamente necesarios, es complicado decidir», opina el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, que agradece al ministro que «quiera contar con nuestra opinión».

Admite que en esta tesitura, «se nos crea un problema que intentaremos resolver informando al Ministerio de Justicia de cuál es la máxima prioridad». Será la Sala de Gobierno del TSJC quién analizará el nuevo contexto que se abre tras las declaraciones del ministro. «Lo hablaremos, recabaremos datos nuevamente, lo consensuaremos con el Ejecutivo regional... A ver si somos capaces de acertar», valora López del Moral.

El responsable del Poder Judicial en Cantabria ha alertado en numerosas ocasiones de la «sobrecarga» de los juzgados, la última en la presentación en el Parlamento de la memoria judicial de 2016. Cabe recordar que hace 15 años que no se ha creado ninguno nuevo en la región. El estudio de cargas de trabajo del CGPJ indica que los tribunales de Torrelavega -que son mixtos, encargados tanto de lo civil como de lo penal- están a un 105% de la capacidad, y los de Primera Instancia de Santander, al 153%, aunque López del Moral considera que la carga de trabajo «no tiene que ser el único parámetro a la hora de decidir».

El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), defendió que «desde hace años» se ha «demostrado la absoluta necesidad de la creación de un nuevo juzgado» en la ciudad. «Espero, deseo y exijo que el Gobierno central no se olvide, una vez más, de Torrelavega y de la comarca del Besaya, y que esta vez se haga justicia. Lógicamente, no tenemos nada en contra del de Santander, pero sí ahora mismo sólo se puede crear uno, espero que se mantenga el orden establecido dentro de las prioridades», explicó. Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, prefirió no realizar valoraciones al respecto.